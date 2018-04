Bomba v telefonu

Třiadvacetiletý Aleksej Trišin našel v sobotu 1. 6. na tržišti nedaleko konečné stanice moskevského metra mobilní telefon. Den na to jeho žena telefon zapnula a poté došlo k výbuchu. Její manžel tvrdí, že výbuch byl iniciován právě zapnutím telefonu. A. Trišin byl vážně zraněn, jeho žena na následky výbuch zemřela.

Vynalézavost teroristů ruskou policii zaskočila. Zbraně ukryté v maketě mobilního telefonu se už v Rusku objevily, toto je však první případ, kdy tělo telefonu ukrývalo značné množství trhaviny, jejíž roznětka byla připojena na tlačítko, kterým se telefon zapíná.

Telekomunikační přístroje jsou stále častěji používány jako úkryt pro trhaviny či zbraně. Mobil byl loni použit jako vražedná zbraň namířená proti významnému palestinskému teroristovi (z opravny se telefon vrátil naplněný výbušninou), psali jsme také o zadržení mobilů, které byly nabity. Nikoliv energií, ale čtyřmi ostrými náboji. Vhodným úkrytem pro nálož se může stát i telefonní budka (loni v dubnu vybuchla telefonní budka poté, co velitel militantní islámské skupiny zasunul do přístroje telefonní kartu). Neradi bychom, aby následující věta byla chápána jako poplašná zpráva. Je to prosté konstatování: ne každý mobil, který najdete na ulici, musí být pouze ztracený.