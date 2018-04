Bojový vrtulník vám rozstřílí mobil

Prakticky je tento typ akčních her pro mobilní telefony úplně nejideálnější. Nemá nijak obrovské výkonové nároky, ovládání se dá bez problémů zvládnout pomocí pěti kláves, a přitom poskytne relativně velké množství zábavy. To si určitě uvědomili pánové z IECOMu, když pustili do světa A.I.M.S.

O co tedy jde. Ovládáte bojovou helikoptéru obranného, tím pádem i útočného, letectva USA. Úkol je prostý, sestřelit úplně všechno co se hýbe. K tomu můžete přistávat na vyznačených přistávacích plochách, kde si doplníte zdraví a zachráníte civilisty.

Váš vrtulník má tři druhy zbraní, standardní kulomet s neomezeným počtem nábojů, rakety, které sbíráte po cestě, a samozřejmě bomby.

Ovládání je úplně tradiční. Směrový kříž a pětka, kterou se zapnutým auto-firem ani nebudete potřebovat. U N-Gage si, bůh ví proč, hra nerozuměla se šipkami, a proto se dala bez problémů ovládat pouze čísly, což je díky malým klávesám hodně obtížné.

Tradičně slabým místem javových her bývá grafika. Tentokrát si však není na co stěžovat. Není to nic extra dokonalého, ale do očí bijící hrůza to určitě také není. Zlatá střední cesta. Vše je ale animované do nejmenšího detailu a na výsledku je znát pečlivá práce týmu tvůrců.

To samé se však nedá říct o zvukové části. Pískavá úvodní melodie a takřka žádné zvukové efekty jsou daleko za možnostmi jakéhokoliv moderního telefonu. Ale v současné době je to tak nějak u všech her. Nezbývá než se modlit za změnu.

Nevýhodou AIMS je i fakt, že se vcelku rychle omrzí. Značnou vinu na tom nesou stále se opakující nepřátelé a monotónnost hry. Pravda, jednou za tři úrovně se změní prostředí, ale to je tak jediná změna, kterou ve hře zažijete. Naštěstí je hraní velmi krátké, takže než stihne hra pořádně hnout žlučí už je u konce.

Obecně vzato není A.I.M.S. špatnou hrou. Někoho může dokonce bavit. Ale na tomto bitevním poli se odehraje určitě ještě hodně bitev. Ani si nemyslím, že by tato hra přinesla něco výjimečného, čím by mohla zaujmout v konkurenčním boji. Když se na to podíváte objektivním okem, Alien Attack je lepší.