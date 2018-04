Jak nepřijít o mobil. V Rusku učí boj selfietyčí

18:56 , aktualizováno 18:56

Ačkoli má sloužit především k pořizování autoportrétů, v Rusku v selfietyči odhalili nový potenciál. Turisté ji mohou použít jako obrannou pomůcku při loupežném přepadení. V danou chvíli je to totiž to jediné, co mají po ruce.