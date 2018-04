Bojkot - tak co?

Dvě slova popisující včerejší nejdůležitější událost českého internetu. Včera se poprvé po dlouhé době na českém internetu nepřetřásaly skandály soudního procesu Microsoftu, nedumalo se nad tím, který provider nakupuje jak tlustou linku nebo kam míří Apple. Nebylo kde - český internet nám zežloutl tisíci protestními stránkami v místech, kde jsme byli zvyklí vídat naše oblíbené servery.

Začátek bojkotu pro mne na Mobil serveru nebyl jednoduchý. V klidu jsem vyměnil titulní stránky serverů TechNet i AdBanner, svého osobního Astrologicianu a podíval se na Grafiku i Vztlak, zda také svůj server stáhli. Pak jsem slavnostně vyměnil titulní stránku samotného Mobil serveru tak, že jsem ji ručně nahrál do kořenového adresáře. Když jsem načetl v prohlížeči titulní stranu, byla tam naše stará, klasická, neprotestní. Zkusil jsem, zda to není cache - nebyla. Zkusil jsem to znovu - týž výsledek. Ale to mi už volal FUF, že se něco divného děje na serveru. Situace se vysvětlila - hackmaster při každém požadavku na stažení titulní stránky zjistil, že titulní stránka neodpovídá aktuálnímu stavu pseudodatabáze a znovu ji vygeneroval.

Vtip byl v tom, že odpojit program nebyla žádná legrace - FUF to nakonec vyřešil tak, že překonfiguroval Apache, aby bral obsah Mobil serveru z jiné oblasti disku, což mělo mimo jiné za následek, že na www.mobil.cz neexistovala jiná stránka mimo titulní bojkotní a ani kdo si pamatoval www.mobil.cz/telefon si nijak nepomohl.

Podařilo se, krátce před půlnocí jsme nasadili bojkotní stránku.

Ráno jsem přišel do kanceláře, kde máme internet ethernetem od NetForce a nejdříve jsem se vyděsil, jak to, že se nemůžu dostat do statistiky. Pak jsem se (ještě trochu rozespalý) podivil nad tím, co že to máme na titulní stránce. Uvědomil jsem si, že jsem to tam dával v noci osobně. Rozhodl jsem si zpravit náladu a přečíst si Živě. Nic - žluto. Lupa - nic, žluto. Svět namodro - nic, žluto. Novinky - nic, žluto. I v tak brzskou ranní hodinu mi došlo, že něco s českým internetem není v pořádku.

Nebylo. Nešel Seznam ani Atlas, nešel jediný server, na který jsem si vzpomněl, vyjma ČTK a ČNB. Došla mi chatrná pětice emailů, z toho tři ze zahraničí od lidí, kteří se nemohli dostat na náš vyhledávač určený pro anglicky hovořící. Oproti obvyklé padesátce emailů půlnoční pošty případně třístovce za noc bojkotní se to dalo nazvat Tangerovým snem.

Zato webová prázdnota se stala mojí můrou. Jestli se něco podařilo dokonale ilustrovat, pak to, jak vypadá mrtvý český internet. A přeci jen, brouzdání internetem zahraničním mi přijde již docela něco jiného.

Český internet zažil svůj první den bez internetu. Doufám, že se tento paradox nebude příliš často opakovat.