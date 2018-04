Bojkot se moc nepovedl, provoz klesl o procenta

Podle oficiálních čísel, která jsou podle našich zdrojů reálná, poklesl celkově provoz v síti T-Mobile v úterý 28. ledna o 2,7 % a do sítě se přihlásilo o 1,8 % méně uživatelů než v úterý 14. ledna. Tento den byl vybrán pro srovnání kvůli tomu, že šlo o podobné pracovní úterý. Podle našich odhadů tak mohl RadioMobil přijít o příjmy v řádech statisíců až milionů. V dopoledních hodinách došlo dokonce k růstu provozu oproti stejnému dni před dvěma týdny. Mezi 9. a 12. hodinou vzrostl provoz v síti o necelá dvě procenta a počet přihlášených byl vyšší o necelé procento.

Tyto údaje rozhodně nelze považovat za úspěch bojkotu sítě T-Mobile, vyhlášeného na 28. ledna. Organizátoři vyzývali uživatele, aby se v tento den vůbec nepřihlašovali k síti T-Mobile, a pokud už musí být na příjmu, ať omezí své odchozí hovory na minimum a totéž doporučí svým známým a kolegům. Výzva se šířila především e-mailem, v menší míře prostřednictvím krátkých textových zpráv. To jistě k velkému povědomí o této akci mezi zákazníky RadioMobilu nepřispělo.

Chyběla větší propagace

Bojkotu nepomohlo zřejmě ani to, že v posledních dnech před 28. lednem se organizátoři nevěnovali propagaci bojkotu. Zato od nejvýraznějších propagátorů bojkotu (http://tmo.webpark.cz) přišly v průběhu týdne dvě tiskové zprávy, ze kterých vyplynulo, že organizátoři vnímají některé kroky RadioMobilu pozitivně (balíček „SMS zdarma“ pro registrované na T-zones) a že s ním zřejmě budou jednat. Na nerozhodnuté bojkotovat to mohlo působit jako vstřícný tón, a proto zřejmě od bojkotu upustili.

Zatímco na začátku ledna bylo slyšet spoustu rezolutních hlasů proti RadioMobilu, později emoce utichly a spousta zákazníků zřejmě mírné zdražení ze strany RadioMobilu akceptovala. Pro některé navíc o zdražení nešlo a na prořídnutí řad radikálních odpůrců se jistě podepsala i možnost posílat část textových zpráv z portálu T-zones zdarma.

Do propagování bojkotu se možná oproti představám organizátorů nezapojila média, a to ani ta internetová, u kterých by něco podobného šlo očekávat (vzhledem k minulé aktivní účasti v bojkotu Českého Telecomu). Jenže doba se trošku změnila – čtenáře už dnes není nutné získávat hrou na city, ale mnohem více na ně působí objektivní přístup k problému. A takový přístup vyžaduje dát čtenáři všechna dostupná fakta, nikoliv mu říkat, co má dělat. Této povinnosti všichni dostáli – o bojkotu informovali a je třeba říci, že mnohdy mu dali i více prostoru než protiargumentům RadioMobilu. Z tohoto důvodu už dnes nemá podobný bojkot u provozovatelů internetových médií šanci.

Existuje ještě jeden rozdíl oproti bojkotu Českého Telecomu. Tehdy šlo o samotné přežití, kdy internetová média potřebovala, aby se jejich čtenáři mohli levně připojovat k internetu. Ale síť T-Mobile a možnost posílat zdarma textové zprávy z internetu či na e-mail dnes zkrátka nikdo nepotřebuje. V mobilních komunikacích totiž existuje konkurence, která v současnosti ještě podobné služby – a bez nutnosti platit – nabízí… Ostatně, ti ze zákazníků T-Mobile, kteří byli oznámenými kroky velmi pobouření, doporučovali přechod právě k jinému operátorovi a zřejmě to tak i udělali.

Nepřátelé bojkotu? Firmy, počasí a zkouškové

Jestli se někde na bojkot otevřeně kašlalo, tak to bylo ve firmách a u tarifních zákazníků, kteří používají mobil převážně pro práci. Dá se to odvodit z toho, že dopoledne se volalo více. Přitom špičku v tomto čase generují právě firemní a tarifní zákazníci. Organizátorům bojkotu nenahrálo ani počasí. Po celé České republice bylo deštivo, a to kromě volání kvůli zácpám, nehodám a pozdním příchodům znamená větší frekvenci obecně – nikomu se nechce ven a raději zaplatí za hovor.

Největší skupina uživatelů internetových sms bran a služby přeposlání e-mailu na mobil jsou studenti a obecně uživatelé, kteří netráví svůj pracovní čas u počítače s připojením k internetu, ale z nějakého důvodu mají pocit, že každý jejich příchozí e-mail je pro ně strašně důležitý a musí o něm vědět. Jenže ouha – studenti se i přes bojkot mobilem dorozumívat museli. Mají zkouškové období a zcela jiné problémy, než se starat o to, zda by tento den náhodou neměli svůj mobil mít vypnutý. Načasování v tomto případě nebylo nejšťastnější. I když vhodnější termín by se teď asi hledal velmi těžce.

Odliv zákazníků bude případně vidět až později

Podle RadioMobilu zrušilo smlouvu jen několik stovek, nanejvýš tisícovek zákazníků. Pro někoho je to možná málo, ale je třeba si uvědomit, že tarifních zákazníků se změny až tolik nedotkly. Ke zdražení některých položek (zejména textových zpráv) samozřejmě došlo, ale pro zákazníky to neznamenalo znevýhodnění jejich tarifu oproti konkurenci. Troufneme si tvrdit, že pro ty, kteří nyní odešli od T-Mobile, existovala výhodnější konkurenční nabídka (především v síti Oskar) již dlouho předtím, než RadioMobil ohlásil změny ve svém ceníku a v posílání sms z internetu. Jenže až do té doby se nezamýšleli nad svým účtem a teprve nyní si spočítali, zda se jim nevyplatí změnit operátora.

V současnosti rozhodně nikdo nedokáže ani spočítat, kolik majitelů karet Twist je pečlivě uložilo do šuplíků a pořídilo si předplacenou kartu u jiných operátorů. Karty totiž budou aktivní, dokud nevyprší platnost kreditu. Až po tomto okamžiku si je RadioMobil odepíše ze seznamu svých zákazníků. Jenže do té doby spoustu zákazníků také nabere, takže na celkovém počtu klientů se to neprojeví. Spousta těch, kteří své karty přestanou používat pro hovory, je bude mít aktivní třeba i proto, že na této kartě mají funkční GSM banking. Nevadí, že jej mohou mít i jinde, protože to by vyžadovalo návštěvu banky.

Z tohoto ukládání karet Twist do šuplíků zřejmě neodejdou výrazně posílení ani ostatní operátoři. Nejen u majitelů předplacených karet je totiž zvykem, že simek mají více. Takže to nejjednodušší, co teď mohou udělat, je SIMkarty jenom prohodit v telefonu a jednu začít používat více. Ve výsledku za rok 2003 se to ale nejspíš vůbec nikde neprojeví – u RadioMobilu, ale ani u Českého Mobilu a Eurotelu (kam v diskusích avizuje přechod i přes pověst nejdražšího operátora dost lidí).

Úspěchem budou změny, nikoliv pokles provozu v síti

Jenže úspěch bojkotu nelze hodnotit jenom podle toho, kolik zákazníků v síti T-Mobile v úterý volalo či si na protest ani nezapnulo mobil. Organizátorům bojkotu totiž šlo o zmírnění či úplné odstranění některých kroků RadioMobilu, oznámených před koncem roku 2002. Nejpalčivějším tématem je zřejmě přeposílání e-mailů na mobil a internetová SMS brána.

Pokud se uskuteční některé diskuse organizátorů bojkotu se zástupci RadioMobilu a výsledkem bude vedle ujasnění stanovisek i získání jiného pohledu na nabídku RadioMobilu, potom lze o úspěchu hovořit. A jestli RadioMobil na základě těchto diskusí své podmínky u kritizovaných služeb změní, nebo přijde s novými službami respektujícími přání části zákazníků, tak potom můžeme prohlásit celou akci bojkot za velmi úspěšnou.