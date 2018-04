Bojkot operátorů pokračuje v sobotu, lepí se na něj příživníci

Dnem protestů proti předraženému volání se stává 17. den v měsíci. Facebooková skupina Nechceme předražené mobilní volání a služby, která má přes 20 000 fanoušků, pořádá už třetí protest v řadě. Tentokrát v sobotu 17. září od 17 hodin.

Princip je pořád stejný: vypnout mobilní telefony. Tentokrát na hodinu. Na vlně popularity protestu se svezly další stránky a subjekty, které vyzývají k témuž. Některé z nich navíc vypadají spíše jako klasický facebookový podvod s cílem získat co nejvíc fanoušků. Kolem celé akce tak přibývají otazníky.

Co na to operátoři Martin Žabka z O2 zdůraznil důležitost názorů zákazníků, ale zároveň podotkl, že k protestům nevidí důvod. Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu, podotkla, že zákazníci vždy budou chtít nižší ceny. Za Vodafone se vyjádřil Miroslav Čepický, který řekl, že Vodafone se snaží ceny snižovat a nabízet výhodné akce. Operátoři svá stanoviska vlivem předchozí akce nezměnili.

Za organizátory akce vystupuje Martin Frýdek, muž, jehož jméno je podle informací Mobil.cz jen pseudonymem a brání se zveřejnění identity, což budí nejrůznější pochyby. Množí se spekulace, že za poměrně časově náročnou správou stránky na Facebooku a celou činností a protesty stojí někdo, kdo má ve věci nějaký komerční nebo osobní záměr.

Zdá se také, že se na projektu podílí mnohem víc lidí než jeden. To sice Frýdek připouští, ale nikoho nechce jmenovat a tvrdí, že je hlavním organizátorem. Je ale možné, že pravými hybateli akce jsou právě lidé stojící v pozadí.

Dva kohouti na smetišti, nebo inspirace a podpora?

K protestu už ale nevyzývají jen původní organizátoři. Objevily se různé podobné aktivity nejen na Facebooku, ale například i na Twitteru. Tiskové zprávy o protestu rozesílá Petr Beneš, který propaguje protest prostřednictvím webových stránek Rikamedost.cz a facebookových stránek "Mobilní operátor nás okrádá, říkáme dost". Obsah stránek vyzývá k naprosto totožnému protestu ve stejné datum a hodinu, jenže vlastním jménem.

K této skutečnosti Beneš uvádí, že mu jde o co nejmasivnější podporu cílů shodných s těmi, kterých chce dosáhnout původní skupina, tedy informovat o předražených cenách telekomunikačních služeb a dosáhnout změny. Inspiraci akcí vysloveně nepopírá, ale zároveň se od stránky distancuje.

"Se stránkou Nechceme předražené mobilní volání a služby nemáme nic společného. Myslíme si, že za ní stojí nějaký menší operátor. Nám to nevadí, pokud se posty na jejich zdi nezmění na reklamu. Každopádně jsme se přiklonili ke stejnému datu a hodině, jako má tato skupina, protože chceme aby tento bojkot byl co nejmasivnější a konečně se někdo chytil za nos," řekl Beneš.

Zarážející je, že facebooková stránka "Mobilní operátor nás okrádá, říkáme dost" má přes 50 000 fanoušků, tedy dvojnásobek než mnohem starší stránka původního organizátora protestů pod pseudonymem Frýdek. Většina z nich je absolutně neaktivních, což budí dojem, že stránka fanoušky možná nezískala zcela korektním způsobem. Nebylo by to poprvé, kdy by se něco podobného stalo.

Beneš ovšem vysvětluje počet fanoušků právě předchozí, údajně odstraněnou stránkou. "Věřím, že i další nespokojení zákazníci mobilních operátorů si nás najdou a počet a síla našich fanoušků poroste," řekl.



Na stránkách Martina Frýdka ovšem v tuto chvíli účast na sobotním protestu potvrdilo přes 7 800 lidí z celkem 23 000 fandů, na podobné stránce Petra Beneše je to 195 z 50 000 fandů. Nepoměr je velmi výrazný.

Muž vystupující pod identitou Martin Frýdek je z existence podobných stránek rozpačitý. Nechce, aby s neznámým projektem byla spojována jeho iniciativa. I přes to, že se zdá, že jde stejným směrem a myšlenku podporuje.

"Existenci takových stránek a pokusů jsme zaznamenali už při prvním protestu 17. července 2011. Jejich autoři využívají známosti stránky "Nechceme předražené mobilní volání a služby" i našich protestních akcí. Se stránkou "Říkáme dost!" nemáme nic společného. My sbíráme data, porovnáváme tarify, informujeme spotřebitele, upozorňujeme na podivné praktiky operátorů i ČTÚ a společně s desetitisíci uživateli opakovaně vypínáme mobilní telefony na protest proti předraženému volání."

Sobotní akci zřejmě podpoří víc lidí než dříve. Zatímco u prvního protestu to byly tisícovky lidí, při druhém protestu se už podle organizátorů přidaly desítky tisíc fanoušků. To však neznamená, že stejný počet lidí své mobily i vypnul. Dvěma předcházejícím protestům se dostalo značné publicity v médiích. Operátoři nicméně zatím zastávali velmi zdrženlivý postoj. A ve skutečnosti několik tisíc vypnutých mobilů ani nepoznají.