Bojkot II: Internet99 se nám našel...?

Páteční blokáda faxů Českého telekomunikačního úřadu, za kterou všem zúčastněným děkujeme, přinesla svoje ovoce. Především došlo ke schůzce s vrchním ředitelem ČTÚ ing. Davidem Stádníkem, během níž se zase ledasco vyjasnil. Dále bylo velmi podstatné, že míček této otravné hry se přesunul na druhou stranu hřiště, tedy k SPT Telecom a s ním i naše pozornost. Pokud jste si nestihli zafaxovat, nezoufejte - možná budeme tento týden faxovat do Telecomu či vyvádět jiných alotrií. Tlučte a bude vám otevřeno, říká moudře Bible...

Jádro sporu o Internet99 mezi ČTÚ a SPT Telecom tkví v očíslovacím plánu. Nedávno jsem se tu podivoval, že se mi zdá nechutnou obstrukcí ze strany ČTÚ protahovat a blokovat schválení očíslovací formule UTO-97xABCabc - tedy rozlišení všech čísel tarifu Internet99 počátečním dvojčíslím 97. Tyto materiály předložil SPT Telecom při jednání v parlamentu a vycházel jsem z nich, jako směrodatných.

Ukázalo se ovšem, že SPT Telecom v těchto materiálech lhal, protože kombinace 97 nevyhovovala pro všechna UTO - tento materiál byl podvýboru pro pošty a telekomunikace předložen ještě 16. prosince 1998.

Bylo zajímavé od pana Stádníka si nechat zdokladovat exegezi všech materiálů putujících mezi SPT Telecom a ČTÚ a to včetně kopií dokumentů. Především je působivé, že první žádost z SPT Telecom byla předána 23. listopadu 1998. Tato žádost byla napsána rukou na čistém listu papíru bez razítka a hlavičky SPT Telecom, teoreticky ji tam mohl podat kdokoliv. Oficiální žádost s patřičnou štemplaturou dorazila 27. listopadu. ČTÚ na obě žádosti odpovědělo a vyžádalo si doplňující materiály a především zdůvodnění výjimky z očíslovacího plánu.

Malá odbočka k důležitosti očíslovacího plánu. Především tento by měl odpovídat určitým nárokům kladeným EU, ale hlavně by měl vytvářet volný prostor pro další operátory. To znamená, že určité číselné řady je SPT Telecom povinen opustit a ČTÚ by mělo bránit obsazování dalších řad tak, aby bylo možno rok před liberalizací trhu tyto řady poskytnout na přípravu technického řešení dalším operátorům. Proč je tak důležité vědět přesně volné číselné řady? Schema těchto řad totiž určuje i technickou náročnost výstavby ústředen - je jednodušší místní ústředny odlišit dvojčíslím, než čtyřčíslím. Délka čísla je včetně všech předvoleb omezena na 13 znaků.

V níže uvedených materiálech si můžete přečíst tvrzení SPT Telecom a ČTÚ ohledně toho, kdy kdo který materiál dodal a požadoval. Přestřelka vzájemného obviňování je líbezná. Faktem ovšem je, že již 30. listopadu 1998 požaduje ČTÚ specifikaci odchylek od očíslovacího plánu - ale neříká, že chce vědět UTO, kde nebude 97. Na to reaguje odpověď SPT Telecom a následné osobní jednání lidí z SPT Telecom a ČTÚ. SPT Telecom konstatuje, že potřebuje výjimku na očíslování schematem UTO-97xABCabc s tím, že tam, kde nebude dvojčíslí 97 volné, bude použito 96 nebo 98.

A zde začíná být rušno a nepřehledno. SPT Telecom v průběhu dalších jednání zřejmě nepochopil, že ČTÚ po něm požaduje přesný seznam, kde bude potřebovat jakou výjimku a že se tedy nespokojí s formulací "kde nepůjde 97, dáme 96 nebo 98". ČTÚ neustupuje z požadavku na přesné informace ohledně výjimky z očíslovacího plánu. 18. prosince přichází další neúplný dopis z SPT Telecom, na který ČTÚ reaguje dalším dotazem 22. prosince. SPT Telecom odpovídá až 4. ledna 1999 a 8. ledna dochází k dalšímu ústnímu projednání celé záležitosti.

Z tohoto jednání vyplynulo několik faktů:

A co z toho plyne pro uživatele internetu?

Občana handrkování úřadu s monopolem jaksi nezajímá. SPT Telecom tvrdí, že tarif Internet99 připravoval již před rokem, čemuž jednání s ČTÚ na poslední chvíli neodpovídají. Pokud jsou zmatek a totální nejasnosti, jež SPT Telecom předváděl koncem listopadu a po celý prosinec, výsledkem roční práce, pak je situace v SPT Telecom povážlivější, než v mých nejčernějších snech. Na druhé straně ČTÚ mělo jasně definovat ihned, že chce vědět přesně, v jakých UTO bude jiné dvojčíslí, než 97 a nikoliv odpovídat pouze požadavkem na upřesnění výjimky z očíslovacího plánu, což přeci jen je široký pojem - úřad by měl být nápomocen daňovým poplatníkům a nemá je nechat topit v tůních úředních formulářů.

Je ale také pravda, že SPT Telecom, vzhledem ke kvalitě své sítě, není schopen interaktivně zjistit, kde jsou která dvojčísla čísla volná a tedy zda může být dvojčíslo 97 aplikováno - toto musí být zjištěno z očíslovacích seznamů. To má zatraceně daleko do práce s moderní digitální technikou!

Jak jsem řekl, občana handrkování úřadu s monopolem nezajímá. Pro nás je ovšem podstatné to, že míč je nyní na straně SPT Telecom, který již nyní zcela bezpečně ví, jaká data má dodat. Ví také, že v případě, že ČTÚ výjimku schválí, může její zavedení urychlit vzdáním se práva odvolání se, jak to vyžaduje zákon o správním řízení - tím by se aplikace Internetu99 podstatně zrychlila. Pokud se SPT Telecom nevzdá práva odvolání a nechá běžet 15ti denní lhůtu pro odvolání, jasně tím dá najevo, jak z vysoka na celý tarif kašle.

Je důležité připomenout, že nic z toho by se nemuselo stát, kdyby socdemácké ministerstvo financí dodrželo svoji úlohu cenového regulátora telekomunikačních požadavků a nenechalo se nesmyslně SPT Telecom přitlačit ke zdi. Až doposud totiž docházelo ke zdražování k 1. dubnu - tři měsíce by byla dost dlouhá doba na to, aby se ČTÚ a SPT Telecom v klidu dohodli.

Stále více a více se případem IPM versus SPT Telecom ukazuje, jak zoufale v této republice chybí konkrétní vize telekomunikační politiky. Je smutné, že ČTÚ nazvaný regulátorem trhu má směšné pravomoce v udělování tisícových pokut molochům typu SPT Telecom, je smutné, že regulace trhu je roztříštěna mezi tři subjekty (MF, ČTÚ, Ministersto dopravy), které si mezi sebou zodpovědností nezřídka pinkají. Absence telekomunikační politiky ve státě, kde telekomunikační zákon je z roku 1964, představuje tragédii. Hřebíky do rakve zatloukal vydatně ještě ministr Říman, putovní politická paňáca neschopná jednoznačné akce a nejsem si zcela jist, zda s trojjediností regulace a s absencí konkrétní vize bude ochotna nebo schopna udělat i současná vládní koalice ČSSD-ODS.

ČTÚ by měl ale při prosazování svých pověření používat všech metod - zdá se mi, že jednání ČTÚ jsou příliš benevolentní a regulátor se nechává až příliš snadno zastrašit a zahnat do kouta komerčními subjekty. To je ovšem chyba, protože slabost protivníka povzbuzuje chuť k jídlu.

Dovedu si představit, že SPT Telecom nestihne z objektivních důvodů dodržet změny v očíslovacím plánu tak, jak je vázán do konce roku 1999. Zatím také nemá přílišný důvod se bát postihu. Jsem ale toho názoru, že v takovém případě by měl regulátor zakročit s maximální tvrdostí - počínaje pokutami v stamilionových řádech až po odebrání licence pro provozování veřejných hlasových služeb bez ohledu na následky. Až tvrdost a rozhodnost státu představuje účinný bič na všechny monopolní praktiky, koruptéry a další vychytralosti.

Na biblickou moudroust "Tlučte a bude vám otevřeno" dodával s oblibou Simeon z Montfortu, velitel křížové války proti Albigenským prosté "A kde tlučení nepomůže, přivezte beranidlo."

