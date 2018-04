Bojíme se mobilních telefonů. Nebo ne?

Jen velmi málo čtenářů Mobil.cz nesleduje informace týkající se záření mobilních telefonů a jeho případného vlivu na lidské zdraví. Vaše názory na celý problém se pochopitelně hodně rozcházejí. Kromě toho také procházejí zajímavým vývojem. Naše ankety na téma zdraví a mobily jsou toho jasným důkazem.

Uspořádali jsme celkem dvě. První byla vyhlášena 15.1.2001 a její otázka zněla: „Ovlivňují nejrůznější zprávy o vlivu mobilů na organizmus to, jak často používáte mobilní telefon?“

: Odpovědělo celkem 507 čtenářů. Celých 31% z nich tvrdilo, že je zprávy zneklidňují a proto z mobilu telefonují méně. Dalších 9% hlasujících konstatovalo „nevšímám si toho, volám jak potřebuji“. Více než polovina hlasujících, celých 59%, pak označilo odpověď „sleduji vývoj, ale zatím jsem klidný“. (Počty hlasů jsou vždy zaokrouhleny na celé procenta.)

Na základě těchto odpovědí by se dalo tvrdit, že vliv elektromagnetického záření zajímá 90% hlasujících. Současně bychom však mohli prohlásit, „jen třetina hlasujících bere tento problém vážně“.

Druhou anketu jsme vyhlásili 7. března letošního roku. Její výsledky byly však zásadně odlišné od předchozího hlasování. Na otázku „Škodí podle vašeho názoru používání mobilu lidskému zdraví?“ do včerejšího dne reagovalo 509 čtenářů. Z toho 59 % se domnívá, že používání mobilu je zdraví škodlivé. Dalších 23 % označilo odpověď „nezajímá mě to, stejně ho (mobil) budu používat“ a jen 16 % odpovídajících bylo přesvědčeno, že mobilní telefon lidskému zdraví neškodí.

Od vyhlášení první ankety uplynulo necelých 60dnů. Že by za tu dobu téměř 60 % hlasujících změnilo názor? V průběhu zmíněné doby se však neobjevily žádné zásadní informace na téma lidské zdraví a mobilní telefony. Je samozřejmě možné, že v první anketě odpovídali úplně jiní lidé, než v anketě druhé. Není to však příliš pravděpodobné. Rádi bychom proto v následující diskusi zjistili, co ovlivňuje vaše názory na možnou zdravotní závadnost mobilních telefonů?