Boj o třetí mobilní licenci začne brzy

Kouzelné slůvko - třetí mobilní licence. Mobilní telefony a telekomunikace všeobecně patří k nejlepším kšeftům a to nejenom v naší republice, kde ekonomika všeho ostatního není příliš v kurzu. Jak vůbec vypadá poslední vývoj událostí okolo případné třetí mobilní licence?

Především je třeba říci, že v okamžiku, kdy levicová vláda vystřídala vládu pravicovou a nad osudem ledasčeho jiného lze jen kroutit hlavou, není ani pozice prognostika v oblasti telekomunikací nijak lehká (s výjimkou jediného bývalého prognostika...).

Nový ministr dopravy a spojů, jehož jméno si dosud pamatuje málokdo, bude mít co dělat - patrně nejenom já si pamatuji holedbání ČSSD o zrušení garantovaného monopolu SPT Telecom. Jenže zatímco před volbami to bylo snadné prohlašovat, nyní bude obtížnější ze šlamastyky vybruslit - zrušení monopolu by bylo velmi závažným právním krokem a z hlediska mezinárodního práva by bylo stejným políčkem do tváře všech investorů, jako třeba znárodňování. A tak nový ministr je v nezáviděníhodné pozici - v pozici člověka, jehož strana naslibovala něco, co nebude schopna v zájmu státu dodržet.

Dá se tedy očekávat, že tento ministr - mimochodem jmenuje se Antonín Peltrám - nebude příliš nakloněn myšlence zpřeházet všechno, co až doposud ČTU považovala za správné a tedy je i pravděpodobné, že vláda nebude nic namítat proti záměru ČTU uvolnit frekvenční pásmo 1800 MHz.

Mezitím se nám podařilo zjistit nové informace - především je zvažována varianta, že třetí operátor by měl dostat podstatně větší frekvenční koláč z pásma 1800, než oba stávající operátoři. Pro stávající operátory by síť DCS znamenala jen případné ulehčení provozu na exponovaných lokalitách, kde není možno přidělit další frekvence GSM, doposud blokované. Díky tomu by operátoři GSM sítí měli rapidně sníženou možnost konkurence síti DCS-1800 třetího operátora.

Kdo jím bude? Nyní jen těžko říci, výběrové řízení bude patrně vypsáno ještě na podzim letošního roku, neoficiálně se hovoří o září. Účast českých firem lze již nyní odhadovat - moje osobní tipy zní: Aliatel, Dattel, GiTy, KabelPlus a Rann GlobalNet.

Nicméně do podzimku se může mnohé změnit, dost možná si ČR vezme poučení i z Maďarska, které licenci pro DCS síť udělilo alternativnímu třetímu operátorovi s tříletým předstihem oproti jeho GSM konkurentům - to proto, aby měl čas.

Nicméně již nyní je jasné, že třetí licence bude přes současnou tvrdou konkurenci výborný obchod - jak pro stát, tak pro participující firmy. Bitva o licenci tedy začíná.