Boj o roaming vrcholí. Operátoři protestují v Bruselu

Podle komise je ale potřebný, protože nyní jsou Evropané na cestách nuceni platit přemrštěné ceny, jejichž výpočet je neprůhledný.

Komisařka Viviane Redingová navrhuje příchozí hovory zdarma, místní volání za místní ceny a mezinárodní hovory za mezinárodní sazby. - více zde

"Operátoři by mohli přijít o čtyři až 13 procent příjmů, což by se odrazilo v snížení důvěry investorů, poklesu investic a v zdražení domácích tarifů," varoval Wolfgang Kopf z T-Mobilu s tím, že evropští operátoři by byli znevýhodněni oproti mimoevropské konkurenci. - více zde

Připomněl, že i banky si vynahradily nařízené zrušení poplatků za přeshraniční transakce v EU zvýšením domácích tarifů. "Sazby za roaming se snižují díky konkurenci na trhu a budou klesat stále rychleji, regulace není zapotřebí," prohlásil.

"Škodlivá regulace brzdí trh, postihuje operátory i zákazníky," uvedl ředitel Vodafone Richard Feasy a argumentoval, že Vodafone při převzetí německého operátora Mannesman v roce 2001 nabídl lacinější hovory v rámci skupiny, ale EK požadovala stejný tarif i pro konkurenci, takže zásah EK nakonec zabránil zlevnění.

Zákazníci se podle Feasyho starají hlavně o ceny domácích hovorů a chtějí levnější sazby za všechny služby, a ne jen za roaming. Ten využívá necelá třetina ze 100 milionů zákazníků firmy a těm Vodafone nabídl novou službu Passport. Tu zatím využilo šest milionů zákazníků. - více zde

Příchozí hovory zdarma se mohou vymstít

Šéf francouzského regulačního úřadu Paul Champsaur při slyšení sice podpořil snahu zlevnit přemrštěné ceny za roaming. Varoval ale, že úmysly EK jako příchozí hovory zdarma by mohly vést k nežádoucím vedlejším efektům.

EU by se podle Champsaura měla spíš zaměřit na regulaci velkoobchodní ceny, které si operátoři účtují mezi sebou a které jsou nyní několikanásobně vyšší než skutečné náklady. A dohlédnout na to, aby se zlevnění přeneslo i do účtů zákazníkům.

Zlevníme dobrovolně, tvrdí operátoři

"Operátoři zase slibují, že ceny roamingu sníží dobrovolně, ale to už slibovali mnohokrát, ale nikdy sliby nesplnili. EK už na sliby neslyší," zareagoval na dnešní tiskové konferenci EK mluvčí Redingové.

Martin Selmayr potvrdil, že komise ukončí příští týden v pátek konzultace a v červenci předloží návrh nařízení. Mluvčí odmítl možnost, že by komise předpis omezila jen na velkoobchodní ceny. - více zde

Redingová se v březnu rozhodla prosadit zlevnění unijním předpisem, který však ještě budou schvalovat zástupci členských států a Evropského parlamentu. Zdůvodňuje to tím, že na první výzvy ke zlevnění roamingu operátoři nijak nezareagovali.

Při dnešním slyšení v EP komisi podpořila i zástupkyně bruselského ústředí evropských spotřebitelských organizací BEUC. "Konkurence na trhu nefunguje. Sazby za roaming jsou nejen vysoké, ale tarify jednotlivých operátorů jsou si podobné. Operátoři nerespektují práva spotřebitelů - informace o sazbách jsou velmi složité a neprůhledné účty prakticky nelze reklamovat," argumentovala Erika Jakabová z BEUC.