Boj o licenci vjíždí do strhujícího finále

O tom, že finále boje o licenci bude strhující, jak jsem si dovolil to nazvat v nadpisu, už asi nepochybuje nikdo. Nyní jde jen o to, kdy a koho strhne. Začnu dvěmi citáty. Oba patří vrchnímu řediteli ČTÚ panu Stádníkovi. Pro Mladou Frontu řekl:, z rozhovoru pro Mobil server bych uvedl nejspíše...

Obojí je pravda. Pokud bychom se měli držet oficiálních zdrojů, museli bychom se spokojit s následujícím konstatováním: "Řídící výbor na tomto zasedání dokončil projednávání hodnocení jednotlivých nabídek předložených do výběrového řízení a v závěru zasedání seznámil ministra dopravy a spojů s doporučením Řídícího výboru na celkové vyhodnocení výběrového řízení."

To není mnoho informací, takže si musíme vypomoci ze zdrojů neoficiálních a tedy psát si, co je dostupno.

O neoficiálním pořadí si šuškají již i vrabci na střeše - většina médií se po minulém trapasu HN zdržela publikace před sobotou, my sobotní vydání nemáme a tak až dnes. Jak vypadá aktuální pořadí?

Český mobil - získává 148 bodů z 150 bodové tabulky. Orange - mírný odstup a je na cca 132 bodech CrysTel (AirTouch Vodafone a GTS) na 112 bodech Vlna+ (France Telecom a Bonton) s cca 111 body.

Další pořadí je nepodstatné, ministrovi a vládě dorazí na stůl jen tato čtveřice nejlepších a z ní se bude vybírat. Snad jen značným překvapením pro mne je osmé místo Nového mobilu, tedy Telenoru a Aliatelu - na Sokolovské nyní zavládne pláč a skřípění zubů (řečeno slovy Písma).

Dále připomínám, že počty bodů se pramen od pramene různí, v průměru je ale tento bodový rozestup, který jasně pasuje na favority Český mobil a Orange. Zatímco v případě Orange jde o pozici zaujatou zkušeným tendrovým válečníkem, umístění Českého mobilu v čele s kanadskou TIW a IPB je pro většinu odborné veřejnosti značným překvapením a je přijímáno s rozpaky.

Obecně se totiž soudí, že pozice Českého mobilu neobráží technické kvality jejich společnosti, ale drzost, s níž předkládají nabídku, kterou bude těžké splnit. Ekonomové z EuroTelu i RadioMobilu si například lámou hlavu nad tím, jak firma dokáže nabídnout za paušální poplatek 10 Kč měsíčně 40 minut mimo špičku zdarma. Také slib 38% pokrytí populace pro vánoční start se zdá odvážné i otrlým dodavatelským firmám - ty o vánočním startu sítě dosti hlasitě pochybují.

Český mobil si je ale svým vítězstvím viditelně jist - podle zaměstnance jedné leasingové firmy u ní Český mobil podepsal smlouvu o leasingu 100 automobilů. Velmi zajímavé jsou ale i další neoficiální zprávy, podle nichž se měli zástupci TIW setkat s nejmenovanou dánskou telekomunikační firmou, která se rovněž původně hodlala ucházet o licenci. Proč to? Možností je mnoho.

Ať jsou neoficiální informace jakékoliv, vítězstí v kapse ještě nemá nikdo. Vybrán nemusí být ani Český mobil, ani Orange - ačkoliv v současné době se zdá být velmi pravděpodobné, že jeden z nich to bude. Další harmonogram je jednoduchý - ministr Peltrám bude v úřadě v pondělí, posléze odlétá na týden do USA, nicméně je nepravděpodobné, že by byl vítěz znám již v pondělí - mnohem pravděpodobněji se hovoří o 29. září, tedy o středečním zasedání vlády.

ČTÚ také znovu potvrdilo, že nabídky zájemců jsou prověřovány na uskutečnitelnost a závazky budou uvedeny do licence a nedodržení bude sankcionováno buď pokutou, nebo v případě nejhorším odebráním licence. Ostatně, důvodem, proč se Český mobil dostal před Orange, je cenová politika, ta totiž ovlivňuje 55% bodového zisku.

Co bude dál? Bude zajímavé sledovat, jak se podaří vybruslit ze situace, kdy by licenci měl získá outsider celého závodu a o koňskou délku by za sebou měl nechat renomované firmy z oboru a s mnoha zkušenostmi. Bude to velká habaďůra á la TV Nova, nebo jsme svědky zrození kvalitní telekomunikační firmy, jejíž jméno bude za pár let stejně zvučné, jako Orange? To musí posoudit výběrová komise - a na její zodpovědnosti bude, když vsadí na špatnou kartu...