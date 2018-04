Boj o krále spreasdheetů pro Palmy pokračuje

Pilot MiniCalc 4.04

Předvánoční trh software na Palm/Piloty nabírá na obrátkách. Jako zaregistrovaný uživatel jsem obdržel minulý týden e-mail od Synergy Solutions o nové verzi MiniCalcu 4.0, kterou jsem si mohl stáhnout na zaslané stránce. Je zajímavé, že na oficiálních stránkách SynergyS ani na ppGearu nebyla verzi MiniCalcu 4.0 zmínka - podezřívám firmu, že používá nás - registrované uživatele jako betatestery, neboť po odstranění obvyklých "bugů" byl MiniCalc zveřejněn až ve verzi 4.02 až 4.04 (jak vidno - nejen Iambic s Action Names šil horkou jehlou, na druhou stranu je upgrade MiniCalcu zdarma i s vyšší cenou).

Cena - opět vzrostla

První překvapení je trošičku nepříjemné - PiMiniCalc opět mírně podraží - na 30$ - zaregistrovaní uživatelé však mají upgrade zdarma. Když si k tomu přidáte superakci ppGearu vyhlášenou do konce roku 1999 (QuickSheet 4.11 za 40$ včetně QuickChart) jste u rozdílu 10$ mezi oběma produkty !

Sešity a listy ? Propojení ? Ano !

Já osobně jsem ve své recenzi o spreadsheetech MiniCalcu vytýkal zejména dvě věci - absenci systému sešit - listy (propojení více tabulek) a databázových funkcí HLOOKUP a VLOOKUP. Obě oblasti nový MiniCalc vyřešil ! Systém sešit-listy je ale trošku jiný, než u QuickSheetu. Tam se ukládá globálně sešit jako jeden soubor, kdežto u MiniCalcu je samostatným souborem každý list. To, že je součástí sešitu je dáno pouze jeho názvem - například dvě tabulky (listy) List1-Sheet1 a List1-Sheet2 vám vytváří sešit List1. Toto řešení má svoje nevýhody (velké množství samostatných souborů), ale i výhody - přepočet jednoho listu nepřepočítává automaticky všechny ostatní listy sešitu, což dělá QuickSheet a což většinou jen velmi zdržuje (jiná situace ale nastává, máte-li na takovýchto přepočtech zájem).

Systém však, mimo jiné, umožňuje propojit nejen dva listy jednoho sešitu, nýbrž i různé sešity mezi sebou, což je velká výhoda. Jen nesmíte stále zapomínat na přepočet listu až po jeho otevření.

Pohodlná práce s textem

Významná část upgrade se orientovala na práci s textem, kde MiniCalc nabízí deset nových textových funkcí - na hledání v textových řetězcích, slučování a rozřezání textu, převod kódů znaků - CHAR, CODE, CONCATENATE, EXACT, FIND, LEFT, LEN, MID, RIGHT, SEARCH. MiniCalc dokáže zobrazit text v jedné buňce v několika řádcích. Tyto schopnosti otvírají další možnosti využití spreasdheetu (abyste si dokázali představit o čem tu mluvím, doporučuji třeba vyzkoušet přiložený sešit s "helpem" funkcí).

Další změny

MiniCalc nyní umí beaming tabulek, má až 9999 řádků (kvůli tomu však nepříjemně "ztloustl" sloupek se záhlavím řádků), nový clipbuffer umožní pohodlnější export/import dat do/z jiné aplikace. Některých změn doznal design obrazovky. Je tu nová vyhledávací funkce. Přibyla matematická funkce CEILING. Pro dlouhá políčka s texty, či se vzorci, přináší MiniCalc nové full-screen zobrazení pole - to je vynikající zejména pracujete-li s dlouhým vzorcem, kde dvouřádkové zobrazení základní obrazovky je nedostatečné (takovéto problémy nemáte s QuickSheetem, kdy doslova po pár řádcích narazíte na limit).

Jak jsem již uvedl - konečně přibyly VLOOKUP a HLOOKUP a s nimi se MiniCalc opravdu zařadil již mezi "profi" spreadsheety. Obě funkce fungují spolehlivě tak, jak je od nich očekáváno (na rozdíl od Excelu nemusíte mít data seřazena).

Co MiniCalc dále neumí :

- samozřejmě grafy, kterými triumfuje QuickSheet

- sorting a makra - ty chybí ale všem spreadsheetům

- citelně chybí možnost nastavení stylů, formáty se nadále "loví" z menu

Funkce

Co se týká počtu funkcí a rozšíření možností programu je upgrade MiniCalcu mnohem významnější, než QS, který v podstatě přinesl "pouze" grafy a pak již jen dvě nové funkce a rozšíření jedné stávající.

Srovnání z hlediska funkcí :

- PMC má nyní 67 funkcí, QuickSheet 52

- PMC má logické i textové funkce, QuickSheet je nemá

- QS chybí funkce RATE u TVM matematiky

- PMC ale počítá goniometrii pouze v radianech

TinySheet 2.54

Upgrady TinySheet sice nejsou tak významné, zato jsou časté a protože jsem o TinySheet dlouho nepsali, tak alespoň pár slov o posledním vývoji tohoto produktu :

Když Iambic kupoval TinySheet od StartFort, byl TS doplňkovým tabulkáčem nevalné úrovně, legendárně často "padal" a uživatelé jej měli nainstalován pouze jako doplňkový program na jednoduché evidence (třeba ceníky apod.). Jeho obrovskou výhodou bylo hlavně to, že po vypršení expirační doby fungoval dál ....

To se vše změnilo letos v létě (i ta expirační doba), kdy TinySheet akvíroval Iambic, známý zejména programy ActionNames, AllMoney a TimeReporter. Začal se měnit design, přibývá vzorců, program je stabilní a umí toho čím dál víc (taky už má dnes přes 100 kB).

Funkce

TinySheet dnes umí 46 funkcí, což ve srovnání s 52 u QuickSheet není jistě bez zajímavosti. Stal se "nejnadupanějším" spreadsheetem u finančních funkcí (10), kde zvládá nejen TVM matematiku, ale i výpočty míry zisku a tři typy výpočtů odpisů - zde si musíte upravit náš článek o finanční matematice ve spreadsheetech).

Zná nově i logické funkce AND, OR, NOT a odsunul tak QiuckSheet do nelichotivého postavení jediného tabulkáče bez těchto potřebných a užitečných funkcích. Vkládání funkcí probíhá ve zvláštní obrazovce, což nemusí být nejrychlejší, zato jsou zde funkce pěkně strukturované do kategorií, včetně nápovědy o předepsaných argumentech (stále chybí v MiniCalcu).

Na druhou stranu zatím TinySheet zůstává bez datových a časových funkcí a bez HLOOKUP a VLOOKUP.

Nový design

Významně se zdokonalil design a komfort obsluhy. TinySheet zůstává u přetáčecích pruhů (QS a PMC používají navigační šipky) a nedá se říci, že by to bylo nepohodlné. Pruhy sice zabírají část drahocenné obrazovky, na druhou stranu však TinySheet jediný zobrazuje 10 řádků tabulky najednou (to má ovšem, obdobně jako u QS, dopad do korektního zobrazení diakritiky, zejména háčků).

Práce s vkládací klávesnicí je velmi pohodlná a opět zůstává osamoceně QuickSheet, který ji nemá (a docela by ji potřeboval). Vkládání vzorců usnadňují dvě tlačítka obdobná jako v Excelu v řádku vzorců - zrušit a enter. Funkce lze pohodlněji editovat v samostatném editačním okénku přístupném vpravo nahoře.

Schválně - kterou funkci nejčastěji používáte - není to SUM ? Podobně jako v Excelu, i zde máte funkci SUM přístupnou jedním tlačítkem a chová se inteligentně, to znamená, že odhaduje váš požadavek na rozsah buněk do součtu.

TinySheet zvládá funkce "freeze", má spolehlivé a rychlé nastavování šířky sloupce (to trápí uživatele MiniCalcu), 4 formáty dat, zarovnávání, dvě písma. Umí vkládat řady jako jediný spreadsheet na Palmech.

Závěr :

Od naší srovnávací recenze spreadsheetů již uplynulo poměrně hodně vody.

QuickSheet si udržel postavení leadera spreadsheetů, ne již však u všech uživatelů.

Kdo upřednostňuje oblasti, kde je "silný v kramflecích" PilotMiniCalc (bohaté formátování, textové a logické funkce, rozsah funkcí, malá velikost, "neomezená" délka vzorců, korektní zobrazení českých fontů), měl by alespoň zvážit odzkoušení tohoto produktu. Po odstranění fatálních nedostatků verzí 4.01 za odzkoušení MiniCalc rozhodně stojí.

TinySheet zůstává stále lepším řešením pro méně náročné uživatele, v některých oblastech však svoje soupeře dokonce předstihl (vkládání řad, finanční funkce) a stále se vyvíjí, takže odzkoušet jej rovněž vůbec není na škodu.