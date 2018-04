Boj o Český Telecom finišuje

Zájemci o koupi 51procentního podílu v Českém Telecomu své nabídky podávali společnosti CSFB/Česká spořitelna, kterou si vláda zvolila za finančního poradce. Obsah jednotlivých návrhů posoudí privatizační komise, která také sestaví pořadí. Výsledek poté předloží vládě.

Ve hře jsou Swisscom, Belgacom, španělská Telefónica a konsorcium Blackstone/CVC/Provident společně s France Télécom. S odvoláním na belgický list v sobotu agentura Reuters uvedla, že Belgacom zcela jistě podá závaznou nabídku. Stejná informace již dříve probleskla i o France Télécom.

Podle očekávání vlády by se příjmy z privatizace mohly pohybovat těsně nad hranicí 70 miliard korun. Analytici očekávají, že se závazné nabídky vyšplhají přibližně pět procent nad cenovou úrovni předběžných nabídek. Maximální možný výnos tak vychází na 73 miliard.

Premiér Stanislav Gross ve svém víkendovém prohlášení uvedl, že vláda plánuje své rozhodnutí ve věci prodeje Telecomu co nejdříve. Zřejmě se tak stane ještě před očekávaným hlasováním o nedůvěře vládního kabinetu. Grossův výrok vyvolal nesouhlas některých koaličních politiků. Proti je i ODS, podle které by se měl Telecom prodat na kapitálovém trhu.

Varianta prodeje na kapitálových trzích je stále ve hře. Ministerstvo financí s ní počítá a připravuje ji souběžně s tenderem. K alternativnímu způsobu prodeje by došlo v případě, že by se ministrům nelíbila žádná z předložených nabídek. Do hry by se tak mohla vrátit finanční skupina PPF, která z tendru odstoupila kvůli údajné diskriminaci.

Telecom je pro investory velkým lákadlem. Společnost netrpí velkým zadlužením, disponuje velkým množstvím hotovosti a vlastní mobilního operátora Eurotel. První pokus o prodej firmy proběhl před pěti lety. Aukce však byla zrušena, protože nabízená cena byla příliš nízká.

Favority jsou Švýcaři a Španělé

Aby se cena vyšplhala až na maximální hranici 73 miliard, musel by být zájemce ochoten zaplatit za jednu akcii asi 444 korun. Současná cena na burze se pohybuje okolo 410 korun za akcii. Belgacom Český Telecom nehodlá získat za každou cenu. "Skupina kolem France Télécomu možná přijde s takovou nabídkou, která nebude pro vládu přijatelná," řekl agentuře Reuters zdroj z vlády.

Podle agenturního zdroje mají zřejmě největší zájem Swisscom a španělská Telefónica. Oba operátoři působí na trzích, které jsou relativně vyzrálé a mnoho možností k růstu nenabízejí. Proto se nyní zaměřují na východ.

"Švýcaři jsou uchazečem číslo jedna, i když si nejsem jistý, zda se tam dostanou podle podmínek nabídky, kterou dají na stůl. A myslím, že zájem má i Telefónica," citoval Reuters zdroj, který se účastní privatizačního procesu.