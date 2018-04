Boj mezi Mannesmannem a Vodaphone AirTouch vrcholí. Připomeňme si v krátkosti, o co jde: Mannesmann v poslední době brousil po nákupech; převzetím Orange se dostal mezi největší mobilní operátory a konkuruje směle i těm největším, co se mobilních sítí týká. Vodaphone AirTouch se to moc nelíbilo a tak nabídlo akcionářům Mannesmannu odkup akcií. Mezi tím se v Německu strhla lavina - zaměstnanci Mannesmannu pořádají demonstrace a mnoho politiků se postavilo proti tomu, aby Mannesmann jako Říšské stříbro, odkoupila "nějaká anglická firma“. Vodaphone ale zdvihla nabídku na 129 miliard dolarů a to není málo stříbra, které cinká v měšci. Mannesmann se formuje k obraně a dal se na další nákupy, aby na nepřátelské převzetí nebylo pomyšlení. A tak poslední správa zní, že Mannesmann hodlá sfúzovat své telekomunikační aktivity s přátelským Vivendi a tím se stát neztravitelný. Tuto zprávu vypustil britský The Observer, šéf Mannesmannu Klause Esser ji ale dementoval. Výkonný ředitel britské Vodafone AirTouch Chris Gent v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung odhaduje šance své společnosti při převzetí Mannesmannu na 55 až 60 procent. Jak to dopadne? Uvidíme - jsme právě v oku hurikánu.