Bohužel, nejde to. Z tunelů pražského metra si zřejmě nikdy nezavoláme

"Pokrytí mezistaničních úseků Dopravní podnik hl. m. Prahy neplánuje," řekl Mobil.cz mluvčí firmy Ondřej Pečený. "Pokud se k tomuto kroku odhodlají operátoři s tím, že by pokrytí signálem zainvestovali, jsme připraveni o tom jednat. V tuto chvíli ale žádný projekt neexistuje," dodal.

Jenže operátoři, kteří při pokrývání pražského metra postupují společně, se dle svých slov k podobnému kroku rozhodně nechystají. Jednohlasně tvrdí, že do pokrytí tunelů se kvůli vysokým investicím asi nikdy nepustí.

"Bohužel jde o aktivitu, která je natolik technicky i finančně náročná, že o ní v tuto chvíli neuvažujeme," říká Martina Kemrová za T-Mobile.

"V minulosti jsme provedli finanční analýzu rentability pokrytí tunelů metra a dospěli jsme k závěru, že náklady na pokrytí tunelů jsou příliš vysoké," uvedl Miroslav Čepický, mluvčí operátora Vodafone.

Praha už jeden pokrytý tunel měla

Pokusy na pokrytí tunelů metra tu přesto už byly. V roce 1999 sdružení českých operátorů pokrylo mezistaniční úsek trasy C mezi Muzeem a I.P. Pavlova. K tomu však došlo pouze v rámci pilotního projektu, který měl za cíl ověřit zejména kompatibilitu mobilní sítě s ostatními systémy metra.

Operátoři se tou dobou také teprve učili, jak podzemní prostory nejlépe pokrývat.

"Pilotní projekt znamenal vůbec první zavedení GSM signálu do pražského metra a z tohoto důvodu sloužil nejenom operátorům, ale hlavně Dopravnímu podniku, který si ověřil, že signály systémů GSM negativně neovlivňují jeho radiová zařízení," vysvětlil Martin Žabka, mluvčí operátora Telefónica O2.

Antény nefungují, kabel je moc drahý

Za největší překážku úplného pokrytí pražské podzemky považují operátoři vysoké investice, které by do takového projektu museli vložit. Během pokusů o pokrytí tunelů zkoušeli hned dvě varianty: antény a vyzařovací kabel. První varianta se neosvědčila, druhá je příliš drahá.

"Jelikož investice na pokrytí tunelů vyzařovacím kabelem vycházely a stále vycházejí neúměrně vysoké, pokoušeli se operátoři najít jiná technická řešení," uvedl za sdružení operátorů Žabka.

"Za tímto účelem proběhlo několik společných měření, pokoušejících se ověřit možnost pokrývat tunely anténami, což by z hlediska investic představovalo výraznou úsporu. Tato měření prokázala, že anténami se dají pokrývat jen kratší tunely," dodal Žabka s tím, že i investice do kombinace obou řešení by byla stále neúměrně vysoká.

Vylepšení se nechystají ani ve stanicích

Podobná situace panuje i u modernizace staničních pokrytí. Například sítě třetí generace se v pražské podzemce prý zatím neobjeví a to i přes zjevně rostoucí zájem lidí o rychlý mobilní internet. I zde operátoři argumentují vysokými náklady na tuto změnu.

"Použité řešení pro pokrývání metra je šité na míru GSM (...) Pokrytí signálem 3G by znamenalo vybudovat úplně nový systém na zelené louce," vysvětluje Žabka. "V současnosti je pro nás důležité, že se nám podařilo dostat kvalitní GSM a GPRS/EDGE signál do všech stanic metra," doplnil ho Čepický.

Čeští mobilní operátoři v pokrývání pražského metra postupují společně. Nedávno například dokončili kompletní pokrytí stanic pražského metra, když se po dlouhých průtazích dohodli s Dopravními podniky na výši pronájmu potřebných prostor. Signál se tak dostal i do nových stanic trasy C: Proseku, Střížkova a Letňan. - čtěte Mobilní signál zaplnil po dvou letech dohadování i nové stanice metra C