Bohužel jen málokdy zjistíte, že pracujete s lidmi, kteří jsou opravdoví kolegové. Že vám na jasnou otázku dají jasnou odpověď, že vám řeknou to, co si opravdu myslí. Každému z vás přeji, abyste chodili do práce s takovými lidmi. Pokud byste do té doby nevěděli, proč se v práci snažit, tak ve chvíli, kdy zjistíte, že máte takové kolegy, přestanete pochybovat.K takovému poznání se většinou nedopracujeme často. Když už se to stane, važme si toho. Příště se nám to nemusí přihodit.