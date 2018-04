Výrobce letadel Boeing vyrobil superbezpečný mobil. Umí se sám zničit

Smartphone od Boeingu působí, jako by si do reálného světa odskočil ze služeb agenta 007 Jamese Bonda. Kromě šifrování hovorů totiž uživateli poskytne díky zabezpečenému úložišti i prvotřídní ochranu citlivých dat.

Telefon je totiž navržen jako zapečetěné zařízení bez opravitelných dílů. Plášť je zapečetěný epoxidovým lepidlem, šroubky pak pokrývá ochranná vrstva, díky níž lze rozpoznat pokus o demontáž. Telefon při snaze o proniknutí do něj sám zničí veškerá data a software. Stane se tak zcela nepoužitelným.

Jednou z klíčových vlastností Boeingu Black je i určitá míra hardwarové modularity. Sejmutím zadní části a výměnou za jiný díl půjde telefon použít například jako satelitní přijímač, komunikovat přes zabezpečené rádiové frekvence či dosáhnout delší výdrže baterie, a to i prostřednictvím solárního panelu.

Proč dělá výrobce letadel mobil? Boeing je velká korporace, která vedle všeobecně známých dopravních letadel vyrábí například i vojenské vybavení. Jeho mobil nebude určený pro veřejnost, počítá se s odběrateli v byznys sektoru a pravděpodobně především v rámci státních institucí, které jsou velkým odběratelem výrobků Boeingu.

Black byl s důrazem na bezpečnost navržen jako telefon, který bude použitelný kdekoli na světě. Funguje v sítích GSM, WDCMA i LTE a podporuje dvě SIM. Uživatel tak může přepínat například mezi vládní a komerční sítí. Smartphone je totiž určen především vládním agenturám a dalším subjektům, pro něž je bezpečná komunikace na prvním místě.

Telefon je osazen 4,3" displejem s qHD rozlišením (540 x 960 obrazových bodů). Namísto vlastního uzavřeného operačního systému použil Boeing operační systém Android od Googlu. Uživatelům je tak umožněno využívat všechny výdobytky, na které jsou zvyklí z běžných androidích telefonů. Hladký běh systému zajišťuje dvoujádrový procesor ARM Cortex-A9 s taktem 1,2 GHz.

"Špionské" mobily jdou do módy Vedle Boeingu představil nedávno mobil s kryptovanou komuniakcí a vysokou ochranou dat i španělský startup Geeksphone. Jejich mobil se jmenuje Blackphone a vyzkoušeli jsme ho na veletrhu MWC v Barceloně. V principu by měl umět kryptovat hlasovou komunikaci a SMS, samozřejmě jen mezi dvěma stejnými přístroji. Navíc umí hlídat přístup aplikací k osobním datům a také se umí vymazat na dálku. Mytický Blackphone s kryptovanou komunikací. Ve skutečnosti je to jen software, který umí zakryptovat komunikaci a pak velmi detailně nastavit přístup jednotlivých aplikací k osobním údajům.

Uživatelskou paměť blíže neurčené kapacity lze rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Baterie má kapacitu 1 590 mAh. Rozměry telefonu jsou 131,9 x 67,6 x 13,25 milimetru. Hmotnost činí 169,5 gramu.

Vývoj superbezpečného smartphonu trval tři roky, informovala mluvčí Boeingu Rebecca Yeamansová. V současnosti je již údajně nabízen potencionálním zákazníkům. Prodejní cena je neznámá.

Podle návrhu smlouvy, kterou společnost Boeing předložila americkému úřadu FCC, si bude distribuci zajišťovat sama, případně prostřednictvím zástupců. Každý uživatel bude muset navíc podepsat dohodu o mlčenlivosti. Boeing totiž bližší specifikace telefonu včetně použitého softwaru či aplikací považuje za důvěrné informace.

Data v mobilu si dokáže uchránit i běžný uživatel. Základem je použití zámku displeje, což umí každý mobil, nejenom smartphony. Většinou ale lidé zámek displeje nepoužívají, pokud to například nevyžaduje firma třeba kvůli e-mailu nebo jiným datům v přístroji. Zámek displeje lze podle modelu telefonu a verze operačního systému sice někdy překonat, ale nezvládne to každý a často to stejně vede k smazání dat.

Sledování ukradeného smartphonu je dnes možné přímo v rámci operačního systému (záleží na verzi), případně jsou k tomu dostupné aplikace, nebo to nabízí jako komplexní řešení přímo výrobce přístroje. Takto lze na dálku i telefon zablokovat.

V každém případě je dobré vedle zámku klávesnice používat i PIN pro samotnou SIM, u tarifu obzvlášť. Běžným postupem zlodějů (respektive spíš gangů), kteří se dostanou k ukradenému mobilu, je volání na speciální zpoplatněná čísla, z kterých jim plyne zisk. Není problém, aby zloději během pár hodin dokázali z jedné SIM provolat desetitisícové částky, které pak po vás bude chtít operátor. Zloději nemusí k volání použít samotný mobil (třeba zablokovaný zámkem klávesnice), ale SIM si dají do svého přístroje. I proto je PIN na kartě velmi důležitý. Po krádeží či ztrátě mobilu ihned SIM zablokujte.