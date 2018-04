Bob´s Alarm 3 - kolik je hodin?

Asi se najde málokterý uživatel palmu, který by ve svém handheldu neměl některé z nabízených hodin. Softwarové portály s PalmOS programy se jimi jen hemží a ani na Palmare jsme toto téma v minulosti nijak nešidili:

Hodiny na palmech jsou rovněž dosti široká softwarová kategorie a zahrnují nejjednodušší digitálky, stopky, světové časy, "stolní" hodiny, synchronizaci času atd..

Svébytnou kategorií jsou hodiny, které mají sloužit především svému účelu - tedy zobrazení aktuálního času s několika dalšími funkcemi, které zpříjemňují život - tedy zejména s alarmy, stopkami. Tuto kategorii nejlépe reprezentoval freewarový BigClock, kdysi nejstahovanější PalmOS aplikace vůbec. Vedle něj existuje řada placených programů tohoto typu, mezi kterými vyniká dnes popisovaná aplikace Bob´s Alarm, jejíř třetí verzi včera představil její autor RarM_Software.

Bob´s Alarm je aplikace zahrnují několik funkcí, se kterými se u programů tohoto typu setkáváme běžně, má i svá specifika:

Hodiny

Samozřejmě je Bob´s Alarm především hodinami. A to takovými, že vás budou důstojně reprezentovat třeba zapnuté v kolébce na vašem stole. Kromě vlastních hodin vidíte nahoře ikonu pro rychlé potlačení alarmů a menu pro přepnutí do jiného časového pásma. Dole jsou ikony pro alarm, timer a stopky.

Zajímavou možností jsou nastavení a přizpůsobení, které jim dávají punc moderní aplikace, za kterou můžete utratit nějaký ten peníz.

Nastavení hodin se provádí na záložkách CLOCK a SCREEN. V Clock můžete určit režim hodin (12/24) a několik dalších sice drobností, leč důležitých. Zajímavá je záložka Screen, kde můžete zvolit některé připravené téma, nebo se můžete pokusit vytvořit nějaké vlastní. Můžete zde ovlivnit zejména barvy, ale taky stínování hodin a ikon.

Alarmy

Co by to bylo za hodiny bez budíků a alarmů? V registrované verzi jich můžete mít až 255 (neregistrovaná zvládne dva). U alarmů si můžete nastavovat opakování, a to velmi pohodlně. Další možností jsou možnosti zvuků a tónů. Na výběr jsou klasické alarmy palmu (jako MIDI), speciální zvuky aplikace (Bobs), či soubory typu WAV. Možnost přiřadit různé zvuky (i WAVy) různým událostem tvoří jednou z kouzel této aplikace! A kdo nemá vylepšený zvuk, může si dosyta vyhrát s nastavením svých tónů, které mohou získat nový šmrnc.

Stopky a Timer

Stopky a Timer samozřejmě k takovéto aplikaci patří. Současně může běžet víc stopek i timerů. Stopky umí i mezičasy (LAP). Timer se nastavuje jednoduše klikáním na vrchní/spodní část čísel.

Všechny alarmy, stopky a timery se řídí z obrazovky "Manage events", kde vidíte jejich přehled a odkud můžete odskočit k dané události.

Bob´s Alarm podporuje všechna rozšířená rozlišení PalmOS od 160x160 přes HiRes po 320x480 i 480x320. Pro vyšší rozlišení nabízí zvláštní hiresové fonty a další sady velkých čísel. Na stránkách diskusní skupiny programu pak uživatelé naleznou další témata, fonty, rady a další informace.

Hodiny stojí 9,50 USD, což uživateli kapsu rozhodně neutrhne a pokud se mu program během zkoušení zalíbil, může to být velmi dobrá investice!