Blýskání nad zlato – recenze Motoroly KRZR K1

RAZR je legenda a ačkoli Motorola nabídla i další jeho varianty, jako třeba V3x a V3i, nikdy se nedočkaly takové slávy, jako původní model. Samotný RAZR zastínil i další modely, jako například U6 PEBL, který se velké popularity nedočkal (Motorola ho ale zabila i pozdním uvedením na trh a vysokou cenou).

Mezi tím samotný RAZR notně zestárl a funkčně dnes dostačuje jen málo náročným uživatelům. Přišel tedy čas představit nástupce. A to nejen ledajakého. Nástupce totiž musí konečně vystoupit ze stínu RAZRu a ukázat něco nového. Rovněž musí odrazit útoky konkurence, například ze strany Samsungu a jeho modelu D830.

To se Motorole dle našeho názoru povedlo na výbornou. KRZR K1 je telefon, který se jasně odkazuje na svého předchůdce, ale zároveň si jde svojí cestou. To dokazuje už samotný název telefonu, který by se dle instrukcí výrobce měl vyslovovat „krejzr“, nebo ještě lépe „krejzy rejzr“, tedy jakýsi splašený RAZR.

Motorola také vždy ráda zkoušela nové materiály a KRZR přináší novinky i v této oblasti. Tentokrát se tak kromě kovů a plastů dostává ke slovu i širší použití skla. V oblasti výbavy naopak žádné převratné novinky nečekejte, KRZR patří mezi běžně vybavené mobily, absence některých funkcí ale zamrzí, jako pracovní nástroj K1 sloužit určitě nebude.

Vzhled a použité materiály, to je to hlavní, na co KRZR sází. Jednoduše řečeno, telefon vypadá skvěle. Pokud jste ovšem zvyklí na rozpláclý a široký RAZR, bude Vám možná chvíli trvat, než si na hubené tělo nástupce zvyknete. KRZR totiž na šířku oproti RAZRu ubral více než centimetr, konečná hodnota je 42 mm. To je dokonce o pár milimetrů méně, než je běžná šířka mobilů. Naopak do délky i tloušťky telefon trochu přibral a konečné rozměry jsou 103 a 16 mm. To znamená, že na délku měří Motorola jako běžné telefony klasické konstrukce, což nebývá u véček obvyklé. Tloušťka pak stále zůstává v oblasti velmi tenkých telefonů, i když třeba konkurenční Samsung je podstatně tenčí. Jenže co Motorola ztratila na tloušťce, to získala na vyváženosti proporcí a designu.

Čelní strana telefonu v zavřeném stavu je asi tím nejzajímavějším na K1. Téměř celou plochu odklápěcí části kryje minerální sklo. Pod ním se ukrývá malý vnější displej i čočka fotoaparátu. Skleněná část je pochopitelně magnetem na otisky prstů, upatlaný telefon budete čistit velmi často. Ale ke KRZRu jako by to prostě patřilo a bez leštění by majitel neměl z telefonu to správné potěšení. Okraje přecházející do boků telefonu a spodní typická brada jsou kryty lesklým modrým plastem, na něm už otisky tolik vidět nejsou.

Odklápěcí část a bradu odděluje tenká šedá linka, která přechází do boků telefonu. Tam šedá vládne a telefon je jí obepjat kolem dokola. Tentokrát je materiálem hořčík, to aby se neřeklo. Aby se ale nejednalo pouze o šedou nudu, je spodní část s bradou perforována, což telefon ozvláštňuje. Dalším efektním prvkem jsou boky kloubu véčka, které jsou stříbrné se zapuštěnou modrou perličkou uprostřed. Na bocích nalezneme ještě klávesy pro ovládání hlasitosti a smart klávesu vlevo, a klávesu hlasového ovládání a krytku konektoru vpravo. Pod krytkou se nachází klasický miniUSB konektor, za což patří Motorole pochvala. Telefon se přes něj nabíjí, a to jak z počítače, tak pomocí nabíječky.

Přechodem na zadní stranu opět pokračuje naše exkurze oddělením materiálů, protože i zde na nás čeká novinka. Záda telefonu jsou totiž potažena na dotek sametově-gumovou hmotou, tento materiál najdeme dokonce i na krytce konektoru externí antény, která jde velice špatně vyndat. Na krytu baterie, který tvoří asi 2/3 zadní plochy se nachází ještě logo výrobce. Kryt se odjišťuje stříbrnou pojistkou, nad kterou se nachází očko pro provlečení poutka. Po sejmutí krytu zjistíme, že ten je vyroben z hliníku. Pod ním samotným se nachází nejen baterie, ale i slot pro paměťovou kartu microSD. Ta jde vyndat i za chodu, telefon není nutné vypínat.

Po otevření telefonu opět pokračuje šedo-modrá symfonie kovů. Jen krycí sklíčko displeje je plastové. Klávesnice je tradičně leptaná a jednotlivé klávesy jsou odděleny pryžovými pásky. Jednotlivé klávesy tak jsou výborně hmatově odlišeny a to přispívá k faktu, že se na klávesnici skvěle píše. Zdvih a odezva kláves jsou ideální, podsvícení je modré a rovnoměrné.

I přes použití exotických materiálů zůstává hmotnost KRZRu v rozumných mezích, 103 gramy jsou v ruce docela příjemné. Právě díky kombinaci všech faktorů (rozměry, hmotnost, použité materiály) se pak telefon skvěle drží v ruce. A výborně zapadne do kapsy kalhot. Závěrem této části si dovolíme ještě jednu poznámku. KRZR není nejfotogeničtějším telefonem, rovněž první dojem může klamat. Faktem ale je, že design KRZRu je prostě návykový. Navíc patří telefon k absolutně nejlépe zpracovaným přístrojům, jaké jsme kdy drželi v rukou. Motorola tak hodila ostatním výrobcům rukavici, otázkou je, kdo první ji zvedne. Bude to Samsung, který šlape Motorole tvrdě na paty?

Displeje a ovládání – nadšení opadá

Fakt, že je vnější displej schován pod skleněnou plochou, vzbuzuje obavy o jeho čitelnost. Pravda, ta není zrovna nejlepší na přímém slunečním světle, ale v ostatních případech je vcelku bezproblémová. Na zhasnutém displeji dokonce bez větších potíží přečtete čas. Zobrazení je v tomto případě pochopitelně inverzní.

Displej ale neohromí po rozsvícení. Pasivní technologie CSTN a rozlišení 96 x 80 pixelů nejsou zrovna výdobytkem poslední doby, nezachrání to ani podpora 65 000 barev. To hlavní displej je na tom o poznání lépe, na přímou konkurenci ale opět bohužel ztrácí. Je sice aktivní a zobrazí 262 000 barev a je dobře čitelný na slunci, rozlišení činí ale dnes již překonaných 176 x 220 pixelů. Zajímavý je fakt, že CDMA verze K1 prodávaná v Koreji má displej s rozlišením QVGA.

Korejci se také mohou radovat z dalšího vylepšení, tentokráte v oblasti ovládání. CDMA verze je totiž postavena na nové Juix platformě, která nabízí inovované uživatelské prostředí a ovládání. My Evropané, ale i Američtí zákazníci, musíme vzít za vděk původním uživatelským prostředím Motoroly. To v dnešní době již nevyhovuje, i když některé jeho rysy by slušely i konkurenci. Na mysli máme především možnost uspořádat si položky v menu naprosto libovolně, jak vyhovuje uživateli.

Samotné ovládání se nese v podobném duchu, jako u ostatních výrobců, jen občas narazíte na nelogičnosti. Jsou tu tedy dvě kontextové klávesy a navigační klávesa s potvrzovacím středem, kterým se vstupuje i do hlavní nabídky. Dále je zde klávesa pro spuštění internetového prohlížeče a mazací klávesa, chybět pochopitelně nemohou klávesy pro příjem a ukončení hovoru.

Čtyřem směrům navigační klávesy, kontextovým klávesám a smart klávese na boku lze v pohotovostním stavu přiřadit spuštění naprosto libovolných funkcí, klávesa pro spuštění hlasového ovládání ale bude vždy plnit jen tuto funkci.

Hlavní menu může mít podobu matice ikon nebo seznamu, další podmenu jsou v případě první volby někdy textová, někdy opět maticová, což občas trochu mate. Celkově není ovládání KRZRu tak nepříjemné, jak by se mohlo dle pověstí o Motorole zdát.

Baterie – překvapivý držák

U stylového telefonu většinou odpouštíme slabší výdrž baterie. Ta v K1 je sice neznámé, ale dostatečné kapacity, takže jemu nic odpouštět nemusíme. Při běžném používání telefon vydrží bez problémů čtyři dny, což jsme opravdu nečekali. Při větším využívání všech funkcí telefonu, jako třeba MP3 přehrávače a fotoaparátu, delším telefonování a podobně, klesá výdrž někam ke dvěma dnům.

Telefonování a zprávy – ach ten iTap

Motorola KRZR dovede fungovat ve všech čtyřech pásmech GSM, podporu sítí třetí generace ale musíte hledat u jiných modelů. Na příchozí hovory Vás může pochopitelně upozornit melodie ve formátu MP3, což doporučujeme, protože většina běžných tónů není zrovna dvakrát atraktivní. Zvuk z hlasitého reproduktoru je celkem kvalitní a nezkreslený a to jak při vyzvánění, tak při hovoru. Rovněž sluchátko samotné poskytuje při hovoru kvalitní zvuk.

Adresář KRZRu má kapacitu 1000 vícepoložkových kontaktů a jeho možnosti jsou docela bohaté. Kromě obvyklých položek nabízí i například pole narozeniny či přezdívka. Telefonních čísel a e-mailů si k jednomu kontaktu můžete uložit prakticky kolik chcete. Samozřejmostí je třídění do skupin, jenže ty budou dobré tak možná jen kvůli odlišnému vyzvánění. Motorola totiž neumí filtrovat hovory, což považujeme za závažný nedostatek. Vyzváněcí profily přitom nabízí a jejich nastavení je velmi bohaté.

V oblasti zpráv přináší Motorola jednu příjemnou novinku. Při psaní nové zprávy se totiž telefon neptá na její typ. Teprve podle obsahu se rozhodne, zda zprávu odešle jako SMS, nebo jako MMS. Emaily se ale stále komponují odděleně a o jejich správu se stará vestavěný klient, který umí zacházet s účty IMAP a POP3.

Při psaní SMS je omezujícím faktorem slovník iTap, který bohužel píše s diakritikou a zprávy s ní i odesílá. Přitom slovník samotný je velmi kvalitní, ty tam jsou doby, kdy byla jeho slovní zásoba oproti T9 tristní. Při troše snahy slovník naučíte psát bez diakritiky, je totiž inteligentní a často využívaná slova nabízí jako první.

Organizace a data – pro manažera ne

Jak jsme již zmínili v části o telefonování, podpora sítí třetí generace u KRZRu chybí, spokojit se tedy musíme s GPRS/EDGE. Pro připojení k počítači může sloužit Bluetooth, nebo USB datový kabel, který pravděpodobně nebude součástí dodávky. Díky standardnímu miniUSB konektoru telefonu ale nebude problém patřičný kabel za pár korun dokoupit.

Telefon podporuje technologii Mass Storage, takže lze bez problémů kopírovat data na paměťovou kartu. Náš přístroj obsahoval kartu o kapacitě 512 MB, otázkou je, zda to tak ovšem bude v prodejním balení. U Vodafonu se K1 prodává s kartou o kapacitě 128 MB. U Motoroly poměrně tradičně chybí infraport. Internetu si s tímto přístrojem příliš neužijete, vestavěný prohlížeč zvládá korektně pouze WAP, webové stránky mají problémy s diakritikou.

Mezery v datovém vybavení snadno odpustíme, horší to je ovšem s chybami v oblasti organizace času. Vestavěný kalendář je sice kvalitní, nabízí všechny tři pohledy, tedy měsíční, týdenní i denní, umí dokonce i opakované události. Synchronizaci už zvládá ale pouze teoreticky, protože Motorola nedodává patřičný software a ten je navíc nutno dokoupit.

Jenže kalendářem vlastně všechny organizační funkce telefonu končí. Pomineme-li tedy budík, který je velmi primitivní a neumí se ani pravidelně opakovat. Co naplat, že si budíků můžete nastavit kolik chcete. Další výbava se ale nekoná. Chybí úkoly, poznámky, což jsou velmi závažné nedostatky. Vždyť většinu těchto funkcí nabízí i ty nejlevnější telefony výrobců. Hlasové poznámky tu překvapivě nalezneme, musíme ale hledat pod položkou multimédia. V doplňkových funkcích nalezneme pouze kalkulačku, marně hledáme stopky, minutku, převodník měn, či jednotek a další příjemné funkce. Nechápeme, co k tomuto kroku Motorolu vedlo, absence těchto funkcí může KRZRu hodně uškodit.

Zábava – zase všechno napůl

V oblasti zábavy budou pokračovat naše nářky z předchozí kapitoly. Jediná plnohodnotná je snad podpora Javy 2.0. Herní výbava samotná je ale chudá, k dispozici je pouze Sudoku.

Zhoršení přichází v případě přehrávání hudby. Motorola předvádí, jak se jednoduchá věc nedá dotáhnout do konce a to hned dvakrát. Samotné přehrávače tu jsou totiž prakticky dva. Jeden javový, který umí vytvářet playlisty a jinak zacházet s hudbou, druhý vestavěný, který neumí vlastně nic (playlisty ale ano), ale zato hraje i na pozadí. Ano, javový přehrávač neumí hrát na pozadí, vestavěný v menu telefonu zase vlastně nenajdete, dokud nenavštívíte složku s hudbou.

Překážkou k přehrávání hudby je také fakt, že telefon nemá žádný klasický audio výstup. Sluchátka se musí připojovat do miniUSB konektoru, což znamená, že bude možno použít zatím jenom ta, která nabídne Motorola. V balení s telefonem ovšem žádná sluchátka nenaleznete.

Nadšení nebudí ani vestavěný fotoaparát, který má rozlišení 2 megapixely a vyrábí snímky na výšku. Když řekneme, že se ztrácí v šedi průměru, tak budeme KRZRu vlastně ještě nadržovat. Příjemné je však alespoň jeho ovládání, kdy navigační klávesou směrem nahoru a dolů listujeme mezi položkami a směrem doleva a doprava měníme hodnoty. Nastavení ale není nijak bohaté, v podstatě se volí rozlišení, kompenzace expozice, světelné podmínky (ty částečně suplují vyvážení bílé) a efekty. K dispozici je i samospoušť. Při focení s fotoaparátem si nezapomeňte důkladně vyčistit upatlaný skleněný kryt telefonu, jinak se kvalita fotek ještě zhorší.

Shrnutí – krásná milenka