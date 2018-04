Blýská se na lepší časy. Volání by mohlo zlevnit

Operátoři připouštějí, že úsporu převedou na své zákazníky, i když konkrétní částky nechtějí zatím uvádět. „Snížení propojovacích poplatků jako jednoho z našich nákladů se samozřejmě odrazí do koncových cen pro zákazníky,“ říká Jiří Hájek z T-Mobilu.

Operátoři mají změnu podle nového zákona o elektronických komunikacích do svých cen promítnout do dvou měsíců.

Nynější zlevnění při průměrném měsíčním účtu 500 korun tak může znamenat sice měsíční úsporu jen asi deset korun, ale úřad může v dalším snižování pokračovat. Stačí, když operátorům prokáže, že mají nižší náklady na hovory než dosud.

Takzvané propojovací poplatky začaly výrazně klesat roku 2001. Do té doby si operátoři mezi sebou platili 6,50 koruny za minutu hovoru. Potom ji úřad snížil na zhruba polovinu a nejnovější cena spadla na 2,99 koruny za minutu.

Nastavení propojovacích poplatků souvisí s požadavkem Evropské unie a nového zákona, kdy telekomunikační úřad musí určit na základě analýzy trhu, co je ještě nutné regulovat a co už zařídí trh sám. Právě váhání s vydáním těchto rozhodnutí stálo křeslo bývalého šéfa úřadu Davida Stádníka.

„Jsem ráda, že po nástupu nového předsedy úřad rychle dokončil důležité analýzy telekomunikačních trhů a připravil nová pravidla, podle kterých se od května mohou firmy řídit,“ řekla ministryně informatiky Dana Bérová.

Kdyby to úřad neudělal, mohlo by to vést k řadě soudních sporů mezi operátory. „Nová pravidla vedou k menší regulaci a ve většině případů navíc i ke snížení ceny na trhu,“ dodává Bérová.

Telekomunikační úřad podle šéfa Pavla Dvořáka reguluje už jen to nezbytné. Do konečných cen pro lidi už nemluví. Proto si třeba Český Telecom může stanovovat ceny podle svého. Propojovací poplatky se však do jeho cen i nadále promítají.

„Nová cenová rozhodnutí úřadu teď zkoumáme. Pokud se projeví na našich cenách, určitě to včas oznámíme,“ říká Vlastimil Sršeň z Telecomu s tím, že dominantní operátor pevných linek v Česku už nedávno ceny hovorů snižoval.

Důležité je i snížení ceny za pronájem linky od ústředny do domácnosti. Ta klesla o 30 až 50 korun. Konkurence Telecomu tak může nyní počítat, jestli i ona osloví domácnosti s novou nabídkou.

„Je to příliš čerstvé rozhodnutí, teď to počítáme,“ říká šéf největšího konkurenta Telecomu GTS Novera Milan Rusnák. „Pro každou domácnost to asi nebude, ale častěji volající zákazníky bychom už oslovit mohli.