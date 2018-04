Bluetrek X2 - první voděodolné sluchátko

Se vzrůstajícím počtem telefonů podporujících Bluetooth roste také obliba příslušenství založených na této technologii. Nejběžnějším příkladem jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i v době, kdy nemáte volné ruce.

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Sluchátek využívajících technologii Bluetooth je na trhu velké množství.

Stejně jako mezi mobilními telefony, i zde je však nabídka takzvaných outdoorových modelů značně omezená. Bluetrek X2 je podle výrobce dokonce první voděodolný headset. Není tedy označován přímo jako odolný, jeho robustnější pogumovaná konstrukce však dává tušit, že by mohl vydržet více než běžná konkurence. Ať tedy vyrazíte na hory, na vodu nebo jen vyznáváte sportovní vzhled, mohlo by se vám toto sluchátko hodit.

Konstrukce, design

Vzhled sluchátka se nese v duchu tradičních tvarů. Na první pohled nejde o žádného střízlíka, ale o zbytečně velkém zařízení také nemůže být řeč. Použité materiály jsou na vysoké úrovni a ve spojení s rozměry 62 x 23 x 10 mm a hmotností 15 gramů dělají z tohoto headsetu také stylový doplněk. V rodině outdoorových přístrojů se robustnější tvary nosí, a tak ani sluchátko Bluetrek X2 není výjimkou.

Na přední straně je nejvýraznějším prvkem barevný, v našem případě modrý kryt. V něm se nachází kromě loga výrobce také hlavní ovládací tlačítko ukrývající informační diodu. Na trhu jsou dostupná dvě barevná provedení, modré a černé, které se liší jen barvou již zmíněného krytu. Stejná barva je použita také na opačné straně, tělo sluchátka je potom ze stříbrného plastu.

Ten ale příliš vidět není. Celý bok headsetu je totiž lemován černým gumovým proužkem, který zamezuje vnikání vlhkosti a chrání také sluchátko před mechanickým požkozením. V něm se ukrývají tlačítka pro ovládání hlasitosti. Zadní strana sluchátka je vyhrazena konektoru pro nabíječku, na vnitřní straně potom najdeme trn reproduktoru.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je také to, jak drží na uchu. U modelu X2 najdeme na vnitřní straně klasickou sponu. To ale není jediné řešení, které sluchátko X2 nabízí. Pokud si nevystačíte s velmi dobře tvarovatelnou sponou, můžete sáhnout po oboustranném gumovém úchytu. Jde vlastně o gumový kroužek, který se obepne kolem ucha a zajistí tak jistější držení i při zvýšené pohybové aktivitě. V balení nalezneme rovnou dvě velikosti, a tak jsme s nalezením jistého držení neměli problém.

Při přendávání sluchátka na druhé ucho jste nuceni sponu a kroužek vycvaknout, ne jako u některých modelů jen otočit. Pro prvotní nastavení by to neměl být problém, ovšem při častém přendávání z jednoho ucha na druhé (což pravda není zrovna typické) by mohlo dojít k opotřebení uchycení.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez sebemenších problémů. Sluchátko stačí dle návodu nastavit do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. Při dalším použití si již telefon sluchátko najde automaticky. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete sluchátko použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání sluchátka Bluetrek je velmi jednoduché a nebudete s ním mít problémy. Po zapnutí hlavním tlačítkem, které je umístěno na přední straně, se rozbliká modrá dioda a ozve se také výrazný tón. Změna hlasitosti se provádí na boční straně dvojicí tlačítek, která mají jistý stisk. Navíc je doprovázena odstupňovanými tóny, a tak je nastavení té správné úrovně zesílení velmi jednoduché.

Při testování dosahu od telefonu si vedlo sluchátko také na výbornou. Bez problémů pokořilo teoretickou hranici deseti metrů a potíže mu nedělaly ani zdi. Reprodukce zvuku byla kvalitní, dobře slyšitelná, ale mírně nepřirozená. Při zvýšeném okolním hluku se velmi hodí gumové nástavce na reproduktor, které naleznete v základním balení. Díky nim jde zvuk z reproduktoru přímo do vašeho ucha, okolní hluk je tak velmi eliminován. Slabinou headsetu se však ukázalo to, že již od střední úrovně hlasitosti se z něj ozýval nepříjemný šum.

Naopak výborná je výdrž tohoto sluchátka, které nabídne více než dvacet dní v pohotovostním režimu. Doba hovoru je také velmi slušných čtrnáct hodin. V základním balení najdeme kromě sluchátka, spon za ucho a gumových nástavců na reproduktor také mnoho dalšího příslušenství.

Vedle klasické síťové je to ještě USB nabíječka do počítače a také adaptér pro zapojení do zásuvky autozapalovače. Nechybí ani nezbytná šňůrka na krk. Žádné poutko pro ni ale na sluchátku nehledejte. Výrobce to chytře vyřešil použitím klasického 3,5 mm konektoru.

Co říci závěrem

Bluetrek X2 si nás získal svou odolnější konstrukcí, která se nezalekne kdejakého nehostinného prostředí. Použité materiály jsou na velmi vysoké úrovni, výhodou je také jednoduché ovládání. Bohatá nabídka příslušenství je u sluchátek Bluetrek standardem, přesto vždy potěší.

Hlavní nevýhodu tak spatřujeme v nepříjemném šumění, které se ozývalo ze sluchátka od střední úrovně zesílení. To jsme ale vzhledem ke zbytku ochotni odpustit. Především také pro velmi lákavou cenu, která se na pultech našich obchodníků jen lehce šplhá přes hranici jednoho tisíce korun.