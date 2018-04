Bluetrek M2 - sluchátko, co se rádo převléká

Se vzrůstajícím počtem telefonů podporujících Bluetooth roste také obliba příslušenství založených na této technologii. Nejběžnějším příkladem jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i v době, kdy nemáte volné ruce.

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci, nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Bluetooth headset se však může stát i módním doplňkem.

A právě taková je připravovaná novinka na našem trhu, headset Bluetrek M2. Sluchátko se rádo převléká, a tak mu výrobce přibalil rovnou trojici barevných výměnných krytů. Tento na první pohled nenápadný headset se tak jednoduše přizpůsobí vašemu šatníku, či aktuální náladě.

Konstrukce, design

Vzhled sluchátka se nese v duchu tradičních tvarů. Najdeme na něm jen málo designových prvků, které by upoutaly pozornost. Mezi ně bude určité patřit jeden z výměnných krytů na přední straně, a také výrazně provedené logo výrobce. Zbytek těla tohoto headsetu je z černého plastu. Jako celek působí tento headset nenápadným, avšak elegantním dojmem. Velmi příjemným překvapením byla také malá hmotnost 12 gramů, která se u konkurence jen tak nevidí.

Na přední straně je nejvýraznějším prvkem barevný kryt, který slouží zároveň jako hlavní ovládací tlačítko. Zadní strana sluchátka je potom vyhrazena konektoru pro mini USB nabíječku. Na bocích se usídlila kolébka pro ovládání hlasitosti a také informační LED dioda.

Pro mnohé bude velkou výhodou možnost jednoduché změny vzhledu. Bluetrek se inspiroval u výrobců mobilních telefonů, kteří před lety dávali na mobily výměnné kryty. V základním balení tak najdeme kromě matného tyrkysového a červeného krytu také lesklé chromové a fialové provedení. Bluetrek M2 však není prvním sluchátkem, které nabídne výměnné kryty. Ty najdeme například také u Jabry BT 160 nebo Nokie BH-202.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je také to, jak drží na uchu. U modelu M2 najdeme na zadní straně klasickou sponu, která slouží k uchycení za ucho. Spona je dotvarovatelná přesně podle potřeby, a tak umožní po správném nastavení velmi jisté držení. Při přendávání sluchátka na druhé ucho jste nuceni sponu vycvaknout, ne jako u některých modelů jen otočit. Pro prvotní nastavení by to neměl být problém, ovšem při častém přendávání z jednoho ucha na druhé (což pravda není zrovna typické) by mohlo dojít k opotřebení uchycení.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez sebemenších problémů. Sluchátko stačí dle návodu nastavit do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. Při dalším použití si již telefon sluchátko najde automaticky. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete sluchátko použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání sluchátka Bluetrek je velmi jednoduché a nebudete s ním mít problémy. Po zapnutí hlavním tlačítkem, které je umístěno pod výměnným krytem, se rozbliká modrá dioda a ozve se také výrazný tón. Změna hlasitosti se provádí na boční straně dvojicí tlačítek, která mají velmi jemný stisk. Navíc je doprovázena velmi odstupňovanými tóny, a tak je nastavení té správné úrovně zesílení velmi jednoduché. Tlačítko pro zeslabení hovoru má navíc zřetelnou profilaci, a tak s hlasitostí nebudete mít žádné problémy.

Při testování dosahu od telefonu si nás sluchátko Bluetrek ovšem příliš nezískalo. I když pokořilo teoretickou hranici deseti metrů a potíže mu nedělaly ani zdi, aby byl zvuk stále srozumitelný a bez praskání, mohli jsme odejít na vzdálenost poloviční. Celkově byla reprodukce velmi nepřirozená. Slabinou headsetu se ukázalo také to, že již od střední úrovně hlasitosti se z něj ozýval nepříjemný šum.

Naopak výborná je výdrž tohoto sluchátka, která nabídne více než jedenáct dní v pohotovostním režimu. Doba hovoru je také velmi slušných devět hodin. V základním balení kromě sluchátka a síťové nabíječky naleznete ještě USB nabíječku do počítače a také šňůrku na krk. Žádné poutko pro ni ale na sluchátku nehledejte. Výrobce to chytře vyřešil použitím mini USB konektoru.

Co říci závěrem

Bluetrek M2 si nás získal svým elegantním vzhledem a sadou výměnných krytů, které využijete pro jednoduchou a rychlou změnu vzhledu. Ocenili jsme velké množství příslušenství, z nichž nejvíce nás zaujala šňůrka s připojením do mini USB konektoru. Bezproblémové a jisté bylo také držení za uchem a to především díky výborně zpracované a dotvarovatelné sponě.

Bohužel celkový dojem zhoršuje především poměrně nepřirozená reprodukce zvuku, která je od střední úrovně zesílení navíc doprovázena zřetelným a nezanedbatelným šumem. Pro úplnost ještě dodejme, že cena sluchátka Bluetrek M2 by neměla překročit hranici patnácti set korun. Na pultech obchodníků na něj narazíme začátkem roku 2007.