Bluetooth vládne světu - novinky mobilního příslušenství pro rok 2007

Tento rok byl opět ve znamení bezdrátového spojení Bluetooth. Co dnes nemá modrý zub, jako by neexistovalo. Handsfree do vozu, hudební headsety, ale také digitální foto rámečky. To vše již dnes nesmí mít žádný drát, který by zbytečně překážel.

O tom, že miniaturizace hýbe mobilním světem také není pochyb. Důkazem toho jsou i některé modely Bluetooth headsetů, jejichž rozměry se stále zmenšují. Rozruch vzbudila také univerzální nabíječka pro mobily, která zaujme na první pohled velmi netradičním vzhledem.

Parrot - Bluetooth nejen pro řidiče

Francouzská firma Parrot byla vůbec první společností, která přivedla na svět autosadu založenou na technologii Bluetooth. Své v té době supermoderní zařízení s označením Parrot CK3000 představila poprvé na CeBitu 2001.

Také letos představila několik nových řešení pro řidiče v čele s modelem Parrot MK6100. Ten může díky podpoře profilu A2DP zajistit přehrávání oblíbených hudebních skladeb z mobilu, komunikátoru nebo PDA. Novinka přichází z vylepšeným protišumovým filtrem, který by měl potlačit hluk na pozadí při telefonování a také s technologií TTS.

K vidění byla také bezdrátová hi-fi souprava Parrot Sound System. Ta přehrává zvukové záznamy z MP3 přehrávače, mobilního telefonu, PC a nebo jiného Bluetooth zařízení. Pro přenos stereo zvuku je opět použita digitální technologie A2DP, nechybí ani zabudovaný MP3 a SBC dekodér.

Velké oblibě se těší také digitální foto rámečky. Parrot již jeden takový na našem trhu prodává, nyní v nabídce přibyl druhý, s úhlopříčkou 7". O kvalitní zobrazení se stará aktivní TFT displej s rozlišením 720 x 480 pixelů o rozměrech 10 x 15 cm. Do paměti je možné uložit více než 500 fotografií ve formátu JPEG.

Bluetrek - první UFO mezi sluchátky

S bezdrátovými headsety Bluetrek se na našich stránkách setkáváte již delší dobu. Výrobce zde opět ukázal první voděodolné sluchátko, jehož test jsme vám již přinesli.

Mezi novinkami tohoto roku nás pak nejvíce zaujal model s označením UFO, které je podle výrobce zkratkou pro Undeniable Fashionable Object. Jak moc je nový model módní musí posoudit každý sám, design připomínající létající talíř je však mezi Bluetooth sluchátky velmi originální.

Klasickým tvarem a velmi elegantním designem zaujme model Mini. Tento stylový kolibřík o hmotnosti pouhých deseti gramů pak potěší i svými rozměry. Tenkým designem a velmi netradičním vzhledem působí Bluetrek Sense, výrobce zde použil stejný typ spony za ucho jako u modelu UFO. Zda se tento systém osvědčí však ukáže až čas.

Bezdrátový poslech hudby zajistí model ST1. Jde o Bluetooth stereo headset s týlním mostem, který svým designem osloví především sportovně laděné zájemce. Do karet však hraje novince také nadstandardní výdrž jedenácti dní a velmi malá hmotnost 45 gramů.

Jabra - nová sluchátka

Také velký hráč na poli výrobců bezdrátových headsetů, společnost Jabra, představil na veletrhu několik nových modelů.

Do rodiny kancelářských headsetů patří nový model Jabra T5330, který zaujme velmi subtilním provedením. Ergonomické a stylové handsfree s designem Jakoba Jansena nese označení JX10. Hmotnost je pouhých 10g, výdrž až 6 hodin hovoru a 200 hodin stand-by.

Hama - menší už to nebude

Miniaturizace hýbe mobilním světem, za chvíli bude běžné to, co bylo dříve nepředstavitelné. Důkazem toho je i miniaturní Bluetooth sluchátko Hama BHM-110, které má nejdelší rozměr pouhých 28 milimetrů. I přes miniaturní rozměry nabídne slušnou výdrž okolo čtyř dní v pohotovosti a pěti hodin hovorového času.

AnyFix - první univerzální nabíječka

Design nové univerzální nabíječky AnyFix navrhl světoznámý švýcarský designer Luigi Colani, který chodí často pro inspiraci do živočišné říše. Výjimkou není ani nová nabíječka, u které si Colani za vzor vzal vodního brouka Dytiscus marginalis.

Nabíječka AnyFix s nepřehlédnutelným bio-designem dokáže podle výrobce nabít až 80 procent všech mobilních telefonů různých značek, které se prodávají v Evropě. Změna konektoru pro specifický model se provádí stiskem červeného tlačítka umístěného na vrchu nabíječky. Po stisku tlačítka se natočí požadovaný konektor.