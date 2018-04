Bluetooth vibrátor reaguje na pokyny přes SMS

Bluetooth sluchátka a jiné příslušenství je dnes běžnou nabídkou obchodů s mobilními telefony a i jinou elektronikou. Jenže britská firma Cool & Groovy Toy si řekla, že Bluetooth lze využít i někde úplně jinde. A tak pro nejnovější bluetoothové příslušenství musíte zajít do sex shopu.

High tech erotická pomůcka nese prozaické jméno The Toy a toto označení si bezesporu zaslouží. Na první pohled nenápadný vibrátor v sobě skrývá množství elektroniky a také Bluetooth čip. Pomocí něj spojíte vibrátor s mobilním telefonem a pak již jen čekáte, až váš partner vás bude chtít na dálku potěšit.

Vibrátor totiž dokáže reagovat na pokyny udělené na dálku pomocí SMS. Ne ledajaké SMS, ale speciální krátké zprávy, které v sobě nesou zakódované účinky této intimní hračičky. Speciální zpráva má jen šest znaků a každá varianta přinese partnerovi na dálku jinou rozkoš. Jedna zpráva pak přinese až 45 různých vibračních efektů. The Toy spolupracuje s většinou telefonů vybavených Bluetooth.

Musíme pochválit výrobce, že myslel na bezpečnost provozu. Aktivaci vibrací pomocí SMS je nutné potvrdit přečtením zprávy a přístroj nelze najít při vyhledávání Bluetooth zařízení. Nemusíte se tak bát odhalení svých choutek nežádoucí osobou.

Ptáte se, co když se na vás partner vykašle a SMS nepošle? Žádnou paniku, přístroj lze použít i v manuálním režimu, bez nutnosti čekání na vytouženou SMS. I v tomto případě můžete využít všech pěti rychlostí, které vibrátor dokáže vyvinout. Ptáte-li se na výdrž, máme dobrou zprávu. Li-Ion baterie má slušnou výdrž a hrát si můžete nepřetržitě až 5 hodin. Pro pořádek dodejme, že nabíjení trvá čtyři hodiny.

Sofistikovaný vibrátor The Toy není vůbec levný. High tech sexuální pomůcku pořídíte za 212 Euro, což je v přepočtu téměř 6 000 korun. Vedle samotného Bluetooth strojku obdržíte i pěkný kufřík a bohaté příslušenství. Pokud byste se sháněli po USB kabelu, máte ho mít. Za 19 Euro dostanete kabel potřebný k nabíjení strojku přes počítač. A jestliže si budete chtít vytvořit vlastní inicializační SMS, máte příležitost za pouhých 22 Euro. Vše k dostání v tomto internetovém obchodu výrobce.

The Toy není jedinou erotickou pomůckou reflektující moderní technologie. Kolegové ze serveru Technet již loni na podzim objevili vibrátor iBuzz, který vibruje do rytmu hudby. Stačí ho totiž zapojit do vašeho oblíbeného MP3 přehrávače. Výrazně levnější produkt ale nenahradí pocit sounáležitosti s partnerem, který poskytuje právě vibrátor The Toy. Snad jedině, že byste místo hudby poslouchali nahraná sladká slůvka svého miláčka…