Bluetooth USB adaptér Dongle - sázka na jistotu

Většina fandů nových technologií již důvěrně Bluetooth zná, díky výraznému zlevňování přístrojů, které umí "modrozubé" přenosy dat a zvuku bez drátů, se tato zařízení dostávají i na stoly běžných uživatelů. Nový USB Bluetooth adaptér, který se brzy objeví na trhu, zaujme svým designem a velikostí. Stříbrný obdélníček o velikosti 70x33x13 mm včetně USB konektoru s vyklápěcí anténou se vám vejde do kapsy u košile - je to jeden z nejmenších BT adaptér na našem trhu (konkurenty má v adaptérech 3Com, Acer, MSI). Zařízení určené pro USB port (Universal Serial Bus) můžete do počítače zasunout kdykoliv. I přes velmi malou velikost má adaptér dobré parametry vysílací jednotky (citlivost přijímače -80 dB). Bluetooth přenáší v synchronním provozu 430 kbps oběma směry, v asynchronním 723 kbps upstream a 56 kbps downstream, výrobce uvádí dosah až 100 metrů - konstruktéři pravděpodobně přidali k vysílací části čipu zesilovač, a tak dosáhli zvýšení výkonu. Na přístroji je samostatná kontrolka pro indikaci napájení a druhá upozorňuje na ne/aktivní bluetooth spojení. Součástí sady je prodlužovací USB kabel.

Instalace standardního ovládacího programu (použit byl i u USB BT adaptéru MSI) proběhla hladce. Program vytvoří složku My Bluetooth places, v níž jednoduše poklepáním na ikonu Přidat zařízení spárujete adaptér s dalším přístrojem vybaveným Bluetooth, v našem případě s Nokií 6310i. Pokud máte nastavenu vyšší úroveň bezpečnosti, můžete danému spojení přiřadit heslo (vložíte jej do ovládacího programu, po spárování chce telefon jeho oveření). Velmi praktická je ikona, která se objeví v tray: pravým tlačítkem vyvoláte nabídku Bluetooth zařízení, která umí adaptér spravovat. Je to např. sériový port pro připojení mobilu, faxu a další. V systému počítače se vytvoří virtuální COM porty, které jsou oddělené a jednotlivým službám přiděleny (adaptérem můžete komunikovat až se sedmi zařízeními současně). Přímo v kontextovém menu vyvolaném z ikony v trayi je možnost vyhledat zařízení - po spárování je už název zažízení v kontextovém menu přítomen.

Telefon jsme testovali v klasických kancelářských podmínkách - na přímou viditelnost 10 metrů nemělo spojení problémy, poradilo si s překonáním zdi. Adaptér jsme odzkoušeli při používání dial-up spojení (CSD, HSCSD, GPRS) a fungoval naprosto spolehlivě. Podobně komunikace s Outlookem byla bezproblémová (výměna vizitek či údajů z kalendáře). Program přidá pro bluetooth jednu položku do kontextového menu - daný kontakt můžete přenést přímo do telefonu.

Praktický BT USB adaptér Dongle vyrobila kanadská firma Wireless Networks a zakoupit jej můžete například v internetovém obchodě Bluetooth-shop. Adaptér je velmi spolehlivý a za 2 700 Kč nabízí vysoký uživatelský komfort.