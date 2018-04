Bluetooth tajemství zbavené. Jak fungují profily?

V praxi se bluetooth používá k mnoha různým činnostem. Připojením bezdrátových handsfree počínaje přes přenos obrázků až po poslech hudby nebo připojení k internetu.



Pro každou činnost je využíván jiný tzv. bluetooth profil. Jedná se o soubor instrukcí, pomocí nichž mohou dvě zařízení vybavená "modrým zubem“ komunikovat. Profilů existuje celá řada a ne všechny se vyskytují ve všech zařízeních. Kupříkladu hudbu ve stereo sluchátkách si vychutnáte jen tehdy, podporuje-li vysílací zařízení profil A2DP. Proto neuškodí říci si alespoň pár slov o těch nejpoužívanějších profilech.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Profil sloužící k bezdrátovému přenosu hudby ve stereo kvalitě.

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

S takto vybaveným zařízením (kupříkladu bezdrátovými sluchátky) můžete ovládat reprodukci hudby nebo videa na připojeném zařízení. Tedy určovat hlasitost, přeskakovat mezi stopami, přehrávání zrušit anebo znovu rozběhnout.

BIP (Basic Imaging Profile)

Profil pro práci s obrázky najdete hlavně v lepších digitálních fotoaparátech a kamerách. Obsahuje veškeré možné postupy, které by se při práci s nimi mohly hodit. Kromě jejich přesunu je to například tisk nebo automatické zálohování.

BPP (Basic Printing Profile)

Jak už název napovídá, tento profil slouží ke komunikaci s patřičně vybavenými tiskárnami. Postačí tedy odeslat objekt a vyzvednout si vytištěnou stránku.

DID (Device ID Profile)

Nástroj pro snadnou identifikaci právě připojeného zařízení. Vyslaná informace obsahuje údaje o jménu zařízení, jeho výrobci a produktové verzi.

DUN (Dial-up Networking Profile)

Jeden z nejběžněji používaných profilů umožňuje připojení zařízení (notebooku, PDA) k internetu prostřednictvím mobilního telefonu.

FTP (File Transfer Profile)

Skrze bluetooth poskytuje přístup k adresářům a složkám jiného zařízení. Můžete z něj nebo do něj kopírovat soubory, stejně tak jako vytvářet adresáře nebo je mazat.

HFP (Hands-Free Profile)

Název napovídá, že s tímto profilem připojíte telefon k handsfree sadě. Můžete pak jejím prostřednictvím vyřizovat hovory a přitom telefon nemusí být vůbec ve vaší blízkosti. HFP obsahuje i jisté možnosti vzdáleného ovládání telefonu. Kromě příjmu a odmítnutí hovoru to je například opakované vytočení posledního volaného čísla nebo aktivace hlasového vytáčení, regulace hlasitosti a další.

HID (Human Interface Device Profile)

Profil sloužící pro připojení periferií pro ovládání počítače jako například klávesnice, myši a joysticky. Byl designován s ohledem na nízkou latenci a spotřebu energie. Profil HID například používají i telefony Sony Ericsson pro dálkové ovládání některých funkcí počítače.

HSP (Headset Profile)

Profil fungující stejně jako HFP – slouží pro propojení bezdrátového sluchátka a telefonu a následný přenos hovoru. Rozdíl spočívá v menším počtu možností, jak může sluchátko ovládat telefon.

LAP (LAN Access Profile)

Pomocí tohoto profilu můžete s takto vybavenými zařízeními sestavit počítačovou síť, a pokud je některé z nich připojeno k internetu, pak jej může poskytnout ostatním. V praxi se k použití LAP příliš nepřistupuje, protože wi-fi nabízí větší výhody, hlavně dosah.

OPP (Object Push Profile)

Základní profil určený pro posílání souborů, zejména pak vizitek a detailů schůzek. Push v názvu značí, že komunikace je vždy vyvolána a řízena odesilatelem, příjemce má však právo ji odmítnout.

PBAP (Phone Book Access Profile)

Tento profil umožní bezdrátovým zařízením přístup k telefonním seznamu mobilu. Hodí se to kupříkladu u handsfree s displejem, na němž uvidíte nejenom číslo, ale i jméno volajícího.

SAP (SIM Access Profile)

Se SAP se nejčastěji setkáte u automobilových handsfree. Ta obsahují vlastní jednotku GSM a jediné, co jim schází pro přístup do sítě, je SIM karta. Fyzicky ji ale nepotřebují, pomocí bluetooth si načtou veškeré požadované údaje z telefonu a v něm vložené SIM karty. Telefonování pak nezatěžuje akumulátor telefonu.

SDP (Service Discovery Profile)

S pomocí SDP vyšlete k určenému zařízení dotaz, jaké služby (resp. profily) podporuje.

SPP (Serial Port Profile)

Základní profil umožňuje emulovat sériový port a řídit tak připojené zařízení. Je nezbytnou součástí pro fungování dalších profilů.

SYNCH (Synchronisation Profile)

Protokol sloužící k přímému přístupu k údajům v programu pro správu času a kontaktů (např. Microsoft Outlook) a jejich synchronizaci s informacemi v mobilním telefonu.

VDP (Video Distribution Profile)

VDP umožňuje přenášet mezi zařízeními video v reálném čase. Dá se použít pro streamování videa z počítače do mobilu, anebo naopak přenosu záběrů z kamery do počítače.

Šedivá je teorie…

Možná vám předchozí výčet profilů (a to není zdaleka kompletní, uvedeny jsou jen ty uživatelsky zajímavé) přišel příliš nezáživný. Pojďme si ukázat, jak ho lze ve svůj prospěch využít v praxi.



Dejme tomu, že vlastníme Nokii E90 a chceme si k ní koupit nějaká hezká bezdrátová sluchátka, která samozřejmě nebudou sloužit jen pro hovory, ale i pro poslech hudby, protože víme, že E90 podporuje A2DP.



Zrak nám padne na poněkud dražší, ale dobře vybavenou sadu BH-903 s OLED displejem a A2DP. Je sice trochu dražší, ale to nás jako majitele E90 nemusí moc trápit. Jenže ouha, v seznamu podporovaných přístrojů tento telefon chybí.



To nás ovšem nesmí jako znalce bluetooth odradit, a tak nahlížíme do podrobnější technické specifikace, kde nalezneme vyjmenované profily, které BH-903 umí. Patří mezi ně HSP, HFP, A2DP, AVRCP a PBAP. Následně je porovnáme s profily, které zvládá E90 a které najdeme rovněž v oficiální technické specifikaci. Z porovnání zjistíme, že jsou to všechny až na PBAP. Co z toho plyne pro praxi?



Že BH-903 propojená s Nokií E90 bude dobře fungovat jako handsfree, stejně tak jako přehrávat hudbu, bezproblémové bude i její ovládání. Jediné, na co si budeme muset nechat zajít chuť, je zobrazování jména volajícího na displeji.



Článek vyšel ve Světě mobilů 2/2008.