Bluetooth stále žádanější a Nokia o tom neví?

Bezdrátové rozhraní bluetooth má za sebou rok života v prvních sériově prodávaných zařízeních a to je vhodná příležitost zhodnotit jeho dosavadní vývoj. O bilancování modrozubého bezdrátového propojení spotřební elektroniky i počítačů se postarala analytická skupina Frost and Sullivan, která vydala analýzu nazvanou Global Bluetooth Network Infrastructure Market.

Není bez zajímavosti, že bluetooth se neprosazuje pouze tam, kde byl určen, tedy v nahrazení kabelového propojení jednotlivých zařízení, ale také v jednoduchých sítích; například redakce Technetu nyní testuje Access point schopný připojit do internetu několik zařízení vybavených rozhraní bluetooth.

Studie mimo jiné bluetooth prorokuje dobrou budoucnost – trh si takovou technologii žádá a pomalu ji také dostává. Bluetooth se sice na trh dostal s několikaletým zpožděním a mnoho firem má stále ještě potíže s jeho implementací, ale zařízení, kde se bluetooth objevil a funguje bez chyb, dělají uživatelům radost. PocketPC počítače do dlaně, ale také Palm Tungsten T, notebooky a mobilní telefony.

Bluetooth se uživatelům jeví jako přirozený a velmi efektivní způsob propojení mobilního telefonu a počítače, ať již ve formě PDA, notebooku nebo zřídkavě osobního PC. Jenže mobilních telefonů nabízejících bluetooth je zatím velmi málo. Technologii zvládl nejlépe Ericsson, jak by také ne, je vlastně jejím otcem. Postupně se přidávají další – Nokia, Motorola, Siemens.

Mobilní telefony mají bluetooth rády

Zatímco firmy Ericsson, Motorola a nově i Siemens integraci rozhraní bluetooth považují za samozřejmost u všech modelů, kde se očekává manažerské nasazení a práce s daty, Nokia si velmi pečlivě vybírá telefony, kam se bluetooth dostane a kam ne. I modely určené manažerům, kde bychom i vzhledem k ceně bluetooth čekali, mají smůlu. Podle společnosti Nokia uživatelé jejich telefonů bluetooth nepoužívají. Jak by také mohli…

Celá situace je dosti zamotaná a souvisí s paralelním vývojem několika verzí software pro mobilní telefony a způsobem, jakým Nokia nové telefony představuje. Mnoho nových telefonů je ve skutečnosti pozměněno jen novým krytem, jiným barevným podsvícením a doplněnými nebo ubranými drobnostmi ve firmware.

U telefonů Nokia jsou problémy

Jenže doplnit korektní podporu bluetooth není tak triviální jako dodělat novou verzi hada. Ostatně, na tom se Nokia již důkladně poučila – ačkoliv slibovala bluetooth do modelu 6210, nikdy jej k němu pořádně nedodávala a taktně to přešla. Další na ráně byla až 6310, jenže i tam nebyl implementovaný zcela kompletní standard a zejména první verze firmware nabízely jen téměř nepoužitelný bluetooth. Až v dnešních dnech dodávaný firmware lze použít vcelku bez problémů, ale firmu Nokia to stálo mnoho ladění a testů naživo na zákaznících.

Také Nokia 7650 vybavená novým software Serie 60 postaveným na Symbianu nabízí bluetooth a je to první Nokia telefon, kde bluetooth šlape velmi dobře. U ostatních telefonů, které nejsou na Series 60, má Nokia dlouhotrvající problémy s podporou bluetooth a zdá se, že až v poslední době se jí je daří přivést do normálu. Pro společnost je to samozřejmě nepříjemné už proto, že bezdrátové příslušenství, které slibovala v podobě headsetů atd., se jí zatím stále nedaří dodávat na trh a burzovní analytici jsou na takové přešlapování na místě citliví.

Nokia volila jednodušší cestu, jíž je popírání smysluplnosti bluetooth. Je jasné, že její zákazníci bluetooth příliš nepoužívají, nemají totiž jak. Navíc bluetooth přináší značné licenční poplatky firmě Ericsson a to nedělá Nokii příliš radost.

Snaha udělat z bluetooth marginální a vlastně mrtvou technologii by Nokii mohla vyjít. Největším problémem trhu totiž je, že neví, na co by bluetooth potřeboval, a tak masa uživatelů vedená třetinovým podílem Nokia na evropském trhu raději stále používá kabely a infraporty.

Jenže co dál? Stále více zařízení má bluetooth vestavěný – po PDAčkách to jsou i notebooky. A uživatelé si již v návodu přečetli, co je to bluetooth, a najednou ho chtějí i ve svém mobilním telefonu. Zájem o bluetooth stoupá a Nokia se tváří, jako by měla zcela jiné údaje o zájmu lidí.

Nenechme se ošálit. Nokia se snaží vypořádat se s tím, jak v bluetooth zaspala dobu, a až i její software bude dostatečně daleko, tak obrátí jako mávnutím čarovného proutku a všechny nás ujistí, že doba pro bluetooth je tady.