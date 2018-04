Bluetooth se bude prodávat více, ale na Wi-Fi se více vydělá

Bluetooth má být v budoucnu úspěšnější než Wi-Fi. Tvrdí to alespoň analytická společnost Forrester Research. V roce 2008 se má prodat 286,5 milionu zařízení (mobilů, kapesních počítačů, notebooků) s Bluetooth. Ve stejném roce mají prodeje zařízení obsahujících podporu Wi-Fi (bezdrátové sítě založené na standardech IEEE 802.11) dosáhnout čísla 53,4 milionu.

Bluetooth bude dominovat v mobilech

Nejvíce se má Bluetooth prosadit v mobilních telefonech. Z předpokládané počtu všech prodaných zařízení s Bluetooth má být 239 milionu mobilů. U Wi-Fi je situace jiná – z 53,4 milionu zařízení jich mají notebooky a kapesní počítače tvořit 47,2 milionů, což je téměř stejně jako s Bluetooth (47,5 milionů). Jen dvě procenta mobilů má nabízet Bluetooth a Wi-Fi současně; mobil pouze s Wi-Fi se v té době nemá prodávat vůbec žádný.

Soupeření Bluetooth s Wi-Fi ale nelze měřit jenom počtem prodaných kusů. Bluetooth není určené pro připojování k internetu a budování domácích nebo kancelářských sítí a Wi-Fi se zase nehodí pro spojení periferií (mobilu se sluchátkem, s počítačem, s tiskárnou). Obě bezdrátové technologie mají naopak společný problém, který brání většímu rozšíření – mají bezpečnostní díry. A Bluetooth se navíc velmi špatně konfiguruje a nastavuje v případě, že se prvotní instalace nepovede.

Čísla udávaná Forresterem je třeba brát s rezervou. Žádný analytik není s takovou přesností schopen odhadnout ani prodeje v příštím roce, natož aby tipnul prodeje za pět let. Důkazem mohou být neustále zpřesněné odhady původních odhadů, korigované na základě skutečných prodejních výsledků. Přesto je ale jasné, že Bluetooth se stane doménou mobilních telefonů, zatímco Wi-Fi se prosadí jako náhrada lokálních sítí a jako prostředek veřejného přístupu k internetu.

Bluetooth vydělá ihned, Wi-Fi až v budoucnu

Toho jsou si vědomí také výrobci zařízení pro Wi-Fi a telekomunikační společnosti. Ty netrápí, že zařízení s Bluetooth se prodá více. Uživatelé už pak totiž za používání nic platit nebudou. Prodejci techniky s Wi-Fi ale za ni utrží mnohem více a navíc mohou počítat s investicemi od telekomunikačních a internetových společností, které budou vydělávat na používání Wi-Fi.

Dokud diskutují technologičtí nadšenci, mohou na stole ležet argumenty o přenosových rychlostech, zabezpečení a konfigurovatelnosti či maximálním počtu připojených účastníků v jednom segmentu. Ale obchodní modely pro prosazení obou technologií jsou rozdílné - stejně jako jejich praktické používání. Spíše než na diskuse o tom, zda je lepší Bluetooth nebo Wi-Fi (nebo cokoliv jiného, potenciálních technologií je dost), by bylo lepší se zaměřit na hledání metod, jak obě technologie zjednodušit a současně lépe zabezpečit. To je totiž to, co trápí obyčejné uživatele.