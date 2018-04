Bluetooth SDIO karta je už za dveřmi!!!

Bluetooth je nová technologie, která se prosazuje hlavně skrz mobilní telefony, nyní již také cestou PDA kapesních počítačů, a nachází si cestu i k PC a notebookům. Bluetooth je bezdrátový přenos informací a hlavně dat na krátké vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními vybavenými touto technologií.







Pro PDA bude zřejmě nejdůležitější propojení vlastního PDA s mobilním telefonem GSM, který bude umět GPRS. Získáte tak neskutečné možnosti. Představte si, že zapojíte Bluetooth SDIO kartu do slotu svého PDA vybaveného SD (Secure Digital) slotem. Budete mít nakonfigurován mobilní

t

elefon s vestavěnou touto technologií a můžete vesele tyto dva komponenty propojit bez toho, abyste se obtěžovali kabelem nebo přímou viditelností u infračerveného portu.

Přichází Bluetooth SDIO karta:

V sousedním Německu se již prodává za 199 euro (s daní) a za 171,55 euro (bez daně.) Je už pouze otázkou nejbližších dnů, kdy se tento produkt dostane také k nám.

Technické specifikace:

Frekvenční pásmo:

Dosah:

10 metrů Rozměry:

48 x 24 x 3 mm Hmotnost: 4 gramy Podporované PDA: Palm m125,

m500, m505, He330, všechny ostatní PDA vybavená SD slotem pro rozšiřující karty. V balení je dodáván CD-ROM s potřebnými ovladači a software.

Závěr:

2,4 až 2,5 GHz

Už se nemůžeme v redakci dočkat, kdy tento produkt také dorazí k nám do České republiky. Samozřejmě Vás budeme informovat a přineseme Vám recenzi tohoto velice užitečného příslušenství. Už se těším, až budu stát na tramvajové zastávce, telefon v kapse, PDA v ruce a vesele posílat emaily či brouzdat na internetu… No nebude to bomba?