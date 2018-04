Telefon v rukavicích: do malíčku mluvíte, palcem posloucháte

Kampaň O2 Recycling podpořil britský designér Sean Miles ze společnosti DesignWorks již v minulosti. Ve spolupráci s operátorem, který v této kampani vykupuje staré nepoužívané telefony, představil počátkem tohoto roku jejich velmi netradiční využití. Zakomponoval je totiž do podrážek bot.

Plně funkční telefony tehdy prezentoval nejen ve spojení se sportovní či vycházkovou obuví, ale umístil je i do luxusních dámských lodiček či značkových gumáků. Oproti tomu by Milesův druhý experiment mohl mít praktičtější použití (pokud by tedy nešlo jen o nekomerční projekt): zabudoval komponenty z použitých telefonů do rukavic. Ty využívají bluetooth technologii a je možné je spárovat s jakýmkoli telefonem.

Na stejném principu fungují i rukavice od italské společnost hi-Fun. Jmenují se Hi-Call, stojí 50 eur (necelých 1 300 korun) a jsou k dostání v pánském i dámském provedení. Jsou to však klasické pletené rukavice, zatímco Milesovy rukavice jsou kožené. Bylo tak nutné zajistit dokonalý přenos zvuku přes kůži.

V umístění jednotlivých komponent se designér držel již zaběhlých trendů. Mikrofon se tak nachází v malíčku, sluchátko pak v palci. Bluetooth rukavice tak lze využít pouze jako netradiční formu bluetooth handsfree sady, ač v tomto případě označení "handsfree" ztrácí svůj význam.

Nyní Miles pracuje již na třetím projektu, v němž chce spojit mobilní zařízení s kabelkou.

Zajímavé "mobilní rukavice" loni představil i americký designér a výtvarník Bryan Cera. Rukavicemi Glove One, kterým neschází ani numerická klávesnice, chtěl názorně ukázat, co vše jsme ochotni obětovat pro udržení kroku s technologickým vývojem (více čtěte zde).