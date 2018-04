Bluetooth rozhýbe mobilní svět

Ještě před dvěma lety se o „modrém zubu“ hovořilo jako o velmi zajímavé technologii budoucnosti, ale nikdo ji pořád nepřikládal velkou váhu. Mnozí k ní přistupovali spíše skepticky a nebýt Ericssonu, vzniká otázka, zdali by se vůbec rozšířila. Ten totiž provedl první kroky k uvedení Bluetooth do širšího podvědomí. Bluetooth v sobě přitom skrývá velmi silný potenciál a dokáže usnadnit práci nejen vytíženému manažerovi, ale v podstatě komukoli z nás.

Hlavním posláním této bezdrátové sítě je omezit použití nepraktických kabelů na minimum. K vzájemnému propojení mobilních telefonů s hands-free sadami, osobními organizéry či počítačemi stačí implementovat několik miniaturních čipů a už nemusíte řešit problémy s dalšími způsoby komunikace. Poté, co se jednotlivá zařízení navzájem spárují, dokáží mezi sebou velmi jednoduše přenášet data i mimo přímou viditelnost až na vzdálenost deseti metrů.

Bluetooth ale nabízí své schopnosti nejen pro datovou komunikaci mezi vašimi vlastními zařízeními. Nejběžnější představa bezdrátového spojení mobilu s hands-free sadou, kdy modrý zub zastává funkci jinak nepraktických drátů, zdaleka nevystihuje jeho všechny možné varianty využití. Za pozornost stojí například systém pokusně používaný Švédskými drahami, umožňující zákazníkům rezervaci a placení jízdenek, vyhledávání vlakových spojů a připojení k internetu. Toto připojení je umožněno přes Bluetooth gateway pomocí pevné linky a je tedy znatelně rychlejší, nežli přímé propojení telefonu pomocí GPRS nebo HSCSD. Služba je založena na protokolu WAP, aby bylo možné veškeré nabízené služby využít pomocí běžného mobilního telefonu. Prozatím jediný přístupový bod se však nachází na Stockholmském hlavním nádraží a navíc umožňuje připojení jen deseti uživatelům. V případě zakoupení jízdenky na některou z linek, pro něž je systém nákupu již zaveden, si zákazník uloží svou "virtuální jízdenku" ve svém telefonu.

Podobných využití se nabízí takřka nekonečně mnoho, bohužel však nejsou opětovány ze strany dodavatelů technologií. Hlavní nasazení Bluetooth proto, alespoň v nejbližších letech, zůstane u datových přenosů mezi mobilními zařízeními a počitači respektive osobními organizéry. Pravda, teoreticky sice můžete přes tuto rádiovou síť posílat například také vizitky mezi mobily, ale způsob je to přinejmenším složitý. Aby totiž k vzájemné komunikaci vůbec mohlo dojít, obě zařízení se nejdříve musí spárovat. V tomto ohledu je tak mnohem jednodušší infraport, kterému stačí pouhá přítomnost protistrany a nevyžaduje „seznamovací proces“.

Technologie



Bluetooth komunikuje v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, konkrétně v rozsahu 2,402 GHz – 2,480 GHz. Komunikační kanály jsou od sebe vzdáleny 1 MHz, což znamená, že kanálů použitelných aplikacemi bluetooth je celkem 79. Při komunikaci mezi nimi probíhají neustálé frekvenční skoky (frequency hopping), a to rychlostí 1600 skoků za sekundu. Maximální přenosová rychlost hlasu je 64 kb/s, a to v obou směrech (synchronní mód). Data je možné přenášet v asynchronním módu (uplink 721 kb/s, downlink 57,6 kb/s), nebo v synchronním módu (432,6 kb/s) oběma směry. Jde o čisté přenosové rychlosti po započítání potřeby řídících a opravných protokolů.

Standard bluetooth rozlišuje dva řídící stavy čipů bluetooth. Stav Master získá ten čip, který se v konkrétním prostoru aktivuje jako první. Ostatní čipy, které se dostanou do jeho dosahu získávají stav Slave a jejich komunikace je řízena čipem se stavem Master. Ten pak rovněž řídí frekvenční skoky, sestavuje komunikaci mezi ostatními čipy a přiděluje komunikační kanály.

Každý čip bluetooth má svoje unikátní identifikační číslo o délce 48 bitů, podle něhož se čipy mezi sebou poznávají. Toto číslo se používá také k zakódování přenášeného hlasu či dat. K bezpečnosti přispívají i velmi rychlé frekvenční skoky, které velmi ztěžují odposlech. Díky krátké délce přenášených paketů se také snižuje možnost rušení komunikace. Čip ve stavu Master by měl navíc rozpoznat, které frekvence jsou rušeny a ty při frekvenčních skocích vynechat.

Každý čip bluetooth neustále sleduje komunikaci ve svém okolí na stanovených frekvencích. Pokud čip v módu Master zjistí nějakou aktivitu, začne na 16 frekvencích vysílat a to tzv. Page (pokud zná konkrétní adresu druhého zařízení), nebo Inquiry (pokud o druhém zařízení nic neví). Pokud nedostane žádnou odpověď, začne vysílat na dalších 16 frekvencích. Nejpozději do 2,56 s od začátku vysílání by se měla obě zařízení domluvit na komunikaci. Jeden čip v módu Master dokáže řídit až sedm čipů v módu Slave. Tyto pikosítě je možné propojit přes zařízení v módu Slave, která dokáží komunikovat se dvěma Mastery do větších sítí.

Poznámka: V současnosti se využívá Bluetooth verze 1.1

Bluetooth x Wifi



Bluetooth bylo od samého začátku vyvíjeno pro komunikaci mezi kapesními zařízeními na vzdálenost jednotek metrů. Této skutečnosti bylo přizpůsobeno vše. Vysílací výkony se pohybují v řádu mW (0,001 W) a k dispozici jsou dva možné typy přenosů. Pomalejší slouží k přenosu hlasu a kvůli frekvenci vzorkování používá rychlost 64 kbps. Druhý je pak určen pro data, pro něž Bluetooth nabízí dva módy. Asynchronní přenos disponuje přenosovou rychlostí uplink 721 kb/s a downlink 57,6 kb/s, synchronní přenos běží na 432,6 kbps v obou směrech, tedy od uživatele i k uživateli.

Oproti Bluetooth stojí technologie WiFi. Primárně byla navržena jako alternativa lokálních počítačových sítí do míst, kde je složité, popřípadě nežádoucí pokládání kabelových rozvodů. Do vzdálenosti 300 metrů na volném prostranství nabízí WiFi maximální přenosovou rychlost 11 Mbps, přičemž s použitím speciálních antén může být dosah prodloužen přibližně až na dva kilometry. To je užitečné ve chvíli, kdy například potřebujete propojit počítačovou síť ve dvou nedaleko od sebe umístěných budovách.

Protože Bluetooth i Wifi používají stejné frekvenční pásmo, je teoreticky nemožné vytvořit například PC kartu, která by obě technologie kombinovala. V odborných studiích se dočtete, že nejmenší vzdálenost vysílačů, kdy nedochází k vzájemným interferencím, se pohybuje okolo půl metru. Ovšem i přesto už se našli výrobci, kteří si s tímto problémem poradili. Vytvořili další protokol, jímž koordinují práci obou vysílajích jednotek, a tím pádem je dokáží vměstnat i na velmi malý prostor, aniž by docházelo k vzájemných interferencím. Zdánlivě jde o rešení relativně snadné, vždyť stačí jen určit kanál a čas, v němž bude každá technologie vysílat. Uvážíte-li však rychlost datových přenosů i potřebu současného vykonávání operací, uznáte, že jde o velmi složitou problematiku. Současné využívání Bluetooth a Wifi je navíc poměrně aktuálním problémem. Čím dál tím více notebooků je k místní počítačové síti připojeno právě přes IEEE 802.11b a nejen manažer by si rád synchronizoval mobil také v práci.

Poměrně zajímavým problémem je i integrace Wifi přímo do notebooku, což můžeme označit za trend posledních měsíců. Pokud si totiž dokoupíte ještě vhodný USB adaptér, není ani zdaleka jisté, že všechno bude fungovat podle vašich představ. Obě vysílací jednotky totiž spolu přímo nekomunikují a budou se bezpochyby navzájem poměrně spolehlivě rušit. Čistě teoreticky v místě, kde je dostatek volných kanálů, by si s tím obě vysílací jednotky mohli poměrně jednoduše, každá by vysílala na opačné straně spektra, ale v kanceláři s mnoha počítači to nepřipadá do úvahy. Bohužel však o této problematice zatím nemáme dostatek fundovaných informací a náhodné testy nám korektní odpověď nedají.

Proč tedy WiFi nemůže Bluetooth zcela zastoupit? Na první pohled to vypadá velice lákavě: vyšší přenosové rychlosti a větší dosah. Ovšem problémů je zde hned několik. Tím patrně nejzásadnějším je vysílací výkon, který mnohonásobně převyšuje Bluetooth, a to v praxi znamená mnohem vyšší odběr elektřiny. Dalšími "proti" jsou relativně složité řídicí jednotky, tedy složitá implementace do malých zařízení, a roli nakonec hraje i to, že v současnosti není možné využít vlastnosti takového bezdrátového přenosu na maximum. Ani sebelepší přenosová technologie totiž dnes neumožňuje přenos dat po mobilní síti (uvažujeme GSM/GPRS) rychlostí větší než jsou řádově desítky kbps, potom je přirozeně používání 11 Mbps pro komunikaci se samotným mobilem zbytečně drahý luxus. O takových rychlostech proto můžeme uvažovat snad až v případě sítí 3G.

Vybraná zařízení

Bondovky Autosady Jabra (u nás se zatím neprodávají)

Motorola mini HF

Plantronics M1500

Sony Ericsson HBH 15

Sony Ericsson HBH 20

Sony Ericsson HBH 30

Wicos headset 201/202

WNI BT headset

Nokia Car Kit 112

Parrot CK3000

Sony Ericsson HCB-30 (zatím není v prodeji)

Vianect blue Handsfree

Wicos Safe (zatím není v prodeji)

Wicos WHS 3000 (zatím není v prodeji)