Bluetooth - pozdě, ale přece

Když jsem před několika lety psal článek o bezdrátovém propojovacím standardu Bluetooth, uváděl jsem jako rok jeho nástupu do praxe konec roku 1999. Počátkem roku 1998 to byl obecně rozšířený úzus. Jenže Bluetooth se, podobně jako všechny nové technologie, opozdil. Namísto loňského CeBITu o něm bylo slyšet až na CeBITu 2000. Zato o něm bylo slyšet pořád a důkladně. Už je to téměř neoddiskutovatelné - Bluetooth je zde.

Ve stručnosti: technologie Bluetooth je něco jako radiová náhrada infraportu - tedy bezdrátové rozhraní, které se dá použít snad ve všech možných i nemožných zařízeních. Na CeBITu měli i varnou konvici, která se zapínala přes Bluetooth a ukazovala teplotu vody na přenosném displeji - fakt moc praktické do vaší kanceláře... ;)

Bluetooth má oproti infraportu několik podstatných výhod. Především není potřeba přímá viditelnost mezi propojovanými zařízeními. Zařízení mohou být i oddělena tenčí zdí, za překážkou. Také dostupnost je lepší - mezi zařízeními může být až deset metrů. A do třetice - již u stávající verze Bluetooth se dá hovořit o vyšších přenosových rychlostech, než jaké zvládá IrDA. Suma sumárum: Bluetooth si dělá ambice nahradit kabelový salát mezi zařízeními za rozumné peníze a se značným komfortem.

Bluetooth se na CeBITu oslavoval mnoha způsoby a bylo jasné, že výrobci očekávají jeho široké rozšíření. Bluetooth je totiž opravdu určen pro snad všechno, co má alespoň nějaké napájení. Nebudeme se teď zajímat o žehličky a další výrobky s Bluetooth; ještě dnes byste řekli, že jest to výplod mé fantazie, ale věřte mi, že v laboratořích a na rýsovacích prknech (hm, spíše v nějakém CADu) už tyhle záležitosti existují.

Mobilita začíná u počítačů a mobilních telefonů. Pro počítače budou již během poloviny tohoto roku (Xircom, TDK a další), u některých výrobců koncem roku, dostupné adaptéry do počítačů, ať již PCMCIA karty s Bluetooth, rozšiřující Bluetooth moduly připojitelné přes USB, nebo - a to pomaličku také - vestavěné přímo do notebooku nebo počítače. Lze bez nadsázky říci, že Bluetooth si bude moci pořídit majitel snad každého novějšího počítače i notebooku.

Horší situace je právě mezi mobilními telefony. Ty nejsou příliš jednoduše řešeny, co se unifikovaných sběrnic týká.

Dobře je na tom jen Ericsson, který bude Bluetooth moduly vyrábět pro svoji třívoltovou řadu R320, T28 atd, tedy nikoliv pro starší modely T10/18 a níže. Bluetooth moduly Ericssonu i Bluetooth headset jste již měli možnost několikrát vidět, například v tomto článku: Ericsson uvádí první produkty Bluetooth. Nevýhodou Ericsson řešení je, že jde o další ztratitelnou část telefonu. O něco hůře je na tom Nokia. Jak to tak vypadá, většina jejích telefonů nebude o Bluetooth rozšiřitelná a zatím se nehovořilo o žádném add-one packu pro telefon, který by Bluetooth rozšíření přidal. Pouze pro telefon Nokia 6210 se na CeBITu hovořilo o tom, že bude později (2/Q) standardně vybaven Bluetooth modulem a ty novější telefony že bude možno rozšířit dokoupením Bluetooth baterie, tedy čipu vestavěného do o trochu tlustší baterie. Samozřejmě člověka napadne otázka, zda si bude moci tuto baterii hodit i na svoji starou dobrou Nokia 6110. Nevíme - spíše ale ne. Ohledně Bluetooth je Nokia - ostatně jako snad vždy - tajemná jako hrad v Karpatech.

U dalších firem je ticho po pěšině - hlasitě se k Bluetooth hlásí ještě Motorola - i ona ujišťuje, že její produkty budou bezdrátovým spojením vybaveny. Jak s těmi starými, je již nyní téměř jasné - rozšířit nepůjdou ve většině případů a v menšině se to Motorole nevyplatí. Ostatní mobilní firmy se k Bluetooth hlásí, ale jak ho jejich produkty budou podporovat, není zatím jisté.

V přenosných počítačích je přehledněji. Palm computing na CeBITu říká, že rozhraní Bluetooth je na předním místě budoucích inovací Palm produktů, pro starší modely má vzniknout i add-on rozhraní. Psion spíše čeká zařazení Bluetooth do nových verzí produktů. WinCE zařízení by měla mít k upgrade otevřenou možnost přes Compact Flash karty s podporou Bluetooth, s těmi se zatím ale snad nikdo nevytáhl, takže si na ně budeme muset ještě chvíli počkat. PDAčka s integrovaným Bluetooth by se měly objevit na trhu do konce roku - možná se vyplatí počkat si.

Obecně řečeno se technický svět shoduje v tom, že konec roku 2000 bude prubířskou zkouškou úspěchu Bluetooth - první systémy s ním budou v prodeji a až interoperabilita a bezproblémový chod přesvědčí zákazníky o výhodnosti rádiového propojení výrobků.

Co bude Bluetooth znamenat pro svět IT? Tady je jeden názor do pranice: Katové Microsoftu už mají jméno: WAP, Bluetooth a Symbian