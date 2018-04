Bluetooth novinky na CeBITu 2003

Vývojářská a průmyslová skupina pro Bluetooth Special Interest Group (SIG) byla založena v roce 1999 a patří k největším svého druhu (má 2 000 členů). V roce založení vydala SIG studii, které odhadovala rozšíření technologie Bluetooth: v roce 2002 mělo být podle této studie 100 miliónů mobilů s Bluetooth, následovat bude rychlé rozšíření bezdrátových klávesnic, digitálních kamer a dalších zařízení s Bluetooth. V roce 2005 bude podle předpovědí SIG v používání 700 miliónů Bluetooth produktů.

Předpovědi SIG se nesplnily. Existuje pouze 50 typů mobilů, které mají Bluetooth, např. Motorola nevyrábí žádný model s Bluetooth. Bezdrátová technologie se oproti očekávání pomaleji prosazuje do dalších odvětví spotřební elektroniky (domácí spotřebiče). Nicméně cena čipů šla výrazně dolů, což představuje pro Bluetooth velké šance do budoucna (USB adaptér, který stojí lehce nad tisíc korun, je už realitou). Pro technologii Bluetooth bude poměrně důležité, jak se s její podporou vypořádá Microsoft v Service Packu 2 pro Windows XP.

Zpoždění je patrné na trhu s Bluetooth produkty, nikoliv ovšem na poli vývoje. Na CeBITu bylo představeno množství Bluetooth produktů, podívejme se na ty nejzajímavější z nich.

Jaký je rozdíl oproti minulému CeBITu? Žádný, Bluetooth se snaží firmy jako při minulém ročníku vehementně propagovat. A pak je na výstavišti k vidění jen ještě více Bluetooth sluchátek, ještě více autosad….

Začněme od produktu, v němž je nejvíce patrná "holá" technologie Bluetooth. Siemens představil Bluetooth modul třídy 1, jmenuje se SieMO2 a je určen pro použití v USB adaptérech, v automobilech či audio a video zařízeních. Je výjimečný svými rozměry (pouze 23 x 11 mm) a dosahem (150 metrů).

Nyní již ke sluchátkům. Velmi netradičně vypadá model BTH-04-C2 taiwanské firmy J3. Jeho bližší specifikace najdete zde.

Ovládací prvky sluchátka BT315H jsou umístěny ne vnější straně, měly by být snadno dostupné. Design tohoto modelu není ovšem příliš progresivní.

Nový model Plantronicsu M3000 má stanovit "nový standard" pro výdrž baterií u Bluetooth sluchátek. Sluchátko s velmi dlouhou dobou pohotovosti má být na trh uvedeno v létě. Představeno bude na CeBITu dnes.

Již dříve ohlášené sluchátko Sony Ericssonu HBH-60 je velmi elegantní, na internetu je k mání od 140 dolarů.

Bluetooth headset MBH-M2.1 firmy Mavin patří do kategorie sluchátek, které mají Bluetooth čip umístěný v oddělené části, samotný reproduktor je (kdo by to u bezdrátové technologie čekal) na drátě. Rozdělení technologie umožňuje vložit do sluchátka baterie s mnohem vyšší kapacitou, a tak prodloužit dobu pohotovosti. Obdobně je tomu u nově představeného modelu BT410H firmy Kingen (v něm je baterie o kapacitě 700 mAh).

Nesmíme zapomenout na inovovaný Bluespoon, Oproti staršímu modelu Bluespoon má novinka vylepšenou funkci pro potlačení vnějších šumů, kvalita přijímaného i odesílaného zvukového signálu je lepší. Se sluchátkem bude kromě standardní kolébky pro dobíjení baterií dodáván také USB kabel pro dobíjení.

Vedle sluchátka za ucho představila společnost Elta také Bluetooth autosadu Elta 8964 ck, kterou ovšem není nutno instalovat, jednoduše se zasune do zdířky pro autozapalovač. U nás jsme vám představili obdobný typ autosady, která již je na našem trhu.

Autosada Promi-CK společnosti Initiums má zcela výjimečné schopnosti: ve spolupráci s dodávaným softwarem umí spravovat telefonní seznam mobilu, při příchozím volání "přečte", kdo volá. Umí ovšem přečíst i příchozí textovku.

Vraťme se k bluetooth adaptérům. Adaptéry pro sériový port RS-232 se objevily již dříve, byly však určeny pro průmyslové použití. Na CeBitu se objevily první "spotřebitelské" výrobky. Jedná se o adaptér BMA01 (firma Air2U), model BT210S (firma Kingene). Prostřednictvím těchto adaptérů propojíte bezdrátově externí modem s počítačem, můžete takto spojit i myš s počítačem. To ale asi nevyužijete proklamovaný pětadvacetimetrový dosah druhého z adaptérů…

Velmi zajímavou kombinací Bluetooth s dalšími technologiemi je Access Point BlueFritz! AP-X DSL společnosti AVM, který integruje DSL a ISDN kartu a zároveň je vybaven Bluetooth s dosahem 100 metrů. Přístroj umožní přímý přístup přes DSL či ISDN sedmi počítačům. Další počítač může být připojen přes USB port, zařízení má také dva vstupy pro analogové periferie (fax, telefon).

Podobná zařízení vyrábí více firem – Tecom (BT 3021 http://www.tecomproduct.com/bt3021.htm), Siemens (blue2net), Mavin (MBA-C2.1) či Elmeg. Access point F8T030 firmy Belkin navíc kombinuje zařízení s USB rozhraním pro tiskárnu.

K inovativním řešením patří také samostatné Bluetooth adaptér pro USB tiskárny – BT3051 od Tecomu a BPA01 od Air2U.

Úplnou novinku včera na CeBITU představila společnost Wave Industries. Telefon CDP-24 201 pro pevnou linku se ovšem se sluchátkem spojuje pomocí Bluetooth. Tento přístroj proto umožňuje i spojení s počítačem (tedy připojení na modem bezdrátově), s PDA či dalšími Bluetooth sluchátky. V zařízeních kombinujících více technologií s Bluetooth je pravděpodobně budoucnost této technologie.

Předpověďmi jsme začali, předpověďmi skončíme. Podle Plantronicsu, jednoho z nejvýznamnějších výrobců Bluetooth sluchátek, bude v roce 2006 70 procent mobilů vybaveno technologií Bluetooth. Uvidíme, zda bude platit "co mobil, to sluchátko…"