Bluetooth můžete použít i pro pevnou linku

Bluetooth bondovka GN 6110, která vznikla ve spolupráci GN Netcomu a Jabry, je velmi originální zařízení. Řeší problém, který je pro náruživé telefonisty docela zásadní. Umožňuje totiž používat jedno bezdrátové sluchátko s mobilem a zároveň i s pevnou linkou. Tento koncept je ve světě Bluetooth sluchátek ojedinělý.

Okolo sluchátka

Zařízení má dvě části: první částí je samotné sluchátko, druhou dokovací stanice. Pojďme popořadě.

Sluchátko je kulaté, váží 28 g a má na sobě tři ovládací prvky. Design headsetu nepovažujeme za příliš povedený, je shodný se starším modelem Jabra BT100. Přístroj zakrývá celé ucho, je k němu pouze přiložen. Výsledek? Z vnějšku nepůsobí příliš vábně a zvuk zároveň není veden přímo do ucha. Hovor ruší vnější zvuky, ani nejvyšší hlasitost není nijak ohlušující. Bude ale vyhovovat lidem, kteří si neradi zasunují část přístroje do ucha (jako např. u Jabry 250). Stabilita sluchátka na uchu je dobrá. Přístroj visí pomocí klipsu na boltci – pokud hýbete hlavou, celé sluchátko se třese. V kanceláři vám to vadit nebude, ale sluchátko bude sloužit v nejrůznějších prostředích - uchycení by mohlo být vyřešeno lépe. Dioda, která indikuje stav sluchátka, je ve špici mikrofonního raménka – nenápadná a přitom dostatečně informativní.

Tlačítka na sluchátku mají poměrně tuhý stisk. Velké (slouží pro příjem hovoru a aktivaci hlasového vytáčení) je dobře hmatatelné, malá tlačítka pro úpravu hlasitosti hůře. V návodu se uvádí, že aktivace hlasového vytáčení se provádí současným stisknutím obou tlačítek pro úpravu hlasitosti po dobu tří sekund. Tento způsob naštěstí vůbec nefungoval (u Sony Ericssonu T68i a Siemensu S55) – uchu by se takový tlak asi vůbec nelíbil. „Voice dialing“ se aktivoval prostým stiskem velkého tlačítka. Dvojstiskem se hlasové vytáčení aktivuje u několika málo modelů. Rozdílů u jednotlivých mobilů je více, zde je výrobce popisuje.

Headset má vlastně 4 ovládací prvky – tím posledním je výklopné raménko mikrofonu. Po odklopení se headset zapne, po zaklopení vypne. Tento pohyb se velmi rychle stane automatickým, což vede ke značné úspoře energie. Sluchátko lze používat i na levém uchu – stačí změnit orientaci klipsu. Headset pak automaticky přeorientuje funkce tlačítek pro úpravu hlasitosti – zvuk se zesiluje opět horním tlačítkem.

Okolo (a dovnitř) základny



Spolupráci se základnou, tedy telefonování z pevné linky, sluchátko GN 6110 opravdu umí. Základna je zároveň dokovací stanicí pro nabíjení. Po zasunutí sluchátka ukazují zelené diody vlevo úroveň nabití. Základna se sluchátkem působí elegantně a zajímavě, váží 270 g. Jejím jediným ovládacím prvkem je tlačítko v čele.

Modrá dioda nahoře indikuje stav Bluetooth spojení, zelené diody vlevo ukazují stav nabití, napravo od nich je tlačítko pro vysunutí sluchátka z nabíjecí polohy. Pod nápisem GN Netcom najdete diodu pro indikaci párování a pod ní tlačítko pro navázání spojení přímo ze základny.

Jak probíhá montáž základny a jaký je princip jejího fungování? Telefonní linku vedeme ze sluchátkového výstupu telefonu do základny. Sluchátko telefonu zapojujeme do základny. Znamená to, že telefonní přístroj zůstává plně funkční, můžeme ho používat tak, jak jsme zvyklí. Pokud chceme ale volat z pevné linky „hands-free“, stačí stisknout tlačítko (na základně či na sluchátku) – přístroje se spojí a po zdvihnutí ručky telefonního přístroje již slyšíme tón pevné linky. Mnohem pohodlněji se pracuje s telefonem, který má tlačítko „Line“, jímž můžete linku aktivovat.

Na spodní straně základny najdete několik ovládacích prvků: jsou zde dva potenciometry, kterými upravujete hlasitost reproduktoru a mikrofonu sluchátka. Další prvek nastavení je několikapolohový přepínač. Tento prvek umožňuje nastavit základnu tak, aby spolupracovala s telefony nejrůznějších výrobců. Nastavení je jednoduché – buď tón slyšíte, či nikoliv. Nastavení pro náš model jednoduchého stolního Panasoniku bylo otázkou několika vteřin. (Zde najdete detailní popis nastavení.) Základna se připravuje i ve variantě s ergonomicky povedeným modelem sluchátka Jabra BT250, výrobek ponese modelové označení GN 6210.

Zkušenosti s pevnou linkou



Instalace vám chvilku zabere, musíte dobře uspořádat dráty, které do základny vedou. Párování základny a sluchátka proběhlo bez problémů. Trochu nezvyklá je iniciace párování na sluchátku – musíte zavřít raménko (tedy vypnout headset), podržet multifunkční tlačítko, než se dioda rozsvítí a pak do tří vteřin raménko odklopit. Stejně probíhá párování s mobilem.

Telefonování z pevné linky pomocí Bluetooth sluchátka je velmi návykové. Stačí stisknout tlačítko pro spojení (rychlejší je stisknout jej přímo na sluchátku), stisknout tlačítko pro zvednutí linky (na telefonu) a vytáčet. Kdo na telefonu nemá toto tlačítko a chtěl by proces plně automatizovat, může dokoupit "USA adaptér". Neadaptuje sice uživatele na amerikanizaci, zato zajistí automatické zdvihání hovorů po aktivaci Bluetooth spojení sluchátko-základna. Existuje ve veriantě pro analogovou linku (adaptér se umisťuje mezi telefon a základnu) a pro digitální linku (umisťuje se přímo do telefonu).

S hlasitostí reproduktoru ani s citlivostí mikrofonu nebyly problémy. Potenciometry ve spodní části jsme nastavili asi na poloviční úroveň, při nedostatečné úrovni hlasitosti je možné zvuk zesilovat ještě na sluchátku. Druhá strana slyšela dobře, lépe řečeno: nikdo si nevšiml, že nepoužíváme telefonní sluchátko, ale Bluetooth sluchátko. Dosah se v místnosti pohyboval do 10 metrů. Dosah prudce klesá, pokud musí signál překonávat překážku (přes jedny dveře bylo sluchátko použitelné v max. šesti metrech od základny).

Pochvalu zaslouží indikace Bluetooth spojení. Modrá dioda na vrcholu základny je zřetelná, servisní zvuky jasně odlišují, kdy se sluchátko připojilo a kdy se odpojuje. Navíc pro odpojení a zároveň vypnutí headsetu stačí sklopit raménko. Velmi snadno přehodíte hovor z headsetu do telefonu a naopak. Výhradu máme k nabíjecí kolébce v základně: sluchátko se do ní musí dost zatlačit, aby se začalo nabíjet. Naopak při vyjímání sluchátka často zapomenete na tlačítko, které pomáhá přístroj vysunout z nabíjecí polohy. Podle našeho soudu je toto tlačítko úplně zbytečné.

Zkušenosti s mobilem



Headset má integrovánu technologii „DuoLink“ – jako první vyhledává základnu, pokud ji nenajde, připojí se ke spárovanému mobilu. Vynikající vlastnost. Sluchátko jsme provozovali se Sony Ericssonem T68i: hlasové vytáčení i příjem hovoru v pořádku. Hovor ovšem nejde odmítnout, pouze dvojitým rychlým stiskem, tedy zdvihnutím a zavěšením. Zvuk při telefonování přes SE T68i hodnotila druhá strana jako srozumitelný, ovšem zvukově nekvalitní, „plechový“. Se Siemensem S55 byl zvuk podstatně lepší. U obou mobilů se muselo připojení iniciovat stiskem tlačítka na sluchátku, sluchátko se nepřipojilo automaticky po zapnutí. Nošení sluchátka je pohodlné, nepříliš pohodlné je ovšem jeho ovládání – stisk tlačítek je opravdu tuhý.

Hodnocení

Gn 6110 je výborné řešení pro lidi, kteří denně hodně volají z mobilu i z pevné linky – v jednom přístroji dostanete dvě sluchátka, pro pevnou i pro mobil. Je třeba poznamenat, že také za cenu dvou "normálních" kvalitních sluchátek. Design základny je velmi decentní, sluchátko na uchu už působí méně decentně. Spojení základna – sluchátko se osvědčilo, telefonování na pevnou linku se stává (nebezpečně) příjemnou záležitostí. Přístroj dobře poslouží i jako samostatný headset k mobilu. Velmi oceňujeme technologii „DuoLink“. S přístrojem na uchu můžete volně proplouvat kancelářemi, pokud totiž nenajde základnu, připojí se automaticky na váš mobil.