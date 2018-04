Bluetooth headset i pro starší telefony

Bezdrátové handsfree pomalu přestává být luxusní specialitou pro pár vyvolených s nejmodernějšími telefony a stává se jednou z variant telefonování bez použití rukou. Nesporná výhoda, pramenící z komunikace mezi telefonem a sluchátkem bez kabelů, je nyní dostupná i majitelům starších telefonů. Handsfree sada M1500 od firmy Plantronics se totiž skládá nejen ze sluchátka s podporou bluetooth, ale patří k ní navíc modul podporující stejnou technologii, který snadno připojíte ke svému mobilu. Potřebujete jediné - výstup na sluchátka v podobě jacka, jako mají například Motoroly, Samsungy a mnohé další telefony.

Firma Plantronics svůj první bluetooth headset s označením M1000 představila již před rokem, dnes však přichází s vylepšenou verzí tohoto bezdrátového sluchátka. Kromě části, kterou si přikládáte k uchu, je součástí balení také malá krabička, která se pomocí krátkého kabelu s jackem připevní k mobilnímu telefonu. Narozdíl od různých bluetooth modulů, nabízených výrobci mobilních telefonů, je tento adaptér použitelný se všemi telefony, které mají výstup na sluchátka v podobě jacka. Ovšem je zde jistá nevýhoda oproti specializovaným bluetooth adaptérům. Tento totiž pracuje pouze jako prostředník při přenosu hlasu mezi telefonem a sluchátkem, nemůžete ho tedy použít ke spojení s počítačem nebo jiným zařízením.

Samotné sluchátko váží necelých 28 gramů, adaptér k telefonu je ještě o polovinu lehčí, velký sotva jako krabička sirek. Zařízení vám na jedno nabití baterií zajistí až tři hodiny hovorového času, jinak vydrží až 72 hodin zapnuté v pohotovostním stavu. Nabíjení trvá necelou hodinu. Plantronics M1500 využívá bluetooth verze 1.1, tedy zatím nejnovější standard. Komunikaci mezi oběma částmi není nutné nijak nastavovat, sami se najdou a spojí, pokud se nacházejí do vzdálenosti deseti metrů. Sluchátko podporuje hlasové vytáčení, k tomu účelu slouží tlačítko na vnější straně u ucha. Mikrofon je umístěn na tyčce, vybíhající z těla sluchátka. To si k uchu připevňujete za pomocí malého klipu, který díky pérku pevně přitiskne sluchátko k vaší hlavě.

Do prodeje by se Plantronics M1500 měl dostat ještě v první polovině roku 2002, nejprve ve Spojených státech, Evropa by měla záhy následovat. Cenu zatím výrobce tají, ale slibuje, že jí i s přesným datem zahájení prodeje prozradí na hanoverském CeBITu. Již příští týden tedy budeme mít jasno v tom, za kolik budeme moci náš mobilní telefon odpoutat od drátů.