Bluetooth handsfree do auta na našem trhu! (recenze)

Redakce otestovala pevnou instalační autosadu, která jako první u nás používá pro propojení telefonu s externím reproduktorem a mikrofonem technologii Bluetooth, tj. telefon je se sadou propojen bezdrátově. Před nedávnem jsme vás o existenci takové autosady informovali, dnes přinášíme její recenzi.

Handsfree má dvě hlavní výhody:

1. telefon není třeba při každém nastoupení do auta nasazovat do držáku, sada samozřejmě ani žádný držák nemá,

2. pokud si tuto sadu koupíte, už nikdy nebudete muset s novým telefonem kupovat do auta nové handsfree, každý další telefon, který si v obchodech vyberete, musí být ovšem vybaven funkcí Bluetooth.

Instalace

Výrobce dodává s přístrojem podrobný manuál, mezi všemi jeho jazykovými mutacemi nebyla čeština, česká varianta návodu se však připravuje a bude se se sadou prodávat.

Popišme nejprve jednotlivé součásti sady. „Mozek“ handsfree je umístěn v černé umělohmotné krabičce (přiléhavě nazývané blackbox), do ní se zapojuje několikažilový konektor, jím je do blackboxu přiváděno třemi tenkými vodiči napájení (černý, červený, žlutý). Poslední tenký vodič má fialovou barvu a zapojuje se do autorádia do vstupu MUTE - jak asi tušíte, tento kablík má na starosti zeslabování rádia při příchozím hovoru. Naopak z blackboxu jsou konektorem vyvedeny kabely pro externí reproduktor, mikrofon a dálkové ovládání (jedná se tedy o kabelové dálkové ovládání). Při propojování jednotlivých součástí sady se nemůžete splést, konektory jsou navrženy tak, aby do sebe zapadly jen ty, které k sobě skutečně patří. Konektory mají navíc pojistky zabraňující jejich rozpojení. Nejbytelnější konektor, který odvádí svazek všech kabelů do blackboxu, má také nejbytelnější pojistku. Při jeho zapojování vychylte páčku pojistky do krajní polohy, tj. do polohy vodorovné s plochou konektoru. Pak lze konektor do blackboxu snadno zasunout, poté posuňte páčku co nejblíže přívodnímu kabelu, v této poloze se zablokuje. Propojení je skutečně pevné a spolehlivé.

Dříve, než budete spojovat, propojovat a zapojovat, je třeba upevnit jednotlivé součásti do kabiny auta. Blackbox se upevňuje šrouby, krabičku ukryjte do místa, kde bude ukryta před dosahem očí (není moc hezká...) a také před dosahem řidičových nohou. My jsme blackbox při naší pokusné instalaci umístili na desku pod volant, vy se nemusíte bát schovat ji na ještě méně viditelné místo. Je to další výhoda Bluetooth spojení - v kabině nepřibude žádný vkusný umělohmotný doplněk.

Dalším krokem je připojení blacboxu k rozvodné skříni auta. Vedou do ní celkem tři vodiče, v návodu jsou uvedena čísla vstupů, do nichž se zapojují. Proč jsou tři? Handsfree funguje i v první poloze startovacího klíčku. (Obdobně jsou zapojena některá autorádia.)

Nyní je třeba do kabiny umístit mikrofon, výrobce navrhuje tři možné polohy - na horní ploše palubní desky, na zrcátku a na vzpěře střechy mezi levým a přední oknem. My jsme zvolili poslední polohu, mikrofon zde byl totiž nejblíž řidiči a měl největší sklon - výrobce uvádí, že mikrofon nejlépe snímá prostor před svým zaobleným ukončením, my jsme učinili tutéž zkušenost. Tělo mikrofonu se přilepí na drobnou kovovou destičku, která je k podkladu přišroubována.

Pokud vlastníte autorádio, které má audio vstup (označen aux nebo telephone), externí reproduktor nemusíte instalovat vůbec. Kabel určený pro připojení k reproduktoru zapojte do tohoto vstupu, reproduktory autorádia pak budou fungovat také jako reproduktory handsfree. My jsme sadu testovali s originálním reproduktorem. Lze jej upevnit hned několika způsoby. Reproduktor má jednak polohovatelný závěsný držák podobný tomu, který je na propisovací tužce (toto upevnění je zobrazeno na první fotografii), jednak je součástí sady přídavný držák, který našroubujete na zvolené místo a do něj reproduktor zasadíte. Reproduktor lze do držáku zasadit jeho delší stranou (tak je tomu na druhé fotografii) i jeho kratší stranou. Umístěte reproduktor v dostatečné vzdálenosti od mikrofonu, zabráníte tím vzniku zpětné vazby (ta by při maximálním zesílení reproduktoru mohla snadno nastat).

Dálkové ovládání je nadmíru důležitou součástí handsfree. Umístěte ho tak, aby bylo opravdu při ruce, jeho prostřednictvím se přijímá a zavěšuje hovor (menší tlačítko), zeslabuje a zesiluje hlasitost reproduktoru (větší tlačítko). Zelená kontrolka indikuje aktuální stav handsfree. Sám ovladač má na spodní straně samolepicí plochu. Po důkladném představení sady popišme a zhodnoťme, jakým způsobem handsfree pracuje a jak se ovládá.

Funkčnost

Nejprve je třeba telefon se sadou „spárovat“, tj. nechat mobil, aby Bluetooth zařízení našel a identifikoval. V menu telefonu zvolte Bluetooth > Najít zařízení. Sada se hlásí jako „Vianect blue ver. 1.0“. Poté po vás bude telefon chtít bezpečnostní kód. Ten ověřuje, že jste vyladili právě to svoje Bluetooth zařízení, a ne třeba Bluetooth bondovku vašeho souseda. A zde jsme objevili jeden zásadní nedostatek, na vině však nebyl přístroj, ale manuál. V něm je totiž uvedeno, že tento kód je 3572 (na telefonní klávesnici odpovídají číslice písmenům ELSA). Po zadání kódu však telefon neustále hlásil „Párování neúspěšné“. Nakonec jsme udělali pokus a vložili tradiční „tovární kód“ 0000. A vida, párování vmžiku proběhlo úspěšně.

Mobil nastavený na Bluetooth spojení může pracovat v několika provozních režimech. Režim Vypnuto znamená, že Bluetooth není aktivní; režim Zapnuto nastaví telefon na neustálý příjem signálu z Bluetooth zařízení, telefon je tak neustále připraven s tímto zařízením spolupracovat; režim Automaticky připojuje telefon na Bluetooth, pokud se hlásí příchozí hovor. Poslední ze jmenovaných provozních režimů je nejúspornější, telefon zapojuje potřebné obvody, pouze když je to potřeba. Tyto obvody však nespotřebovávají příliš velké množství elektřiny, úspora proto není nijak markantní. Režimy provozu Bluetooth spojení se odrážejí na způsobu obsluhy handsfree sady. Podívejme se jak.

Příchozí hovor

Úspěšně jsme spárovali handsfree s telefonem, telefon je nastaven na režim provozu Zapnuto a zelená kontrolka na dálkovém ovládání handfree svítí, což znamená, že autosada je zapojena. Příchozí hovor se samozřejmě hlásí zvoněním telefonu, ale také signálním tónem z reproduktoru handsfree. Proto můžete mít zvonění na mobilu úplně vypnuto. Hovor aktivujete stisknutím menšího tlačítka. Handsfree reaguje s určitým zpožděním - během něj se automaticky ztlumí rádio. V tuto chvíli zelená kontrolka na ovládání krátkou dobu poblikává velmi rychle, handsfree tím oznamuje, že připravuje spojení s telefonem. Rychlé blikání se záhy zpomalí - hovor je spojen. Úroveň hlasitosti reproduktoru nastavte pomocí většího oválného tlačítka, jím se nastavuje také hlasitost signálního tónu, který ohlašuje příchozí hovor. Hovor ukončíte opětným stiskem přijímacího tlačítka.

Hovor lze přijmout také jiným způsobem. Pokud váš mobil neleží zrovna v tašce na zadním sedadle (což je u tohoto typu handsfree možné), lze hovor přijmout standardně prostřednictvím klávesnice. Má to jedinou výhodu: zjistíte-li, že tento rozhovor “mohou slyšet“ i vaši spolujezdci, stiskem tlačítka pro příjem přepojíte hovor do handsfree. Zde si dejte pozor: tlačítko stiskněte důkladně a chvíli vyčkejte (handsfree ztlumuje rádio, přepojování oznamuje rychlým blikáním kontrolky). Pokud budete netrpěliví a tlačítko opětovně stisknete, hovor se nepřepojí nazpět do telefonu, ale úplně se přeruší.

Odchozí hovor

Odchozí hovor lze uskutečnit opět dvěma způsoby. Nejprve tedy tradičně: vytočte telefonní číslo běžným způsobem, poté na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko pro příjem. Hovor bude pokračovat prostřednictvím handsfree, ukončí se opět tlačítkem pro příjem. Druhý způsob je mnohem pohodlnější a při jízdě bezpečnější. Mobil ovšem musí podporovat hlasové vytáčení a provozní režim Bluetooth musí být nastaven na Zapnuto. Jak jsme již řekli, znamená to vyšší spotřebu energie. Za takového stavu je vytáčení velmi jednoduché: stisknete tlačítko pro příjem, handsfree se spojí s telefonem a vy vyslovíte jméno volaného. Z reproduktoru uslyšíte, jak telefon opakuje vámi požadovaný „zvukový vzorek“, tedy účastnické číslo, a hovor se spojí. Ukončuje se nám již známým způsobem.

Celkový dojem

Zařízení Vianect blue Handsfree patří mezi komfortnější příslušenství, pravděpodobně jej budeme nacházet především ve vozech vyšší cenové kategorie. Odpovídá tomu i kvalita přístroje. Instalace byla snadná, propojení kabelů je spolehlivé. Zařízení se podařilo spárovat se dvěma typy telefonu Ericsson a dvěma typy telefonu Nokia. Zvuk z reproduktoru je jasný a čistý, jeho hlasitost dostatečná (ukřičí i hluk ulice v dopravní špičce). Mikrofon disponuje dostatečnou citlivostí, řidič se k němu nemusí naklánět ani se mu jinak přizpůsobovat - mikrofon snímá prostor v dostatečně širokém úhlu. Dálkové ovládání je pohodlné - tlačítka jsou široká, řidič se při příjmu hovoru nemusí na ovládání dívat; dioda umožňuje jedním pohledem zkontrolovat stav zařízení. Tlačítka by mohla být citlivější, používáním se ale jistě ochodí a „změknou“. Jako důvtipné se nám jeví funkce, která umožňuje používat hlasité vytáčení, a funkce přepínání hovoru z telefonu do handsfree. Jisté výhrady máme k návodu, který je k sadě připojen: chybí česká mutace textu, kód pro rozpoznání zařízení byl uveden chybně, chybí schéma zapojení přístroje. Sám výrobek je však perfektní, můžeme ho doporučit.

Autosadu vyrobila německá společnost Elsa, u nás ji distribuuje firma Hama. Maloobchodní cena nebyla přesně stanovena, neměla by však překročit 11 000 Kč.