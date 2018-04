Bluetooth handsfree a FM vysílač - recenze navigace Nokia 500

Nokia není ve světě GPS navigací žádným nováčkem. Na pultech obchodníků najdeme velké množství telefonů tohoto výrobce s vestavěným GPS modulem. Dokonce ani mezi jednoúčelovými zařízeními není dnes testovaný model prvním od finského výrobce mobilů. Do tohoto segmentu vstoupila Nokia již na konci roku 2006 se svou navigací Nokia 330, která se však na našem trhu neprodávala.

Nokia 500 nabídne oproti svému předchůdci širokoúhlý displej, který slouží nejen pro navigaci, zařízení totiž zvládne také prohlížení fotografií a přehrávání filmů. Nechybí ani vestavěný MP3 přehrávač, který je možné, stejně jako hlasovou navigaci, naladit díky vestavěnému FM vysílači na autorádiu.

Kapitoly recenze

Stručná charakteristika:

Navigace Nokia 500 nabídne širokoúhlý displej, nechybí FM vysílač, ani možnost přehrávání videa či MP3 souborů.

Nokia 500 je také plnohodnotné handsfree. Díky podpoře bezdrátového spojení Bluetooth umožní po spárování s mobilním telefonem pohodlné a především bezpečné telefonování za volantem.

Konstrukce a design - šedá myška

Navigace Nokia 500 má rozměry 122 × 87 × 23 mm. Nejde tak o žádného kolibříka a v kapse ji schováte jen těžko. Při přenášení ale jistě oceníte látkové pouzdro, které zamezí mechanickému poškození v době, kdy navigaci nepoužíváte. K miniaturním navigacím neřadí tuto novinku ani hmotnost 226 g, která je však vzhledem k rozměrům zcela akceptovatelná. Výhodou větších rozměrů je však větší a přehlednější displej a v neposlední řadě také snadnější ovládání.

Design přístroje je možná až příliš strohý, navigace za 10 tisíc by si dle mého názoru zasloužila elegantnější kabátek. Dílenské zpracovaní je ovšem na velmi dobré úrovni, v tomto ohledu není co vytknout. Přední strana obsahuje velký rozměrný displej ohraničený tmavě šedým plastovým rámečkem, který je obklopen stříbrným proužkem a vsazen do černého těla přístroje.

Na horní hraně uprostřed najdeme tlačítko pro uvedení zařízení do provozu, kolem něj pak konektory pro připojení sluchátek a antény. Všechny konektory jsou netradičně překryty plastovými krytkami, což na jednu stranu vytváří čistší vzhled celého zařízení, na straně druhé je to však poměrně nepraktické. Pod displejem je umístěna další trojice tlačítek, která slouží pro rychlý přístup do menu a regulaci hlasitosti. Na pravém boku nechybí slot pro paměťovou kartu formátu SD, na spodní hraně si své místo našel miniUSB konektor pro připojení nabíječky. Na zadní straně je pak nezbytný reproduktor.

Ovládání a displej - samozřejmě širokoúhle

Ovládání navigace je velmi snadné, a to především díky použití širokoúhlého dotykového displeje a tlačítka pod ním, které slouží k jednoduchému přístupu do menu. Displej má úhlopříčku 4,3 palce, poměr stran 16:9 a rozlišení 480 x 272 pixelů. Je aktivní, typu TFT, nabízí antireflexní úpravu, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 94 x 54 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce minimálně na 2 hodiny provozu. Během testu jsme tuto hodnotu i překročili, v základním balení nechybí samozřejmě ani CL nabíječka, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Nokia spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Po připojení k počítači se zobrazí jako další pevný disk, a tak můžete libovolně využívat volnou paměť SD karty.

Navigace a mapové podklady - Navteq

Nokia se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq, kterého na konci minulého roku koupila. U nás byly jeho mapy vždy méně podrobné, než u konkurenčního Tele Atlasu. Od září loňského roku však došlo k výraznému zlepšení. Velká aktualizace map zahrnuje nejen lepší pokrytí celé České republiky, ale také Slovensko nebo Maďarsko.

Mapové podklady jsou umístěny na SD kartě, kterou stačí jednoduše vložit do slotu v navigaci. Nokia 500 je dodávána s mapovými podklady pro celou Evropu, dokoupení mapových podkladů se tedy vyhnete. Zálohu map dostanete navíc na DVD v základním balení.

Připevnit a najít cíl - bez křížáku ani ránu

Držák do automobilu, který najdeme v základním balení, je téměř námětem na samostatný článek. Na jedné straně můžeme psát chválu o jeho povedeném designu, který nepokazí interiér žádného z automobilů, na straně druhé má však také své stinné stránky.

Už samotná kompletace držáku vyžaduje netradičně použití křížového šroubováku. Při prvním vybalení z krabice bychom to ještě akceptovali, šroubovák však budete potřebovat pokaždé, když budete chtít navigaci natočit ve svislém směru. Navigace samotná je v držáku uchycena čtyřmi západkami na spodní straně a na bocích. Na předním skle drží pomocí klasické přísavky, která nabídne pevné uchycení, a tak ani při větších nerovnostech se zařízení nepohne. Držáku nechybí ani aretace přísavky.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Nokia několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, PSČ, město, ulice nebo číslo popisné. Menu pro zadávání přesné adresy se poměrně liší od jiných navigací, podobné je jako u Navigonů. Hlavním rozdílem je to, že všechny položky jsou hned na jedné stránce a tak vyplníte jen ty, které znáte.

Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle, dvě tlačítka jsou pak vyhrazena pro navigaci domů a do práce. Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání adresy v seznamu kontaktů, který je možné synchronizovat s mobilním telefonem. Samozřejmě nechybí ani databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Co jsem však u Nokie postrádal, byla možnost navigace na přesné zeměpisné souřadnice.

Vyjíždíme a Nokia naviguje

Po nalezení cíle stačí jen klepnout na tlačítko, zařízení vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet je rychlý, s nalezením satelitů jsme díky osvědčenému čipu SiRF StarIII problémy takřka neměli. V nastavení je možné vybrat ze dvou různých pohledů na mapu. Nejpřirozenější je určitě 3D pohled, další možností je půdorysný pohled 2D. U navigace je možné nastavit také směr pohledu a to buď trasou, nebo severem nahoru.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky, ale také dálnice. Na mapě nechybí ani body zájmu. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí modrou barvou. Na displeji se zobrazuje také mnoho dalších informací, které se týkají samotné navigace a vaší jízdy. Displej zobrazuje aktuální silnici, po které se pohybujete a také tu, na kterou odbočíte. V levém horním rohu je pak vidět symbol informující o nejbližším manévru. Navigace zobrazuje také aktuální rychlost, vzdálenost a čas do cíle a také průměrnou rychlost.

Hlasová navigace u Nokie 500 však bohužel nepatří mezi nejlepší, se kterými jsme se prozatím setkali. Ženský hlas je na první poslech méně přirozený, ale především slovosled je na velmi špatné úrovni. Často se tak setkáte s příkazy jako "pokračujte čtyři kilometrů," nebo "odbočte za šest kilometry." Hlasová navigace je možná v mnoha různých jazycích, stejně tak i menu přístroje.

Podpora Bluetooth - handsfree už nepotřebujete

Praktickou funkcí navigace Nokia 500 je podpora bezdrátového přenosu Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které by vás samo o sobě přišlo na nemalé peníze. Vše je navíc integrováno v těle jednoho přístroje.

Aplikace pro ovládání telefonních funkcí je velmi propracovaná, výhodou je také snadné ovládání. Navigace zvládá nejen běžné telefonní hovory, možné je také používat adresář z telefonu, nebo zvolit vyzváněcí melodii přímo v navigaci. Příchozí hovor lze jednoduše přijmout na displeji navigace, během hovoru dojde samozřejmě ke ztlumení navigačních povelů. Mikrofon je pak logicky umístěný na levé straně přístroje.

Další funkce - MP3, video a FM vysílač

Nokia 500 není jen navigace a handsfree, spojuje v sobě i další více či méně praktická zařízení. Nechybí MP3 přehrávač, který nabídne jednoduché ovládání a možnost poslechu i během navigace. Hudební soubory stačí umístit na paměťovou kartu. Zvuk z malého reproduktoru nijak neoslní, pro kvalitnější poslech je nutné využít jinou možnost pro přenos zvuku.