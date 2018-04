Bluetooth hands-free do vašeho auta

Řidiči už pomalu začínají přicházet na výhody telefonování s využitím hands-free sad. Porozhlédneme-li se například po okolo projíždějících vozidlech, tak stále sice najdeme dost neukázněnců volajících bez jakéhokoliv příslušenství, ale jejich počet klesá. Mnoho jich totiž přechází na bondovky a poslední dobou i na podstatně komfortnější autosady. Proti pevné instalaci ale stále hovoří několik zásadních nevýhod. Originální hands-free jsou nekompatibilní vzájemně mezi jednotlivými výrobci, přičemž stejné příslušenství zpravidla nemůžete použít ani mezi různými modely jedné značky. To je jeden z hlavních důvodů, proč se stále větší naděje vkládají do technologie Bluetooth. Standardizované bezdrátové rozhraní totiž přinese nejen rychlý datový přenos, ale také vyřeší problémy s přechody z jednoho mobilu na druhý.

Parrot

Myšlenku autosady založené na technologii Bluetooth jako vůbec první zrealizovala francouzská firma Parrot, která na letošním CeBitu představila funkční produkt CK3000. Vývoj tohoto produktu byl úspěšně dotažen až do samého konce a nebýt jazykových bariér, setkali bychom se s ním i na našem trhu. Celý problém je totiž v samotné koncepci zařízení, založené na ryze hlasovém ovládání. K jeho obsluze totiž nenajdete žádná tlačítka na přístrojové desce, ani vám v menu mobilu nepřibude nová položka. Zařízení má stále zapnutý mikrofon a „odposlouchává“, co v kabině říkáte. Ve chvíli, kdy zaregistruje známý povel, automaticky ho provede. Nahrazuje tedy vašeho tichého telefonního sluhu. Slovem ovládáte vytáčení, vyzvednutí hovoru i ukončení spojení, a naopak ve chvíli, kdy vám volá známé telefonní číslo, hands-free sada vám automaticky přehraje jméno dotyčného ze seznamu. Aby to vůbec mohlo fungovat, má sada vestavěnou paměť na 500 telefonních čísel, k nimž musíte nahrát patřičné povely. Při každém otočení startéru se vám v autě nejen zapne například rádio, ale hands-free sada také automaticky naváže spojení s mobilem a synchronizuje svůj telefonní seznam. Pokud si od své poslední jízdy zaznamenáte nový kontakt, CK3000 vás automaticky požádá o nahrání zvukového záznamu. Tuto nabídku samozřejmě můžete také odmítnout, například ve chvíli, kdy opravdu spěcháte.

Nokia

Trochu odlišnou koncepci nabízí nedávno představený Wireless Car kit od Nokie. Základní myšlenka, tedy spojení mobilu s autem bez nepraktických držáků, zůstala stejná, ale výrazně se liší samotná logika ovládání. Nejdůležitější operace, tedy zvednutí nebo uskutečnění volání, výrobce svěřil zvláštnímu tlačítku, kterým také můžete měnit hlasitost hovoru. Ve chvíli, kdy chcete s někým hovořit, stisknete tento ovládací prvek a teprve poté vyřknete jméno dotyčného. Musíte mít k němu pochopitelně přiřazený hlasový záznam.

Druhý poměrně zásadní rozdíl je právě v paměti na slovní povely. Zatímco Parrot disponuje vlastní úložnou kapacitou, což se zdá být ve většině případů výhodnější, Nokia používá přímo paměť mobilů. Nemusíte sice pak řešit problémy s dvojím nahráváním hlasových příkazů, ale většina mobilních telefonů nabídne pouze pozice pro řádově desítky záznamů. Navíc se nabízí otázka, jak je to u Nokie s kompatibilitou s ostatními značkami. Sada sice s konkurenčními telefony spojení naváže, ovšem není jisté, zda-li z nich také dokáže zavolat. Dobrým příkladem mohou být například bezdrátové telefony standardu DECT, kde principiálně jsou standardy shodné, ovšem sluchátko jedné základnové stanice ani zdaleka nevyužije všech možností konkurenčního produktu.

Obě hands-free sady samozřejmě nabízejí plně duplexní přenos hovoru, dokáží ztišit autorádio a výrobce počítá s jejich zapnutím ve chvíli, kdy otočíte startérem. Dá se sice předpokládat, že své řešení dokáže především kvůli síle značky prosadit Nokia, ovšem z čistě technického pojetí je uživatelsky zajímavější produkt Parrotu.