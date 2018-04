Bluetooth do autozapalovače

Francouzská společnost Parrot vyrábí Bluetooth periferie, v jejích dílnách vznikla asi nejlepší Bluetooth autosada na našem trhu - Parrot CK3000. V redakci, ale hlavně na cestách jsme testovali její další výrobek: přenosnou Bluetooth autosadu DriveBlue.

Hlavní výhoda tohoto přístroje je zřejmá: je to přenosná autosada, která se zapojuje do autozapalovače, z něj se napájí. Design přístroje je zajímavý, jehlanovitá "hlava" zařízení je zalomena tak, aby při zasunutí přístroje do autozapalovače byla vždy nakloněna směrem k řidiči. Tlačítka pro ovládání základních funkcí jsou dost velká, mezi nimi je typická modrá kontrolka indikující stav spojení.

Instalace



Je snadná a rychlá. Po zasunutí do autozapalovače je přístroj připraven ke spárování. To proběhlo hladce, přistroj jsme testovali s Nokií 6310i. Mimochodem výrobce proklamuje kompatibilitu se všemi mobily vybavenými Bluetooth kromě Nokie 7650. Zařízení se hlásí jako DriveBlue v3.00, při opětovném spojování přístrojů stačí v seznamu přiřazených přístroju zvolit Spojit.

Slyším Vás. Ale Vy mě ne…

Autosadu jsme používali při jízdě ve městě i na dálnicích. Hlasitost reproduktoru bychom označili za střední, dobře jsme slyšeli ve městě i za rychlé jízdy (konkrétně ve 140 km/h na "déjedničce"). Zvuk nám místy nepřipadal moc věrný, občas připomínal zvuk starých telefonních reproduktorových vložek. Nicméně: kvalita reproduktoru je uspokojující.

Mikrofon se ovšem moc nevyznamenal. Jeho citlivost nelze hardwarově nijak zvýšit a ta originální je prostě nedostatečná. I když jedete ve městě a na neutrál, neslyší vás protistrana příliš dobře. Je to snad vinou zvukového procesoru, který ztlumuje vnější ruchy a ozvěnu?

Funkce

Automatické přijmutí hovoru, vytáčení posledního volaného čísla i hlasové vytáčení fungují dobře, ovšem špatný mikrofon znehodnocuje především poslední funkci. V autě prostě musíte jméno účastníka "zahulákat jak na lesy".

Do všech aut?

Na začátku jsme pochválili design - například v testovací Octávii nečinila instalace autosady nejmenší problém. Jak je to ovšem v autech, které mají autozapalovač umístěný na desce vedle popelníku? Usuďte sami z fotek převzatých ze stránky výrobce: nebude přístroj vadit při řazení?

DriveBlue od Parrotu je zajímavým designérským počinem, autosadu využijete, pokud často střídáte auta. A mohla by se také hodit do firmy, jejíž zaměstnanci mají mobily s Bluetooth - je možné si ji prostě půjčit jen na víkend. Ovšem za předpokladu, že na sebe kolegové často křičí… DriveBlue zakoupíte v Bluetooth-shopu za 6 636 Kč včetně DPH. To je vzhledem k cenám pevných autosad a k nepříliš kvalitnímu mikrofonu mnoho.

Aktualizace 13. 11. 2003

K dispozici je DriveBlue s novým firmwarem, který podporuje full-duplexní přenos hlasu. Snížila se také ceny přístroje.