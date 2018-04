Bluetooth aneb zapomeňte na infraporty

Infračervený port sice už patří mezi technologické přežitky, stále je ale hojně využíván zejména u mobilních telefonů a kapesních počítačů. Proč ale používat ke spojení s PDA infraport, má-li Váš mobilní telefon Bluetooth rozhraní? Na trhu už poměrně dost Bluetooth adaptérů je (a jejich počet se samozřejmě neustále zvyšuje), my se dnes podíváme na dvě CF karty typu I s integrovaným Bluetooth komunikačním rozhraním.



Firma ANYCOM je známá hlavně jako výrobce PCMCIA modemů a síťových karet, nabízí však i Bluetooth adaptéry v několika provedeních. Pro majitele kapesních počítačů se slotem pro karty typu Compact Flash nabízí ANYCOM za cca 200 USD (prodává ho například MobilePlanet) Bluetooth Compact Flash Card CF-2000 umožňující komunikaci s dalším zařízením vybaveným Bluetooth rozhraním. Dosah bezdrátové komunikace u karty je v ideálním případě cca 10 metrů, většinou to ale bývá výrazně méně. Součástí balení je i PCMCIA adaptér umožňující používat CF-2000 i v PCMCIA kompatibilním slotu (například na notebooku), samotný adaptér je vybaven pamětí flash pro případný upgrade firmware. Dodávaný software je určen pro Windows 95/98/ME/NT/2000, Pocket PC a Pocket PC 2002, jiné operační systémy nejsou oficiálně podporovány.



O něco levnější než Bluetooth CF karta od ANYCOMu je obdobný adaptér firmy SOCKET. Stojí zhruba 170 USD a koupit ho můžete opět například na MobilePlanet. SOCKET Bluetooth Card má stejný komunikační dosah jako výše popsaná CF karta, narozdíl od ní ale nemá tak velkou anténu a při zasunutí do CF slotu tak nehrozí její případné poškození. Karta je primárně určena pro kapesní počítače Pocket PC, Pocket PC 2002, HPC 2000 a všeobecně i další PDA s Windows CE, na celý kit je poskytována tříletá záruka. V aktivním stavu má karta spotřebu 75 mAh, napájení pochopitelně zajišťuje samotné PDA respektive CF slot.



Bluetooth adaptéry jsou k dispozici nejen ve formě Compact Flash karty, ale například i jako SD karta (například od Toshiby), zatím ale jen velmi málo výrobců nabízí softwarovou podporu pro Bluetooth i pro Palm OS. Bluetooth adaptéry jsou navíc zatím všeobecně dost drahé, to by se ale mělo doufejme už v blízké budoucnosti změnit, a pokud se Bluetooth prosadí alespoň stejnou měrou jako kdysi infraport, bude to jen a jen dobře.

Luboš Němec