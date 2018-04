Motorola poslední dobou sází na bezdrátovou technologii Bluetooth, proto v modelech od tohoto výrobce už pomalu nenalezneme infračervený port. Bluetooth ale stále není tak levný, aby jej výrobce dával do každého modelu, respektive v některých modelech ani být nemůže, protože jinak by přímo konkurovaly modelům dražším. Bluetooth tak slouží také jako prvek nadstandardní výbavy. V současné době dává Motorola Bluetooth čip do modelů V500, V600 a telefonů pro sítě 3G. Za nedlouho pak budou následovat modely V80 a A630 a chytré telefony s operačním systémem od Microsoftu.

Bluetooth adaptér pro Motoroly V300, T720 a V60

S pomocí nového adaptéru ale nepřijdou zkrátka ani majitelé starších modelů, či současných Motorol, které Bluetooth čipem vybaveny nejsou. Konkrétně se to týká nám dobře známých modelů V60, T720 (T720i, T722i) a V300. Přídavný Bluetooth adaptér lze použít i na další telefony výrobce vybavené konektorem CEBus, nejčastěji CDMA modely (V120). Naopak s nejnižšími modely výrobce, které CEBus konektor nemají, tento adaptér použít nelze. Týká se to modelů C250, C350, C450, C550, nebo V150.

Nový Bluetooth adaptér zvyšuje užitek z nabízených funkcí, nejen u nové V300, ale i u starších modelů T720 a V60.

Přídavný Bluetooth adaptér začne Motorola nabízet od poloviny roku jako příslušenství. Cena zatím nebyla stanovena, prý by však měla být velmi zajímavá. V této chvíli neznáme ani rozměry a hmotnost adaptéru, naopak jsou k dispozici první obrázky adaptéru. Adaptér se jednodušše zasune do spodního konektoru, dále je ale nutné zasunout ještě mini jack do konektoru pro HF. Proč tomu tak je, v této chvíli nevíme. Možná z důvodů přenosu zvuku pro Bluetooth HF sadu.

Jakmile budeme znát další podrobnosti o novém Bluetooth adaptéru pro telefony Motorola, budeme vás okamžitě informovat.