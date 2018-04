Bluespoon: desetigramové handsfree s nejčistším zvukem

O tom, že je handsfree určené k telefonování bez použití rukou, svědčí již jeho název. Existuje však i takové sluchátko, které umožňuje telefonovat bez mikrofonu u vašich úst. K poslouchání, ale i k mluvení vám stačí vaše ucho. Jakkoliv podivně to zní, bluetooth headset od společnosti Nextlink to umí. Navíc je neuvěřitelně lehký - váží pouhých deset gramů, což je méně než polovina oproti dosud uvedeným bezdrátovým sluchátkům od Ericssonu, Motoroly a Nokie.

Uvažujete-li, jak mohl výrobce dosáhnout tak nízké váhy, pomůže vám především pohled na obrázek headsetu, který se nazývá Bluespoon (modrá lžíce). Narozdíl od běžně známých bezdrátových handsfree nejde o klasickou bondovku. Od sluchátka, které svým tvarem skutečně poněkud připomíná lžíci, nevede žádná tyčka s mikrofonem. Ten je totiž ukryt ve stejné části jako reproduktor - přímo v uchu uživatele. Zvuk, který vydávají vaše hlasivky při mluvení, se totiž šíří nejen ven z úst, ale také přímo v lebce. Vibrace zvuku zachycené čelistí se přenášejí přímo až do ucha, kde je mikrofon ukrytý v headsetu přijme.

Výhodou tohoto způsobu přijímání řeči není jen odstranění vnějšího mikrofonu a tedy snížení hmotnosti celého headsetu. Zvuk zachycený z lebky není smíchaný s ruchem okolí, váš hlas se tedy do mikrofonu dostane ničím nerušený. Redukce šumů je tak téměř dokonalá, projíždějící tramvaj ani autobus váš protějšek u telefonu neuslyší. Na druhou stranu však není dobré v době hovoru pít, žvýkat nebo se jinak hlasitě projevovat; nelze totiž rukou prostě přikrýt mikrofon, vše je slyšet velmi dobře, lépe než normálně (a nelze to svést na okolí).

Bluespoon podporuje specifikaci technologie bluetooth ve verzi 1.1. V současnosti to znamená, že je plně kompatibilní s těmito telefony: Ericsson T68, Ericsson T39, Ericsson R520, Ericsson T28 s bluetooth modulem a Nokia 6310. Kromě klasické verze se Bluespoon vyrábí také s klasickým externím mikrofonem, který je umístěný na konci tenkého drátku, vedoucího k ústům uživatele. Váha zařízení se tak zvýší o necelé dva gramy a pochopitelně pak nefunguje systém na odstranění ruchů. Obě varianty by se měly začít prodávat v první čtvrtině roku 2002, v britských on-line obchodech již přijímají předběžné objednávky.

Především z pohledu nízké hmotnosti, která nedosahuje ani deseti gramů, nemá Bluespoon zatím žádnou konkurenci, je totiž podstatně lehčí než headsety od Ericssonu nebo Motoroly. Rozměry zařízení jsou následující: 35 x 22 x 14 mm. Lithium-polymerová baterie s kapacitou 135 mAh zajistí až 7 hodin hovorového času. Podle výrobce je údajně možné mít headset v uchu až tak dlouho nebo i déle, aniž by to člověku vadilo. Mělo by to zajistit ergonomické sluchátko z hmoty, které se ideálně přizpůsobí vašemu uchu. Přesto se nedoporučuje chodit s Bluespoonem i spát, volajícího by mohlo poněkud překvapit chrápání dunící vaší lebkou a přenášené díky nejmodernější technologii až do jeho telefonu.