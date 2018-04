Bluespoon – celý svět v jednom uchu (recenze)

S vynálezem technologie bluetooth dostalo telefonování s handsfree úplně jinou dimenzi. Bezdrátový přenos hlasu pomocí modrého zubu je velmi pohodlný, nikdy se nemusíte rozmotávat se zašněrovaným kabelem. Nikdy nehrozí, že se vám konektor nenadále odpojí z telefonu, a vy tak ztratíte kontakt s volaným, telefon můžete ovládat, aniž se dotknete jeho klávesnice, a dokonce se od mobilu můžete na určitou vzdálenost oddálit. Všechny tyto výhody platí víceméně pro všechna bluetooth sluchátka, o velkém množství z nich jste si mohli přečíst na našich stránkách, ať už se jednalo o originální handsfree od výrobců telefonů (Nokia, Motorola, Siemens) či od jiných firem. Bluespoon je ale úplnou novinkou, plně využívá výhody bezdrátového přenosu, velmi jednoduše se ovládá, ale hlavně je velmi malý a jeho hlavní komponenty jsou cele schovány uvnitř ucha. Zařízení, které má mimochodem překvapivě dobrý dosah, do střední Evropy dováží firma Procontrol.

Když budete poprvé v ruce držet Bluespoon, určitě budete překvapeni, jak takový malý přístroj může zvládnout tolik funkcí. Celé zařízení vzdáleně (hlavně velikostí) připomíná spodní část kávové lžičky - odtud nezvyklý název; někomu může připomínat sponku do vlasů ve tvaru berušky. My jsme měli k dispozici Bluespoon, který měl vrchní část z tmavě modrého plastu, spodní část včetně sluchátka byla černá (k dostání je ještě stříbrno-černá barevná kombinace). Možná vám z fotografií není jasné, jak se toto handsfree dává do ucha a jak se v něm může udržet. Bluespoon se vsazuje do pravého ucha, pokud jste zvyklí poslouchat hovor výhradně levým uchem, máte smůlu; ale zvyknout si telefonovat pravým uchem není zas takový problém, ne? Aplikace sluchátka je následující: malý reproduktor ve tvaru dětského malíčku si zasunete dovnitř ucha, pružinu přidržíte za chrupavkou ušního vchodu (alespoň tak tento ohyb nazval odborný lékař) a celým Bluespoonem otočíte asi o 30 stupňů. Pokud jste postupovali správně, handsfree vám bude v uchu pevně držet i při prudším zatřepání hlavou – jednoduché uchycení, ale důmyslné. Pokud vám bluespoon vypadavá, nevěšte hlavu, stačí trocha cviku: bude držet jako přilepené.

Spárování sluchátka s mobilem je stejné jako u jiných modrozubých zařízení. My jsme jej testovali s novým telefonem Philips Fisio 820 a Nokií 6310i. V menu telefonu si najdete přidat bluetooth zařízení, u Philipsu je v menu přímo položka Příslušenství – Sluchátko Bluetooth. Na Bluespoonu zmáčknete dvě maskovaná tlačítka na vrchu přístroje (jiná tam nejsou) a přidržíte je po dobu sedmi sekund. Pod tlačítky začne střídavě blikat modrá a červená dioda. Na telefonu dáte vyhledat nové zařízení, když jej najdete, necháte telefon a sluchátko spárovat. Úspěšné spárování poznáte tak, že obě diody přestanou na handsfree blikat. Od této chvíle můžete již plně využívat výhod komunikace s Bluespoonem, stiskem jednoho tlačítka přijmete hovor, rovněž jedním stiskem tlačítka můžete aktivovat hlasové vytáčení, které ale musí podporovat váš mobilní telefon. Během hovoru můžete zvuk zesilovat či zeslabovat, dokonce můžete přijmout a přepínat druhý hovor na lince. Stiskem obou tlačítek hovor ukončíte.

V Bluespoonu je integrovaná baterie, zařízení se nabíjí v přenosné nabíječce po dobu zhruba jedné hodiny. Na slabou baterii vás upozorní červená dioda blikáním v intervalu dvaceti vteřin, zatímco ve stejném intervalu bliká modrá dioda, pokud je přístroj online. Podle údajů výrobce by Bluespoon handsfree mělo vydržet až 100 hodin v pohotovostním režimu a až šest hodin hovoru. Po dobu našeho testu jsme jej museli nechat nabít zhruba po třech dnech.

Pokud vás zajímají přesné technické údaje: Bluespoon váží pouhých deset gramů a jeho rozměry jsou 35 x 22 x 14 mm. Velice překvapivá byla vzdálenost, na kterou jsme se mohli oddálit od telefonu. Spojení mezi Bluespoonem a mobilem bylo ve volném prostoru kvalitní i při vzdálenosti 16 metrů a ještě na 18 metrů bylo celkem obstojně rozumět. Výhodou tohoto přístroje je především jeho utajení – pokud máte delší vlasy, nikdo jej nevidí. (Jen občas blikající dioda vám dodává kouzlo mimozemské bytosti...) Napadá vás, kde by se dal bluespoon využít? Co třeba zkouška u maturity, kdy na vámi předčítané otázky někdo okamžitě šeptá odpovědi do ouška, ale nikdo u vás nenajde mobil, protože jej máte v saku na věšáku? Tím vás samozřejmě nechci k podvádění navádět, ale možnosti tu jsou…

Za zapůjčení handsfree Bluespoon děkujeme firmě Procontrol, pořídit si jej můžete v Bluetooth-shopu za 9480 korun.