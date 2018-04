Bluejacking podruhé - blíží se jeho praktické využití?

Před časem jste si na stránkách našeho magazínu mohli přečíst článek, který se věnoval novému mobilnímu fenoménu, tzv. Bluejackingu – především však možnostem jeho zneužití k reklamním činnostem. Bluejackingu však lze využít i k věcem poněkud užitečnějším.

Co to vlastně je?

Jedná se o činnost, která využívá jedné z vlastností přístrojů komunikujících prostřednictvím bezdrátové Bluetooth technologie. Tato umožňuje na jakékoli zařízení, které se nachází v zjistitelném režimu (Discoverable), odeslat kteroukoli položku z vašeho adresáře bez toho, aby byla obě zařízení navzájem spárována.

Pokud takhle učiníte, zobrazí některé mobilní telefony na svém displeji jméno a příjmení vizitky (maximálně 32 znaků) a nabídnou její uložení či smazání. Podstata bluejackingu spočívá v tom, že do takto odesílané vizitky nevložíte údaje o skutečné osobě, ale místo jména a příjmení zadáte text samotného vzkazu. Není tedy problémem posílat na modrozubé telefony ve vašem okolí vtipné zprávy.

Nejen hračka?

Této vlastnosti technologie Bluetooth však lze využít také k poněkud užitečnějším činnostem než ke spamování nevinných nakupujících v supermarketech. Pokud však sáhneme po vhodné aplikaci, můžeme využít Bluejackingu i pro vědomé informování zákazníků. Jak na to?

Podle našich informací připravila právě pro seriozní využití této možnosti česká společnost Axima, provozovatel známého portálu Mojelogo.cz, vlastní aplikaci BT Jack. Ta umožňuje odeslat určitou digitální vizitku (lze ji zvolit z adresáře) na všechna mobilní zařízení (tedy mobilní telefony, kapesní počítače či notebooky) v dosahu odesílacího zařízení. Po odeslání vizitky je ID obeslaného zařízení uloženo do seznamu, aby mu již nebyla vizitka odesílána. Aplikace je určena pouze pro mobilní telefony s operačním systémem Series 60 a byla testována na Nokii 7650, 3650 i herní Nokii N-gage.

Aplikace BT Jack byla vyvinuta se zajímavým záměrem: představte si třeba cestovní kancelář, kam chodí spousta lidi. Mnozí z nich si chtějí odnést nějaký kontakt, aby mohli později objednat vybraný zájezd. Běžné papírové vizitky lide ztrácejí, ale kontakty v mobilu ne. Kontakt v mobilu je totiž užitečná věc. Takovému zákazníkovi stačí, aby v kanceláři cestovky na chvíli aktivoval Bluetooth a potřebný kontakt mu během pár vteřin přijde, aniž by musel zákazník vyvíjet jakoukoliv aktivitu.

Podle sdělení společnosti Axima již tuto aplikaci používají dvě brněnské cestovní kanceláře a jedna pizzerie a jejich ohlasy byly vyhodnoceny jako jednoznačně kladné. Zákaznící jsou touto "novinkou" podle průzkumů mile překvapeni.

Jak v praxi?

Rozhodli jsme se oslovit několik náhodně vybraných obchodníků z našeho okolí a zeptat se na jejich názor na tento způsob předávání vizitek zákazníkům. Vybrali jsme dvě brněnské restaurace, jednu kancelář stavební spořitelny, jednu prodejnu s výpočetní technikou a jeden kosmetický a kadeřnický salón.

Jak jsme dopadli? Pomineme-li naprostou neznalost mobilních technologií v kosmetickém salónu, shodli se všichni oslovení obchodníci s výjimkou prodejce výpočetní techniky na tom, že klasická papírová vizitka je pro ně výhodnější. Jako důvod uváděli především nutnost investice do nového a ne zrovna levného mobilního telefonu spolu s nutností naučit se vysvětlit základy Bluejackingu svým zákazníkům. Pokud by jej však použitelný telefon vlastnili, nad pořízením podobné aplikace by uvažovali. Jen měli strach z technické náročnosti. Trochu výjimkou byl prodejce výpočetní techniky, který tento způsob odesílání vizitek již několik měsíců úspěšně využívá - pracuje s chytrým mobilem Sony Ericsson P800 a pro hromadné odesílání vizitek používá povedenou multifunkční freewarovou aplikaci SMan.

Ale kdepak...

Stejný názor zastává i většina naší redakce – myslíme si, že praktické komerční využití Bluejackingu nemá v současné době na růžích ustláno. Vyžaduje totiž od obou stran již příliš mnoho technické znalosti a vybavenosti. Podle našich zkušeností velká část uživatelů mobilních telefonů s modrým zubem vůbec netuší, že tuto technologii jejich přístroj podporuje, natož aby ji uměli zapnout, použít a vypnout.