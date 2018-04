Blokování ukradených mobilů se osvědčilo. Policie hlásí přes 11 tisíc případů

Denně přibývají desítky dalších. Službu poskytuje policie od loňského října.

Princip je takový, že každý přístroj má unikátní naprogramované číslo IMEI. Policie ho na požádání zablokuje, aby ho zloděj nemohl používat.

U starších přístrojů bylo možné IMEI změnit, a tím prolomit ochranu, ale u novějších typů je to velmi složité.

"Blokování podle mě na zloděje zabralo," hodnotí snahu policie Daniel Dlouhý, odborník na telefony z firmy Mobilpohotovost.

Necelou desetinu ze zablokovaných telefonů policisté zase odblokovali a uvedli do chodu. "Odblokovali jsme 962 mobilů. Buď jsme vypátrali zloděje, nebo je majitelé sami našli," řekla mluvčí kriminální policie Pavla Kopecká.

Podobně jako policie blokuje přístroje, mobilní operátoři jsou schopni zablokovat SIM kartu a číslo, které člověk používá, aby zloděj nevolal na účet okradeného. Operátor O2 zablokoval loni podle mluvčího Martina Žabky 7 300 SIM karet, T-Mobile dokonce 60 tisíc čísel. "Do roka vydáváme po odcizení nebo ztrátě řádově tisíce duplikátů SIM karet," potvrdil mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický.

Příklad pro Evropu

Česko je po Velké Británii a Francii třetí zemí Evropy, kde policie zablokování umožňuje. "Policie už psala zprávu o nové službě pro EU. Unie nejspíš bude tlačit na další země, aby blokování zavedly," dodala Kopecká.

Mobil ukradený v Česku totiž stále funguje v zahraničí, takže policisté se po zavedení služby obávali, že budou překupníci kradené zboží vyvážet na Slovensko.

Tamní policie podle mluvčího Martina Korcha příliv mobilů pochybného původu nezaznamenala. "Policie však prozatím o blokování telefonů na Slovensku neuvažuje," sdělil Korch.

Dříve bylo možné kradený mobil přeprogramovat na počítači, aby opět "ožil". Policisté chtějí, aby to soudci posuzovali jako trestný čin. Ve skutečnosti už jde podle Dlouhého přeprogramovat stejně jenom mobil starý sedm let a déle. U těch novějších by totiž člověk musel vyměnit základní desku, tedy hlavní součástku.

To je drahé a umí to jen málo servisů.

"Blokování znamená riziko pro prodejce. Telefon se neodpojí hned. I nám se nejméně jednou stalo, že jsme vykoupili mobil a on pak přestal fungovat v prodejně," dodal Dlouhý.

Jak se kradou telefony

Podle Kopecké se nejčastěji mobil krade tak, že si zloděj vyčíhne chvíli, kdy člověk volá nebo píše SMS v tramvaji či autobuse. Na zastávce před zavřením dveří mu mobil vytrhne a prchá.

Další mobily se ztratí třeba při krádežích tašek nebo automobilů. Z policejních statistik vyplývá, že počet kapesních krádeží ani po zavedení policejní služby blokování neklesl.