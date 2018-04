Řekněte stop otravným hovorům. Pomůže vám česká aplikace

Dotěrnost telemarketingových agentur nezná mezí. Ani vytrvalé ignorování volajícího, jehož číslo si lze dnes již velmi snadno na internetu ověřit, však mnohdy nestačí. Telefonní operátoři jsou neúnavní, často se snaží na přidělené číslo dovolat i několik dnů. Jedinou obranou tak mohlo být uložení konkrétního čísla přímo do telefonního seznamu s nějakým výstižným popiskem.

Skupině mobilních nadšenců však s nevyžádanými hovory došla trpělivost. Pustili se tedy do vývoje mobilní aplikace, která takovým hovorům předejde. Jednoduše je zablokuje, uživatel se o nich dozví jen systémovou notifikací a volající uslyší obsazovací tón.

Aplikace Nevolejte.cz je zatím k dispozici pouze pro zařízení s Androidem, stáhnout zdarma ji můžete v aplikačním obchodě Google Play. Pokud u uživatelů uspěje, počítají autoři s jejím rozšířením i na platformy Windows Phone a později i na iOS. „Je však nutné podotknout, že funkcionalita aplikace bude na obou platformách o něco nižší, protože tyto platformy nenabízejí, co se týče kontroly telefonu, takové API jako Android,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz manažer projektu Nevolejte.cz Karel Valach.

Na černé listině se budou podílet sami uživatelé

Stejně jako mnohé internetové stránky se i tato aplikace zakládá na databázi nevyžádaných čísel. Neblokuje však pouze hovory na základě komunitně budované černé listiny, ale i čísla převzatá z historie příchozích hovorů či ručně zadaná čísla uživatelem. Uživatel má k dispozici plnou historii blokovaných hovorů.

Autoři projektu tak spoléhají především na aktivitu samotných uživatelů. Ti se budou na aktualizaci databáze aktivně podílet. Ještě před spuštěním aplikace však autoři seznam naplnili těmi nejotravnějšími telefonními čísly, které lze na internetu volně dohledat.

Kromě ruční aktualizace seznamu, na níž bude v případě potřeby uživatel upozorněn, nepotřebuje aplikace k fungování datové připojení.

Blokování nevyžádaných hovorů nebylo vždy zdarma Obdobná služba, která měla otravným hovorům zamezit, vznikla již v roce 2009. Oproti projektu Nevolejte.cz, jehož využívání je pro uživatele bezplatné, však byla zpoplatněna. Společnost Slum, s. r. o., která stránky Nemamzajem.cz provozovala, si za právní ochranu proti nevyžádaným marketingovým telefonátům účtovala ročně 149 korun (více zde). Zpoplatnění se patrně nevyhne ani Nevolejte.cz. Finanční prostředky na provoz a administraci projektu však v tomto případě budou autoři získávat od callcenter, jimž budou poskytovat API projektu. To marketingovým společnostem umožní prověřit množinu telefonních čísel a systém označí všechny kontakty, na něž volat nesmějí. Zprvu bude tato služba bezplatná.

I přesto, že je v současnosti dostupná jen uživatelům Androidu, může se proti nevyžádaným hovorům bránit kterýkoli mobilní uživatel. Základním krokem je totiž registrace telefonního čísla do Registru Nevolejte.cz. Ta je v případě instalace aktualizace provedena automaticky, ostatním uživatelům k tomuto účelu slouží stejnojmenný webový portál.

Registr pak slouží jako veřejný telefonní seznam čísel, jejichž vlastníci si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu. Autoři projektu odkazují na § 96 odst. 1 Zákona o elektronických komunikacích, v němž je uvedeno, že „je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům, kteří ve veřejném seznamu podle § 95 odst. 1 písm. b) nebo § 95 odst. 2 uvedli, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.“

Callcentra by měla veřejný registr respektovat

Úspěch projektu je tak závislý nejen na obsáhlosti databáze nevyžádaných čísel. Telefonní operátor by si totiž ještě před vytočením přiděleného telefonního čísla měl přímo v registru sám ověřit, zda jeho vlastník povoluje kontaktování za účelem telemarketingu. Provozovatel callcentra si zároveň může ověřit i to, zda není jeho číslo vedeno na černé listině, tedy že není z pohledu mobilních uživatelů považováno za obtěžující.

V případě, že bude majitel čísla i přes vyjádřený nesouhlas kontaktován, může dané číslo nahlásit přímo přes mobilní aplikaci. Systém pak další hovory z tohoto čísla zablokuje. Pokud budou v systému pro dané číslo evidovány stížnosti od dvou různých uživatelů, tedy dvě lokální blokace, budou příchozí hovory z příslušného čísla blokovány i u ostatních uživatelů v registru.

Provozovatelé služby Nevolejte.cz upozorňují i na to, že v případě opakovaného nerespektování veřejného seznamu se nebudou ostýchat podat na dané callcentrum stížnost u Českého telekomunikačního úřadu, s nímž vedou jednání. O respektování registru chtějí jednat také s provozovateli callcenter.

Do budoucna by rádi vytvořili funkční a respektovaný seznam uživatelů, kteří si nepřejí být obtěžováni nevyžádanými telefonáty. Zároveň by rádi uživatele ochránili před nekalými obchodními praktikami „šmejdů“.