Reklamě v mobilu může být konec. Přichází blokovač pro Android

AdBlock Plus je ve verzi pro stolní počítače podle listu Financial Times už teď nejpopulárnějším programem svého druhu na světě. "Je to první aplikace, která bude z vašeho mobilního telefonu odstraňovat všechny reklamy," řekl podle listu spoluzakladatel německého podniku Till Faida.

Software AdBlock Plus pro Android bude blokovat tzv. vyskakovací okna i reklamu, která se zobrazí na displeji, ale neukládá se v přístroji. Zablokuje však například i reklamu, která předchází videosekvencím, což je známé třeba z videoklipů na YouTube. Aplikace je k dispozici zdarma v aplikačním obchodě Google Play.

Nová verze blokovacího softwaru pro mobilní telefony tak nezkříží plány jen velkým podnikům typu Facebook, ale i řadě začínajících firem, které na reklamu spoléhají. Existuje i řada vývojářů mobilních aplikací, kteří jsou placeni hlavně z reklamy. Bez těchto příjmů budou muset buď skončit, anebo uživatele přesvědčit, aby jim za aplikace platili.

Aplikace zablokuje reklamu na Facebooku i v Angry Birds

Mobilní verze softwaru AdBlock Plus má blokovat reklamu jak v prohlížeči telefonu, tak v ostatních aplikacích, ať už je to Facebook, hry (jako například populární Angry Birds) nebo jiné. Nový program rovněž zkomplikuje plány provozovatelů komunitních sítí, jako je Facebook nebo Twitter, kteří zápasí se zvýšením výnosů, neboť uživatelé se přesouvají od notebooků ke smartphonům.

Verzi AdBlock Plus pro počítače si v celém světě stáhlo už více než 50 milionů lidí. Zatímco ve Spojených státech a Velké Británii mají tento program jen asi dvě nebo tři procenta uživatelů internetu, v Německu je to hit číslo jedna. Program si tam už nainstalovalo více než deset procent uživatelů internetu a v celém světě se podle FT každý den stáhne více než 100 tisíc kopií.

Vzhledem k tomu, že software AdBlock Plus je zatím relativně nový, nepředstavuje pro reklamní průmysl zatím žádný velký problém. "Pokud by si takový nástroj stáhlo pět až deset procent uživatelů, pak už by to problém být mohl," myslí si analytik Ian Maude z organizace Enders Analysis. Naznačil tak, že v Německu by software mohl reklamním společnostem vadit už teď.

Mobilní reklamou protečou ročně miliardy dolarů

Celosvětové tržby z reklamy na mobilních přístrojích loni podle záznamů organizace Interactive Advertising Bureau dosáhly zhruba 5,3 miliardy dolarů (asi 103,4 miliardy korun). Na software AdBlock Plus se nicméně snesla kritika za to, že snižuje příjmy provozovatelům webů, kteří poskytují svůj obsah zdarma.

"My musíme pochopit ekonomickou úlohu reklamy pro financování služeb a on-line obsahu. To je naprosto zásadní. Produkty jako je AdBlock tento podnikatelský model podkopávají," podotkl Nick Stringer z britské Internet Advertising Bureau UK, kde má na starosti otázky regulace.

Výrobce softwaru AdBlock Plus však odmítá, že bojuje proti reklamě jako takové. Trh si prý musí najít cestu, která bude vyhovovat jak zadavatelům reklamy, tak uživatelům.