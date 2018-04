Blokace domény RADARY.CZ sítí Paegas dle rozhodnutí ČTÚ neoprávněná

Praha, 21. března 2000

Dle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 15.3.2000, ve věci znemožnění příjmu elektronické pošty na mobilní telefon Paegas z domény RADARY.CZ, je postup společnosti RadioMobil,a.s. neoprávněný a v rozporu s obchodními podmínkami služby Paegas E-mail, kterou svým zákazníkům společnost RadioMobil, a.s. poskytuje.

Společnost RadioMobil, a.s. zdůvodňovala svůj postup tím, že provozovatelé některých internetových serverů využívali jejich službu Paegas E-mail k rozesílání zpráv na náhodně generovaná čísla účastníků své sítě, čímž docházelo k jejich masovému obtěžování. Jak dále uvádí ČTÚ ve svém rozhodnutí, platné obchodní podmínky služby Paegas E-mail nic neříkají o tom, že přístup k některým internetovým serverům může být provozovatelem omezen, zejména poté, co byl přístup veřejně přístupný a účastníci jej v dobré víře využili k zřízení své e-mailové adresy.

Společnost RadioMobil, a.s. byla Českým telekomunikačním úřadem vyzvána, aby rozpor mezi skutečně poskytovanou službou Paegas E-mail a jejími podmínkami odstranila do 31.3.2000.

RADARY.CZ Jedná se o systém informací o měření radary, silničních kontrolách, aktuální dopravní situaci apod., kde zdroj informací není centrální a statický. Všem registrovaným uživatelům je kromě odebírání zpráv dána i možnost zpráv posílat prostřednictvím SMS či e-mailu.

Služba RADARY.CZ je postavena na klasické e-mailové konferenci, kterou uživatelé mohou odebírat/přispívat do ní prostřednictvím jak klasického e-mailu, tak hlavně prostřednictvím mobilního telefonu via SMS. Systém je rozdělen na 13+ 2 regiony, které si registrovaní uživatelé, kterých je v současnosti více než 5700, mohou libovolně přihlašovat a odhlašovat podle potřeby.

RADARY.CZ

Tomáš Tržil a Lukáš Horálek

e-mail: radary@radary.cz

http://www.radary.cz