Blogujte z PDA, učte se slovíčka či editujte text rychlostí blesku (PalmareFreeware 120)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

PocketBlogger v1.0.0.0

S programem PocketBlogger budete moci blogovat přímo z vašeho kapesního počítače. K tomu je nutné využívat služeb Blogger.com. Pak už stačí jen připojit se k internetu, zalogovat se pomocí programu a následně můžete vkládat příspěvky do vašeho webového deníčku.

Stahujte zde

XnView Pocket v1.31

Chcete-li pohodlně pracovat s fotografiemi ve vašem PocketPC a zatím jste nenarazili na žádný šikovný program, vyzkoušejte XnView Pocket. Ten, ač je zdarma, nabízí mnoho funkcí, od několika možností zobrazení fotografií či informací o nich až po třídení snímků na základě vybraných kritérií. Nechybí možnost sejmutí obrazu, zasílání fotek e-mailem a další. Nová verze má být především stabilnější než předchozí.

Stahujte zde

LinksTrak

LinksTrak je jednoduchý program, který poslouží všem golfistům. Umožňuje zapisování výsledků hry pro 1-4 hráče, výběr z devíti či 18-jamkového hřiště, realtime statistiky během hry a mnoho dalšího, co zajímá každého golfistu.

Stahujte zde

Allure Xonix v1.4

Pro chvíle oddechu můžete vyzkoušet jednoduchou hru Allure Xonix, která je remakem známého QIXu. Ve hře ovládáte pavouka, s nímž máte za úkol ukrojit co největší kousek pole. Musíte si však dávat pozor na "záškodníky", kteří se síť pokouší zničit. Těch bude ostatně v dalších levelech přibývat a tím se hra stává náročnější. Nová verze hry detekuje výkon handheldu a tomu přizpůsobí i rychlost hraní. Některé možnosti ve hře lze nyní nastavit manuálně, což u předchozích verzí nešlo.

Stahujte zde

PALM OS

Zdocj v1.2

Zdocj je rychlý textový editor PalmDOC souborů, který se vyznačuje především schopností pracovat se soubory až do velikosti 256MB. Jeho další devizou je cena - editor je zdarma a po QEDu, který je ovšem za peníze, je uživateli označován jako nejlepší program svého druhu. Kromě základní editace textu umožňuje využít také například neobvyklou Find and Replace, práci s více fonty či podporu high-resolution displejů (například u Sony Clié).

Stahujte zde

Lexi v3.52

Další produkt typu "flashcard" na memorování či procvičování slovíček, frází a otázek. Databáze můžete editovat přímo v handheldu, nebo použít desktopový Lexi Creator pro Windows. Program umožňuje sledování statistik výuky či kvízu. Nová verze aplikace doznala většího zrychlení ve srovnání s předchozími a mnoha dalších změn, kvůli kterým stojí za to program aktualizovat.

Stahujte zde

Switch5 4.5

Velmi užitečná utilita pro majitele OS5 handheldů - umí to, co na starších PalmOS Switch hack - přepnout do předchozích aplikací. Nová verze přináší podporu pro pětisměrný ovladač u Trea a je s ní dodávána dokumentace k programu v PDF.

Stahujte zde

Screen Button v2.28

Další launcher na zkrácená spouštění aplikací, či povolených operací. Vykreslí na displeji devět velkých tlačítek, kterým můžete předdefinovat různé funkce. Další lze namapovat na tlačítka. Takovýchto launcherů můžete mít hned několik (přepínáte mezi nimi v menu kategorií). Nová verze přináší podporu pro několik dalších zařízení a také pro starší verze PalmOS až k verzi 3.

Stahujte zde