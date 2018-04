Blog: Miluju zákaznické linky. Tran – tadadá – tadadadydadadů

Píšu blog a dělám si přitom selfí. Jsem totiž tak trochu selfiš. Zapnu comp, epláka konektnu přes úesbéčko a fota jdou na hard.

Nejlepší selfí pak postnu na fejs. Sbírám lajky a čtu si, kdo mi co postne. Lála je zase aut, prej ať jdu na kofí. Ale co by se asi tak teď dopoledne mohlo dít v kofí báru? Jó kdyby tady votevřeli kofí šop, to by byl konečně vopravdovej džouk. Lála má docela příjemnej luk. ...

